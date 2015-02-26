Победителем конкурса Смольного на поставку новых вагонов «НеВа» для петербургского метро стало ООО «Вагонмаш». Его контролирует чешская компания Škoda, пишет «Фонтанка».

Кузова вагонов и основные элементы будут делать в Чехии, а в Петербурге лишь проведут их сборку. На каком именно предприятии, пока неизвестно. Всего «Вагонмаш» должен поставить восемь составов для третьей ветки метро до 2017 года. Максимальная стоимость контракта — 3,8 миллиарда рублей.

На заседании правительства в декабре губернатор Георгий Полтавченко потребовал от подчинённых отдавать приоритет при госзакупках российским (в частности петербургским) компаниям. Однако российский «Трансмашхолдинг», который, как и «Вагонмаш», участвовал в тендере, комиссия Комитета по госзаказу не допустила до аукциона.