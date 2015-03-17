Пожарная служба Петербурга закрыла для посещений церковь Святой Анны на Кирочной улице, 8. Концерты, запланированные в лютеранской кирхе на март-апрель, не состоятся. Об этом сообщается в группе церкви «ВКонтакте».

Когда именно пожарные разрешат открыть церковь, неизвестно.

В 2002 году в кирхе произошёл сильный пожар. Что стало его причиной, до сих пор точно неизвестно. На тот момент виновным признали сторожа, однако в недавнем интервью The Village настоятель церкви отец Александр выразил сомнение в том, что сторож был причастен к ЧП. Восстановлением Анненкирхе занялись в 2010 году. С 2014 года здесь проходили концерты и выставки, в том числе современного искусства.