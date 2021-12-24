Где есть и пить в Петербурге на каникулах Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки
Мы все еще не знаем, введут ли в Петербурге в преддверии Нового года какие-то новые коронавирусные ограничения. Неясной остается даже судьба QR-кодов, которые должны стать обязательными для посещения общепита со 2 января. Но главное, кажется, глобального локдауна в городе в этот раз не планируется. А раз так, The Village собрал гид по заведениям, на которые в каникулы стоит обратить внимание в первую очередь, и рассказывает, где есть, пить, заказывать доставку и покупать гастрономические подарки друзьям.
Новые бары и рестораны
Несмотря на все коронавирусные сложности, в плане ресторанных открытий год оказался более чем успешным. Вот 11 новых заведений, куда обязательно стоит заглянуть.
BetullaПодробнее
Пожалуй, главное открытие этого года — второй проект самого популярного петербургского шеф-повара Арслана Бердиева в неожиданном формате «итальянской столовой». Конечно, на деле Betulla — никакая не столовая, а пусть и крохотный, но полноценный ресторан с изобретательным и изящным интерьером и идеальным обслуживанием. За местной пастой, томатной фокаччей и вителло тонато виртуальная очередь выстраивается за месяц: но на каникулах можно рискнуть и прийти сюда к открытию, чтобы занять место за баром (бронь там не действует).
SaroПодробнее
Петроградская сторона в этом году остается ключевой точкой на гастрономической карте города. И самый заметный проект здесь — это Saro: атмосферный авторский ресторан, кухню которого возглавляет шеф-повар Мария Дементьева. Идти сюда стоит за переосмысленной европейской классикой, толковой винной картой, устрицами, а еще атмосферой 60-х, переданной в интерьере через коллекцию бережно отреставрированной винтажной мебели.
Sea, SignoraПодробнее
Прямо-таки мегаломанский проект шеф-повара Антонио Фрезы (Jerome, Saviv) на Большой Морской. Ресторан и правда огромный, красивый и дорогой, идеально подходящий для торжественных случаев и праздничного сибаритства. Главная его ценность впрочем — не в зеленом мраморе, дорогой мебели и гигантском аквариуме от пола до потолка, но в умении команды работать с поставщиками рыбы и поддерживать логистику: где еще можно найти охлажденную барамунди, тунца с Сейшел, тюрбо из Марокко, и, скажем, настоящие редкости — вроде спермы тунца, которую поставляют с Сицилии.
Self Edge JapaneseПодробнее
Первый азиатский проект от рестораторов Алексея Бурова и Павла Коккова (SmokeBBQ, «Траппист»), которые не только сумели отлично вписать Self Edge Japanese в высококонкурентную японскую повестку, но и заодно оживили по-прежнему недооцененную улицу Радищева. Главный акцент в меню от бренд-шефа Алексея Каневского — дикая рыба из Атлантики и Японского моря. Здесь делают нигири из желтохвоста, сашими из черной трески, гребешка, тунца блюфин и мурманского лосося.
Кафе «Рубинштейн»Подробнее
«Рубинштейн» — редчайшее в Петербурге заведение, работающее в жанре артистического кафе — перезапустился в новой локации, на набережной Фонтанки, в двух шагах от БДТ. И, похоже, обрел новую жизнь. Во-первых, здесь стало гораздо просторнее (для творческих вечеров и камерных концертов теперь даже есть отдельный зал), во-вторых, удалось сохранить атмосферу классической петербургской гостиной, а также все, за что мы любили «Рубинштейн» раньше: простую, но не скучную еду, отличную винную карту и декадентские расслабленные бранчи с шампанским по воскресеньям.
All GrainПодробнее
Команда AF Brew продолжает превращать территории бывшего завода Степана Разина в гастрономический кластер. Их новый проект в первую очередь поражает смелостью: кому бы еще пришло в голову открывать полноценный авторский ресторан с пекарней, завтраками и кофе в той части города, куда подчас не добираются не только туристы, но даже жители соседней Коломны. Впрочем, для новогодних праздников идея посетить All Grain — кажется отличной: стоит отправиться сюда большой компанией, а после ужина переместиться в соседний тапрум, чтобы поговорить по душам за бокалом имперского стаута под сводами исторических залов.
