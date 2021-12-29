Русское шампанское: Как двое петербургских бартендеров запустили производство дикого кваса

О любви к русским вкусам и айдентике дикого кваса

Пандемию я встретил с командой ресторана Commons, куда только-только устроился на должность сервис-менеджера. Когда ударил карантин, весь ресторанный рынок сжался и остановился. Да, мы запустили доставку и к ней небольшую коктейльную карту. Но я задумался: как бы минимизировать риски и начать заниматься чем-то, кроме ресторанов? Люди всегда будут есть и пить, подумал я, несмотря на эпидемиологическую и другие ситуации. Мне же всегда нравились напитки — и я решил сделать свой.

Квас я любил с детства. Его бабушка делала и двоюродный дед. Помню, когда мы жили в Липецке, мне дед всегда наливал квас, чтобы я активнее собирал черешню. Только потом понял, почему мне было так весело собирать ягоды: домашний квас может выбраживаться до четырех градусов.

Я понял, что сухой квас может иметь определенное благородство во вкусе и в корне отличается от сладкого квасного лимонада из пластиковой бутылки

Порог входа на рынок алкогольных напитков достаточно высокий, как и конкуренция. Поэтому решил сделать напиток безалкогольным. Любовь к русским продуктам и напиткам у меня давно. В 2013 году мы с шеф-поваром Антоном Абрезовым съездили на фестиваль «Омнивор» в Москву, где были все восходящие звезды — молодой Владимир Мухин, Ковальков, братья Березуцкие, — а главной темой фестиваля стали российские вкусы. Тогда проникся идеей, что надо работать с отечественным продуктом. И тут все сошлось: я решил сделать ставку на квас и организовать его производство. И понимал, что буду делать квас на закваске, то есть на диких дрожжах, и сделаю его сухим. У промышленного кваса, к которому все привыкли, есть две особенности — он одинаковый и сладкий; львиная доля всех производителей используют один и то же концентрат квасного сусла, который продается в виде готового сиропа или порошка.

Я начал экспериментировать дома, потом в Commons — там есть тепловой стол для посуды. Оставлял на ночь кастрюлю с сухарями и закваской на брожение. И в какой-то момент что-то начало получаться. Этому напитку далеко было до теперешнего, но я понял важную вещь: сухой квас может иметь определенное благородство во вкусе. И может в корне отличаться от сладкого квасного лимонада из пластиковой бутылки. Я понял, что могу создать новую нишу на рынке безалкогольных напитков. И стал искать партнера технолога.