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Ситуация17 февраля 2017

Активисты наполнят «Википедию» информацией о «достижениях и подвигах российского народа» Молодежный парламент при Госдуме запускает всероссийскую акцию «Виртуальный фронт»

РедакторРоман Чернянский

Участники Молодежного парламента при Государственной думе объявили о начале всероссийской акции «Виртуальный фронт», в рамках которой планируется наполнить русскоязычную «Википедию» «полноценной и правдивой информацией о достижениях и подвигах российского народа», сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам организаторов акции, в широко используемой школьниками и студентами энциклопедии отражены не все значимые для отечественной истории события. Кроме того, председатель Молодежного парламента, депутат Госдумы Наталья Кувшинова выразила обеспокоенность проблемой недостоверности информации в интернете и социальных сетях.

К осени 2017 года активисты собираются пополнить интернет-энциклопедию 10 тысячами статей, согласованных с учителями истории и преподавателями вузов. В «Википедии» они будут маркироваться логотипом «Виртуального фронта».

По мнению директора некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Владимира
Медейко, «оснований для опасения, что возникнут проблемы, нет». «Мы, википедисты, заинтересованы в том, чтобы у них получилось хорошо: во-первых, мы получим полезный для нас контент, а во-вторых, это будет продвижением проектов „Викимедиа“ в российском обществе», — комментирует инициативу Медейко.

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Комментарии

3 комментария
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АШАндрей Шулеев

в смысле которое http://www.wikiznanie.ru

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