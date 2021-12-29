Русское шампанское: Как двое петербургских бартендеров запустили производство дикого кваса «Мы начинаем бархатную квасную революцию»
Этой весной двое петербургских бартендеров — Артур Фролов и Антон Волобуев — запустили на территории бывшего завода «Степан Разин» производство сухого кваса на дикой закваске. Их Dikiy Brut совсем не похож на то, что мы привыкли называть словом «квас». Главное отличие — это не сладкий, а сухой игристый напиток с четко выраженным хлебным вкусом, который похож на хорошие петнаты и при этом остается безалкогольным. Ключевой ингредиент — хлеб — на заводе используют ремесленный. Черствые буханки, которые уже нельзя продать, поставляют петербургские рестораны с собственными пекарнями, сейчас это Animals. С эстетикой у проекта тоже все хорошо: квас разливают в бутылки для шампанского из прозрачного стекла, сквозь которое виден насыщенный золотисто-медовый оттенок напитка.
К декабрю команда выпускает уже 600 бутылок в месяц и постепенно завоевывает петербургский рынок. Сейчас их квас можно попробовать в полутора десятках петербургских ресторанов либо купить в гастрономических лавках и ботл-шопах. И, возможно, именно бутылка дикого кваса станет для кого-то гастрономическим открытием в новогоднюю ночь, ведь если бы русское шампанское действительно существовало, оно было бы именно таким.
The Village поговорил с Артуром Фроловым о его любви к русским вкусам и продуктам, о расширении производства кваса на диких дрожжах и о том, почему за этим крафтовым напитком — будущее.
О любви к русским вкусам и айдентике дикого кваса
Пандемию я встретил с командой ресторана Commons, куда только-только устроился на должность сервис-менеджера. Когда ударил карантин, весь ресторанный рынок сжался и остановился. Да, мы запустили доставку и к ней небольшую коктейльную карту. Но я задумался: как бы минимизировать риски и начать заниматься чем-то, кроме ресторанов? Люди всегда будут есть и пить, подумал я, несмотря на эпидемиологическую и другие ситуации. Мне же всегда нравились напитки — и я решил сделать свой.
Квас я любил с детства. Его бабушка делала и двоюродный дед. Помню, когда мы жили в Липецке, мне дед всегда наливал квас, чтобы я активнее собирал черешню. Только потом понял, почему мне было так весело собирать ягоды: домашний квас может выбраживаться до четырех градусов.
Я понял, что сухой квас может иметь определенное благородство во вкусе и в корне отличается от сладкого квасного лимонада из пластиковой бутылки
Порог входа на рынок алкогольных напитков достаточно высокий, как и конкуренция. Поэтому решил сделать напиток безалкогольным. Любовь к русским продуктам и напиткам у меня давно. В 2013 году мы с шеф-поваром Антоном Абрезовым съездили на фестиваль «Омнивор» в Москву, где были все восходящие звезды — молодой Владимир Мухин, Ковальков, братья Березуцкие, — а главной темой фестиваля стали российские вкусы. Тогда проникся идеей, что надо работать с отечественным продуктом. И тут все сошлось: я решил сделать ставку на квас и организовать его производство. И понимал, что буду делать квас на закваске, то есть на диких дрожжах, и сделаю его сухим. У промышленного кваса, к которому все привыкли, есть две особенности — он одинаковый и сладкий; львиная доля всех производителей используют один и то же концентрат квасного сусла, который продается в виде готового сиропа или порошка.
Я начал экспериментировать дома, потом в Commons — там есть тепловой стол для посуды. Оставлял на ночь кастрюлю с сухарями и закваской на брожение. И в какой-то момент что-то начало получаться. Этому напитку далеко было до теперешнего, но я понял важную вещь: сухой квас может иметь определенное благородство во вкусе. И может в корне отличаться от сладкого квасного лимонада из пластиковой бутылки. Я понял, что могу создать новую нишу на рынке безалкогольных напитков. И стал искать партнера технолога.
