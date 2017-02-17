Активисты наполнят «Википедию» информацией о «достижениях и подвигах российского народа» Молодежный парламент при Госдуме запускает всероссийскую акцию «Виртуальный фронт»
Участники Молодежного парламента при Государственной думе объявили о начале всероссийской акции «Виртуальный фронт», в рамках которой планируется наполнить русскоязычную «Википедию» «полноценной и правдивой информацией о достижениях и подвигах российского народа», сообщает «Русская служба
По словам организаторов акции, в широко используемой школьниками и студентами энциклопедии отражены не все значимые для отечественной истории события. Кроме того, председатель Молодежного парламента, депутат Госдумы Наталья Кувшинова выразила обеспокоенность проблемой недостоверности информации в интернете и социальных сетях.
К осени 2017 года активисты собираются пополнить
По мнению директора некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Владимира
Медейко, «оснований для опасения, что возникнут проблемы, нет». «Мы, википедисты, заинтересованы в том, чтобы у них получилось хорошо:
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в смысле которое http://www.wikiznanie.ru
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