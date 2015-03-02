В ближайшее время штраф за безбилетный проезд в Петербурге могут увеличить до тысячи рублей. Комитет по транспорту подготовил соответствующие поправки в городской закон «Об административных правонарушениях». Об этом пишет «Фонтанка».

Сейчас штраф за безбилетный проезд и провоз багажа без платы составляет 500 рублей. Предложение об увеличении размера штрафа в два раза должны утвердить депутаты ЗакСа.

По статистике ГКУ «Организатор перевозок», в 2014 году контролёры составили 3016 протоколов в отношении безбилетников.