С бартендером Антоном Волобуевым мы были давно знакомы, он давно увлекался производством напитков и запускал цех по производству настоек для ресторанов русской кухни. К тому же оказалось, что Тони тоже любит квас и даже пробовал его делать. Сперва у него дома мы оборудовали маленькую лабораторию, где всю прошлую осень экспериментировали. Самую первую поставку сделали 1 января этого года в ресторан «Банщики», где я в качестве шеф-бармена отвечал за напитки. Первое название кваса было «Спонтан» — спасибо друзьям, подсказали, что оно никакое. Название Dikiy Brut родилось благодаря моей подруге Ксении Жмудь — сухой напиток на диких дрожжах. Весной мы запустили производство в помещении бывшего пивоваренного завода «Степан Разин» на Курляндской улице как часть моей компании Mad Barin Bureau.
Мы сразу отказались от дешевых пластиковых бутылок и выбрали прозрачные стеклянные, чтобы потребитель видел товар лицом. Форму бутылок взяли похожую на бутылку из-под шампанского — для эстетики. Решили играть на поле безалкогольных напитков по правилам алкогольных напитков, поменять все представления о квасе. И заодно помочь тем, кому нужны напитки без градусов и хорошего качества.
У нас не было задачи сделать еще один вид освежающего лимонада. Наш квас сухой и получен путем ферментации. Многие сравнивают его с хлебным сидром или петнатом, только без алкоголя. Миссия — сделать так, чтобы наш дикий квас узнали во всем мире и полюбили. Сломать стереотипы о том, что русское — это плохое.
Почему на бутылке нарисован бурундук? Мы искали параллель со словом «дикий» и выяснили, что в Ленобласти живет много этих зверьков. Нам хотелось яркого образа и при этом не быть излишне серьезными. Бурундука рисовали с портрета российского полководца Барклая-де-Толли, в каком-то смысле это символ Петербурга: животное одели в сюртук и дали в лапку бокальчик.
О том, как устроено гаражное производство сухого кваса
Все наше производство на Курляндской улице обошлось в 500 тысяч рублей. Не привлекали сторонних инвестиций по двум причинам. Хотели создать продукт таким, каким видим его мы, чтобы не оглядываться на чужое мнение. И нам было бы некомфортно брать чужие деньги на новую бизнес-модель. Если бы что-то пошло не так, пришлось бы сказать «сорри» — так, что ли? Мы вложили свои деньги. Наше помещение площадью 50 квадратных метров арендуем напополам с друзьями из винного кейтеринга «Манифесто». Ребята нам помогли сделать ремонт и оборудовать производство.
По сути, у нас гаражное производство: за одну варку делаем около 120 литров напитка. За основу взяли пивоваренный процесс. В составе дикого кваса — четыре основных компонента: хлеб, солод, закваска, вода. Берем солод, перемалываем в муку грубого помола и мешаем с водой, происходит затирание, во время которого при определенной температуре высвобождаются сахара. Задача на этом этапе — получить минимум сахаров, которые сбраживают спиртовые дрожжи, и максимум сахаров, которые сбраживают кисло-молочные дрожжи.
После затирания добавляем в сусло свежий солод и запускаем кисло-молочное брожение, затем добавляем сушеный хлеб. С самого начала используем только тот, который без нас выбросили бы, — это основа нашей экологической программы. Сперва брали бездрожжевой тартин у бистро Futura, теперь работаем на хлебе из ресторана Animals. Далее добавляем в сусло живую закваску, которую вывели самостоятельно и перемещаем его в емкость, где наступает дрожжевая ферментация. В финале будущий квас помещаем в металлические чаны, где он при низкой температуре охлаждается, дрожжи выпадают в осадок, и напиток осветляется.
С самого начала используем черствый хлеб, который без нас бы выбросили, — это основа нашей экологической программы. Сперва брали бездрожжевой тартин у бистро Futura, теперь работаем на хлебе из ресторана Animals
Весь цикл варки занимает шесть-восемь дней в зависимости от того, как быстро закваска дает нужную кислотность. Мы работаем на диких дрожжах, поэтому приходится контролировать много показателей. Дикие дрожжи менее предсказуемы, чем культурные, и требуют большего внимания и контроля. Зато они в результате дают самобытный уникальный вкус. Над цветом напитка пришлось попотеть: мы долго добивались золотистого медового оттенка без участия каких-либо красителей. Как добились — технологический секрет. Цикл варки подстроен под цикл продаж, каждый вторник мы принимаем заказы и каждую среду отгружаем. На производстве постоянно занят Тони с двумя помощниками. Я занимаюсь развитием, описанием процессов, построением внутренней архитектуры компании, поиском новых рынков.
