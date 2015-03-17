Пожарные закрыли кирху Святой Анны на Кирочной Пожарные закрыли на неопределённый срок кирху Святой Анны на Кирочной улице
Пожарная служба Петербурга закрыла для посещений церковь Святой Анны на Кирочной улице, 8. Концерты, запланированные в лютеранской кирхе на март-апрель, не состоятся. Об этом сообщается в группе церкви «ВКонтакте».
Когда именно пожарные разрешат открыть церковь, неизвестно.
В 2002 году в кирхе произошёл сильный пожар. Что стало его причиной, до сих пор точно неизвестно. На тот момент виновным признали сторожа, однако в недавнем интервью The Village настоятель церкви отец Александр выразил сомнение в том, что сторож был причастен к ЧП. Восстановлением Анненкирхе занялись в 2010 году. С 2014 года здесь проходили концерты и выставки, в том числе современного искусства.