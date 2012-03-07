В Петербурге в течение двух лет появится шесть новых крытых рынков. Такая инициатива родилась у Комитета по строительству после сложной, но успешной реконструкции Хасанского.

Первый рынок решено построить у метро «Старая деревня». Места для пяти других пока только подбирают. Предположительно, часть из них заменит старые площадки с палатками. Другие появятся у крупных жилых массивов и станут для жителей районов альтернативой сетевым супермаркетам, — считают в Комитете.

На сегодняшний день в Петербурге действует около 40 продовольственных и вещевых рынков. Часть из них представляет собой ряды палаток под открытым небом. Во многих районах работают ярмарки выходного дня, где можно приобрести продукты по более низким ценам, чем в супермаркете.