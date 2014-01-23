Пассажирам «Красной стрелы» разрешили выбирать блюда заранее «РЖД» начало тестировать услугу выбора блюд для пассажиров фирменных поездов.
«РЖД» запустило новый сервис — выбор питания в дороге. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика. Пока услуга доступна только пассажирам двух поездов, курсирующих между Москвой и Петербургом: «Красная стрела» и «Смена – А. Бетанкур».
На выбор предоставляются холодные закуски, блины с различными наполнителями, яичница-глазунья с беконом, горячие блюда из мяса или птицы.
Страница с выбором меню появляется после онлайн-покупки билета на официальном сайте. Состав каждого блюда подробно расписан, кроме того, есть их фотографии. Тем, кто приобрел билет в кассе, для выбора рациона необходимо ввести два 14-значных номера проездного документа.
«РЖД» планирует расширить ассортимент предлагаемых блюд, доработав его с учётом предпочтений детей и вегетарианцев. В дальнейшем услуга будет доступна для пассажиров всех фирменных поездов.
Ранее такую услугу запустили для пассажиров вагонов первого и второго классов экспрессов «Сапсан». Основных рационов три — блюда из мяса, рыбы и курицы; есть также дополнительные, специально разработанные для детей и вегетарианцев.
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