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Ситуация24 марта 2017

«Трансформатор.doc» временно закрыт Закрытие связано с утерей площадки театра

РедакторАнуш Долуханян

Экспериментальная площадка «Трансформатор.doc» — филиал «Театра.doc» — потеряла свое помещение и временно закрыта. Об этом The Village сообщил художественный руководитель площадки Всеволод Лисовский.

Он рассказал, что в театр несколько раз приходили полицейские и проверяли документы. В пятницу, 24 марта, должна была состояться вечеринка «Техно-уроды», но театр узнал о том, что на мероприятие вновь явятся полицейские и устроят «маски-шоу», и вечеринку отменили. Лисовский отметил, что организатор и режиссер этой вечеринки Василий Березин понес «существенные убытки».

Причины проверок театра полиция не называла. Театр арендовал площадку и теперь арендаторы попросили театр переехать в другое место. Ближайший спектакль, который пройдет 26 марта, состоится в ДК имени Петлюры. Сейчас театр будет искать новую постоянную площадку.

 «Трансформатор.doc» открыл в ноябре 2016 года «Театр.doc». В декабре 2016 года в здание самого «Театра.doc» в Малом Казенном переулке приходили полицейские с требованием предоставить им документы.

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