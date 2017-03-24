Экспериментальная площадка «Трансформатор.doc» — филиал «Театра.doc» — потеряла свое помещение и временно закрыта. Об этом The Village сообщил художественный руководитель площадки Всеволод Лисовский.

Он рассказал, что в театр несколько раз приходили полицейские и проверяли документы. В пятницу, 24 марта, должна была состояться вечеринка «Техно-уроды», но театр узнал о том, что на мероприятие вновь явятся полицейские и устроят «маски-шоу», и вечеринку отменили. Лисовский отметил, что организатор и режиссер этой вечеринки Василий Березин понес «существенные убытки».

Причины проверок театра полиция не называла. Театр арендовал площадку и теперь арендаторы попросили театр переехать в другое место. Ближайший спектакль, который пройдет 26 марта, состоится в ДК имени Петлюры. Сейчас театр будет искать новую постоянную площадку.