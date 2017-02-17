Участники Молодежного парламента при Государственной думе объявили о начале всероссийской акции «Виртуальный фронт», в рамках которой планируется наполнить русскоязычную «Википедию» «полноценной и правдивой информацией о достижениях и подвигах российского народа», сообщает «Русская служба Би-би-си» .

По словам организаторов акции, в широко используемой школьниками и студентами энциклопедии отражены не все значимые для отечественной истории события. Кроме того, председатель Молодежного парламента, депутат Госдумы Наталья Кувшинова выразила обеспокоенность проблемой недостоверности информации в интернете и социальных сетях.

К осени 2017 года активисты собираются пополнить интернет-энциклопедию 10 тысячами статей, согласованных с учителями истории и преподавателями вузов. В «Википедии» они будут маркироваться логотипом «Виртуального фронта».

