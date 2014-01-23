«РЖД» запустило новый сервис — выбор питания в дороге. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика. Пока услуга доступна только пассажирам двух поездов, курсирующих между Москвой и Петербургом: «Красная стрела» и «Смена – А. Бетанкур».

На выбор предоставляются холодные закуски, блины с различными наполнителями, яичница-глазунья с беконом, горячие блюда из мяса или птицы.

Страница с выбором меню появляется после онлайн-покупки билета на официальном сайте. Состав каждого блюда подробно расписан, кроме того, есть их фотографии. Тем, кто приобрел билет в кассе, для выбора рациона необходимо ввести два 14-значных номера проездного документа.