AsterПодробнее
Главная локация для завтрака в центре — это теперь Aster, новый проект от команды Gills, Ronny и Dzamiko. С первого дня работы за хорошим кофе, хлебом, выпечкой и основательными завтраками выстроилась очередь, точно как когда-то в «Футуру». А с недавних пор в кафе запустили и ужины по специальному меню, которое действует только по вечерам.
Mon ChouChouПодробнее
В 2022 ждем нового расцвета французской кухни. А вот — его первая ласточка: очень красивый ресторан от Анастасии и Дмитрия Решетниковых, брата и сестры, открывших Zazazu — лучший винный бар на улице Рубинштейна. Здесь несколько зон: бистро (куда уместно заглянуть, чтобы выпить кофе и быстро перекусить) и нарядный обеденный зал с белыми скатертями, деревом, расписной ширмой и роскошными винными стеллажами. В последнем стоит бронировать стол, чтобы поесть настоящего лукового супа, улиток по-бургундски или буйабес.
Mr. PinkyПодробнее
Только открывшись, ресторан Mr. Pinky поразил всех безумными интерьерами: армиями деревянных уток, неоновыми черепами, колониальными масками, буддами, оленьими чучелами и вращающимися в полумраке вентиляторами. Но спустя полгода работы проект начал выкристаллизовываться во что-то куда более осмысленное: во-первых, стало очевидно, что стоит следить за местным шефом — Игорем Аликовым, который увлеченно экспериментирует с ферментацией, придумывает замысловатые соусы и печет лучшую свердловскую булочку в городе. Во-вторых, что сюда нужно идти на коктейли: в том числе — безалкогольные, этой осенью команда даже выпустила первый в России безалкогольный джин и теперь делает на его основе выдающийся Гимлет.
«Полторы комнаты»Подробнее
Барам после введения ограничений на работу по ночам приходится особенно сложно. Но петербуржцы, кажется, уже начали привыкать заглядывать в питейные заведения ранним вечером. Из открытий отметим глобальный перезапуск бара «Полторы комнаты» — флагманский проект Ивана Ляшука и Владимира Николаева («Цветочки», «Такты») — он и раньше был одним из ключевых заведений в городе, а теперь подавно. В баре провели масштабный ремонт, усилили гастрономическую составляющую, а еще открыли тайную комнату в красно-черной гамме в духе фильмов Линча с пластиковым занавесом, блестящей плиткой и слабым неоновым светом.
Tagliatella CafféПодробнее
А главные барные ньюсмейкеры года — команда EL Copitas Bar — только что ставшие восьмыми в списке лучших баров мира по версии авторитетной международной премии The World’s 50 Best Bars. Отметим и их новый проект — проитальянский аперитивный бар на Литейном проспекте с возможно лучшим в городе негрони и пастой качо-аль-пепе.
Гастрономические сеты
Гастрономические сеты в этом году повсюду, но чтобы избежать разочарований, за готовой и тщательно продуманной концепцией ужина стоит идти в проверенные авторские рестораны с сильными шефами. И, конечно, новогодние каникулы для этого лучший момент.
CommonsПодробнее
Шеф-повар Антон Абрезов к праздникам полностью обновил меню Commons, а заодно запустил специальный гастрономический сет из 8 курсов с шампанским сопровождением. Вся шампань от рекольтантов — шампанских виноделов, которые работают только с ягодами с собственных виноградников, а не закупают у других. Тираж такого шампанского составляет всего 1000-10000 ящиков в год. В сете — карпаччо из сельди с топинамбуром и фенхелем, тартар из говядины с мороженым из пармезана, пельмени с уткой и шарлотка с грушей, еловым кремом и пряником.
NordicПодробнее
Мы недавно писали о феномене ресторана Nordic — действительно уникальном для Петербурга файн-дайнинг проекте, работающем почти в чистом поле. В этом году кухню здесь возглавили шведские мишленовские шефы Дэниел Хогландер и Никлас Йонссон: их первый сет из 14 перемен — это попытка объединить русские и шведские вкусы и добавить к ним техники со всего мира. Ехать сюда стоит ради необычных блинов-такояки в виде пончиков с осетровой икрой и трюфелем, тунца блюфин с жареным нори и выдающегося мороженое из кокоса с черной икрой и редким оливковым маслом.