Тони сделал невозможное. Сперва нас не устраивал вкус, ему не хватало яркости и насыщенности. Мы обращались к пивоварам, и все говорили: «Нет вкуса? Охмелите!» А мы такие: «Мы же не пиво хотим сварить!» И спустя год нашли решение. Дикий брют в каждой партии разный, как вино разного года урожая. Наша задача — сделать так, чтобы каждая варка была лучше предыдущей. Мы минимально вторгаемся в процесс ферментации, за исключением алкоголя — этот момент четко контролируется. Наш ABV не должен превышать 1,2 градуса — это допустимое количество градусов для безалкогольных напитков по законодательству.
Производство мы запустили в мае. Активные продажи в рестораны и лавки начались в июле этого года. На сегодня дикий брют продается в винных и гастрономических лавках, например «Паштете» на Петроградской, и в петербургских ресторанах: «Банщики», Animals, Wong Kar Wine, Cococo Couture и других.
О том, кому нужен сухой квас, и почему он такой дорогой
У людей, которым по тем или иным причинам предпочитают безалкогольные напитки, общая боль: перед ними большой выбор сладких и часто ненатуральных лимонадов, главная функция которых — быть освежающими. Мы же хотели сделать гастрономичный сухой напиток.
Дикий квас — внесезонный напиток. В нем нет сахара, который надо нивелировать сильным охлаждением
У слова «квас» много коннотаций, которые мешают нашему маркетингу. Для многих людей квас — что-то летнее, холодное и сладкое. Дикий квас — внесезонный напиток. В нем нет сахара, который надо нивелировать сильным охлаждением. Зимой рекомендуем подавать наш квас при 12-16 градусах на манер красного вина, его вкус раскрывается по-другому. Квас гастрономичный с устрицами идет просто perfect, сочетается с морепродуктами и красной икрой.
Наконец, дикий квас нужен веганам, хотя зачастую именно эта аудитория ропщет на дороговизну напитка. Бутылку дикого брюта отдаем в рестораны и ретейл по 450 рублей. Это недешево, и мы постоянно получаем свою дозу хейта, нас упрекают в наживе и погоне за золотым тельцом, но если мы будем продавать Dikiy Brut дешевле, то экономически в этом не будет никакого смысла. У нас ручное производство. В первую очередь это напиток для ресторанов и гастролавок — инструмент заботы о гостях, которые выбирают безалкогольные напитки. Таких людей все больше, эта категория растет параллельно с осознанным потреблением и растительной диетой.
О запуске линейки полусухих квасов и выходе на федеральный уровень
Dikiy Brut — наш signature product, наш гран крю. Его всегда будет немного. Сейчас делаем 600 бутылок в месяц, мощности позволяют увеличить объем вдвое. Мы формируем новый образ кваса и начинаем бархатную квасную революцию. Хотим, чтобы петербургский дикий квас стал «новым черным». Но, если хочешь поменять что-то в мире, крафтового производства мало — нужен массовый продукт.
Сейчас готовимся ко второму раунду инвестиций для расширения производства. Наш новый продукт — линейка полусухих квасов с добавлением разных вкусов на основе фруктов, овощей, трав. В овощах и фруктах есть свой натуральный сахар, так что это будет более сладкий напиток, чем Dikiy Brut. Во второй линейке не хотим уходить в чисто русские вкусы. Наверное, будет и облепиха, и морошка, но будет и что-то более экзотичное, вроде кардамона или личи.
В первую очередь это будет продукт для ретейла. Срок реализации кваса Dikiy Brut — 45 дней, по стране доставлять невозможно. Срок реализации нового продукта увеличим до полугода, это позволит выстраивать логистику на федеральном уровне.