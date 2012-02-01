Московский комитет по туризму придумывает новые способы привлечения в город иностранцев. Вслед за рекламными роликами, которые всю осень крутили на телеканале BBC, чиновники решили показать в Европе серию передач о Москве. Это должно привлечь в город состоятельных туристов в возрасте, сообщают «Известия».

Программы будут на пяти языках, а транслировать их собираются в Германии, Франции, Испании, Великобритании и других странах. Цена вопроса — 10 миллионов рублей. По идее, эти программы должны показать Москву с разных сторон: как модный и современный город, Мекку «познавательного туризма» с многовековой историей и богатым советским наследием. Всё это изменит представление о Москве европейцев 35–55 лет, уверены чиновники.﻿

Международная рекламная кампания Москвы стартовала в прошлом году — на нее выделено 35 миллионов рублей. За эти деньги создали четыре видеоролика, запомнившиеся разве что фразой балерины Захаровой «кант вейт». Также реклама появилась в Facebook и «Вконтакте». Комитет создал две публичные страницы Cheap Trip to Moscow и Business Trip to Moscow, где рассказывается о важных столичных достопримечательностях, ресторанах, клубах, театрах и магазинах. За короткое время страницы набрали по 15 тысяч лайков, однако с середины декабря активность сошла на нет.