Ситуация7 марта 2012
Шесть новых рынков появится в спальных районах Петербурга Новые продуктовые и вещевые рынки откроют в 6 районах города в течение двух лет. Они станут альтернативой палаточным рядам, которые сейчас стоят у многих станций метро.
В Петербурге в течение двух лет появится шесть новых крытых рынков. Такая инициатива родилась у Комитета по строительству после сложной, но успешной реконструкции Хасанского.
Первый рынок решено построить у метро «Старая деревня». Места для пяти других пока только подбирают. Предположительно, часть из них заменит старые площадки с палатками. Другие появятся у крупных жилых массивов и станут для жителей районов альтернативой сетевым супермаркетам, — считают в Комитете.
На сегодняшний день в Петербурге действует около 40 продовольственных и вещевых рынков. Часть из них представляет собой ряды палаток под открытым небом. Во многих районах работают ярмарки выходного дня, где можно приобрести продукты по более низким ценам, чем в супермаркете.
Фоторепортаж: Хасанский рынок до открытия
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)
Фотография на обложке: www.lanefood.org
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