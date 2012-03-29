Виртуальные экскурсии по историческим домам на Тверской придумали в Москомнаследии, а реализовали в департаменте информационных технологий вместе с компанией «Мегафон». Таблички с QR-кодами появятся в апреле на четырнадцати домах, от Охотного ряда до Пушкинской площади, об этом газете «Известия» рассказала пресс-секретарь IT-департамента Елена Новикова.

Снятый камерой смартфона QR-код приведет на страницу Москомнаследия, посвященную дому. Также на табличке укажут короткий номер, позвонив по которому можно послушать справку — правда, только на русском языке. Звонок бесплатный, но доступен лишь абонентам «Мегафона».

Если такие экскурсии придутся по душе горожанам и гостям столицы, в течение нескольких лет табличками с QR-кодами обзаведутся все объекты культурного наследия Москвы. Причем сделают это уже за государственный счет. Как пояснила Елена Новикова, в городском проекте звонки по мобильному будут доступны абонентам всех операторов, а гиды будут и на английском языке. Также сейчас готовят услугу бесплатных SMS-экскурсий.

Сейчас послушать аудиогид по историческим домам Тверской улицы можно на сайте Москомнаследия. В качестве примера The Village приводит три истории.