У Тверской улицы появится аудиогид В апреле на домах Тверской улицы появятся таблички с QR-кодами, а набрав короткий мобильный номер, можно будет прослушать исторические справки — аудиогиды уже доступны в сети.
Виртуальные экскурсии по историческим домам на Тверской придумали в Москомнаследии, а реализовали в департаменте информационных технологий вместе с компанией «Мегафон». Таблички с QR-кодами появятся в апреле на четырнадцати домах, от Охотного ряда до Пушкинской площади, об этом газете «Известия» рассказала пресс-секретарь IT-департамента Елена Новикова.
Снятый камерой смартфона QR-код приведет на страницу Москомнаследия, посвященную дому. Также на табличке укажут короткий номер, позвонив по которому можно послушать справку — правда, только на русском языке. Звонок бесплатный, но доступен лишь абонентам «Мегафона».
Если такие экскурсии придутся по душе горожанам и гостям столицы, в течение нескольких лет табличками с QR-кодами обзаведутся все объекты культурного наследия Москвы. Причем сделают это уже за государственный счет. Как пояснила Елена Новикова, в городском проекте звонки по мобильному будут доступны абонентам всех операторов, а гиды будут и на английском языке. Также сейчас готовят услугу бесплатных SMS-экскурсий.
Сейчас послушать аудиогид по историческим домам Тверской улицы можно на сайте Москомнаследия. В качестве примера The Village приводит три истории.
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ГОСТИНИЦА «НАЦИОНАЛЬ»
Первый аудиорассказ посвящен дому по адресу Тверская, 1 — когда-то там были доходные дома купца Москвина, а в 1901 году построена самая по тем временам престижная гостиница столицы — «Националь». В ней работали лифты, в номерах были телефоны и ванны. После революции «Националь» служила домом для нового советского правительства, здесь жили Ленин, Дзержинский, Троцкий. Затем здесь устроили общежитие для номенклатурных работников, а во время Великой Отечественной войны — резиденцию иностранных посольств.
ТВЕРСКАЯ, 9
Один из самых любопытных домов, протянувшийся от Газетного до Брюсова переулков. Образец сталинского ампира, построенный в начале реконструкции бывшей улицы Горького в 1941–1949 годах. Темно-красный цоколь дома облицован финским гранитом, который доставили в Москву немцы для памятника в честь взятия города. В разные годы здесь жили ученый-химик Зеленский, архитектор Власов, академик Немчинов и итальянский физик Бруно Понтекорво.
ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
До 1790 года на Тверской площади были деревянные постройки, но их снесли, чтобы использовать площадь перед зданием генерал-губернатора в качестве плаца для развода караула. В 1912 году здесь установили памятник герою русско-турецкой войны генералу Михаилу Скобелеву, но после революции по указу большевиков снесли. На его месте появился обелиск Свободы, а в 1947 году, в честь празднования 800-летия столицы, памятник еще раз заменили — так перед мэрией появился Юрий Долгорукий.
Комментарии
и аудиогидом смогут воспользоваться только абоненты мегафон?
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