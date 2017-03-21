«Площадь Ленина» закрыли на вход и выход (обновлено) На платформе обнаружили бесхозную коробку
Обновлено: станцию открыли
Станцию метро «Площадь Ленина» закрыли на вход и выход пассажиров, сообщает официальный канал Петербургского метрополитена в Telegram.
Станцию закрыли из-за обнаруженной на платформе бесхозной коробки.
Поезда следуют мимо станции без остановок, рассказывают очевидцы в социальных сетях.
UPD (20:06): В 18:59 станцию вновь открыли для пассажиров. В коробке не нашли ничего опасного.
Читайте также:
До 2020 года на ремонт закроют пять станций петербургского метро
Они располагаются на первой линии
До 2020 года на ремонт закроют пять станций петербургского метро Они располагаются на первой линии
Взрослые фанаты Lego «Из-за растущей коллекции мне пришлось сменить квартиру»: Поклонники датского конструктора рассказывают о своем увлечении
При строительстве резиденции Путина украли более 200 миллионов рублей
По факту хищения возбуждены уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества
При строительстве резиденции Путина украли более 200 миллионов рублей По факту хищения возбуждены уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества
При строительстве резиденции Путина украли более 200 миллионов рублей
По факту хищения возбуждены уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества
Комментарии
Тэги
Сюжет
Места
Бренды