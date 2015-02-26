Новые вагоны метро поставит чешская компания Новые вагоны метро поставит компания, контролируемая чешской Škoda
Победителем конкурса Смольного на поставку новых вагонов «НеВа» для петербургского метро стало ООО «Вагонмаш». Его контролирует чешская компания Škoda, пишет «Фонтанка».
Кузова вагонов и основные элементы будут делать в Чехии, а в Петербурге лишь проведут их сборку. На каком именно предприятии, пока неизвестно. Всего «Вагонмаш» должен поставить восемь составов для третьей ветки метро до 2017 года. Максимальная стоимость контракта — 3,8 миллиарда рублей.
На заседании правительства в декабре губернатор Георгий Полтавченко потребовал от подчинённых отдавать приоритет при госзакупках российским (в частности петербургским) компаниям. Однако российский «Трансмашхолдинг», который, как и «Вагонмаш», участвовал в тендере, комиссия Комитета по госзаказу не допустила до аукциона.