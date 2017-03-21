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Транспорт21 марта 2017

«Площадь Ленина» закрыли на вход и выход (обновлено) На платформе обнаружили бесхозную коробку

РедакторСергей Феофанов

Обновлено: станцию открыли

Станцию метро «Площадь Ленина» закрыли на вход и выход пассажиров, сообщает официальный канал Петербургского метрополитена в Telegram.

Станцию закрыли из-за обнаруженной на платформе бесхозной коробки.

Поезда следуют мимо станции без остановок, рассказывают очевидцы в социальных сетях.

UPD (20:06): В 18:59 станцию вновь открыли для пассажиров. В коробке не нашли ничего опасного.

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