EMПодробнее
Ресторан EM — отдельная достопримечательность Петербурга, как и его шеф-повар Олеся Дробот, которая каждый вечер сама готовит и подает здесь еду. В ее зимнем сете: фуа-гра и цветная капуста с песто из репы, треска с компрессированной айвой и еловым гелем, утиная грудка с черным трюфелем и два вида икры с муссом из гребешка с подкопченым картофелем. Важное преимущество — сет можно попробовать целиком (это семь курсов), или выбрать сокращенный вариант из трех. А еще в ЕМ предлагают полноценный веганский сет без продуктов животного происхождения (пока еще это большая редкость).
CococoutureПодробнее
Совсем недавно отметивший годовщину работы на Новой Голландии ресторан Cococouture перед Новым годом запустил новый зимний сет от шеф-повара Игоря Гришечкина. В варианте из девяти перемен вас ждут: тартар из говядины с костным мозгом и осетровой икрой, пломбир из фуагра и, например, краб со свеклой и мандаринами (идеальное новогоднее сочетание).
«Щука»Подробнее
Совсем недавно открывшийся ресторан на набережной Мойки возглавляет шеф-повар Юрий Голов: который каждый четверг проводит свой тематический chef’s table, а еще предлагает гастрономические сеты — на выбор из шести и десяти курсов. Главная их идея — новый взгляд на традиционные русские продукты: устрицы здесь подают с квашеной капустой, котлету из щуки — с хвостом бобра, а из свеклы делают мороженое.
RecolteПодробнее
Шеф-повар Алексей Алексеев возглавивший первый файн-дайнинг-проект DuoBand недавно тоже запустил дегустационный сет, вдохновленный северной кухней. В нем — сало из трубача с черным трюфелем, вагю с крабовым унаги и черной икрой, косуля с манной кашей и соусом из сморчков и хвойное мороженое.
Где купить гастрономические подарки и заказать еду к празднику
Купить подарочный набор из ресторана — отличное решение, если вы ищите подарок в последний момент. А готовый новогодний ужин — это уже подарок себе, так можно справиться со всеми горящими в декабре дедлайнами не отвлекаясь на заказ продуктов и готовку.
Адвент-бокс AF BrewПодробнее
Обычно адвент-календари нужны чтобы скрасить ожидание праздника, но команда AF Brew придумала вариант получше: их бокс — задуман как способ расслабиться на праздниках. За каждым из 12 окошек (открывать с 30 декабря по 10 января) находится по одной бутылке или банке с фирменными напитками — от безалкогольной комбучи до роскошного портера и мандарино-елового эля.
Праздничный набор от бара «Полторы комнаты»Подробнее
Гениальный подарок, который способен спасти кого-то трудным утром 1 января. В наборе от бара «Полторы комнаты» — фирменная «Кровавая Мэри» с дымком и еще пара коктейлей и закусок: прошутто, маринованная буратта, ореховая паста и домашняя рикотта.
Мясные деликатесы от BeefZavodПодробнее
Ресторан и мясной цех BeefZavod к Новому году собирает корзины с мясными деликатесами собственного производства. В них самодельные салями, брезаола, лонзино, прошутто, рийеты, а также паштеты, варенье и вино. Также здесь можно заказать лопатку ягненка, которую привезут 31 декабря и приготовление которой займет не более 30 минут.
Новогодний стол от Mozzarella BarПодробнее
Еще одно готовое решение для новогоднего стола: в Mozzarella Bar можно заказать готовые праздничные блюда, которые привезут специально к домашнему застолью или на корпоратив. Есть оливье, селедка под шубой и запеченная до золотистой корочки утка с яблоками и апельсинами, которую останется разогреть в духовке несколько минут.
Подарочные наборы от команды El Copitas BarПодробнее
Команда El Copitas Bar к новому году выпустила сразу три роскошных набора. Первый — эстетский — с собственной водкой, артишоками и фарфоровыми стопками ЛФЗ (первый случай сотрудничества бара с самым известным заводом Петербурга). Есть мексиканский от PalomaCantina – c фирменной капитой, текилой и коктейлем. И итальянский от Tagliatella Caffe — с гимлетом, негрони, порцией граппы и свечой с ароматом беллини.
Сладости от Four SeasonsПодробнее
В отеле Four Seasons к Новому году запустили магазин сладостей. Можно купить рождественское полено в виде Щелкунчика и, например, итальянский паннетоне с малиной, клюквой и ягодным ганашем.
Елочная игрушка FuturaПодробнее
В бистро «Футура» перед праздником решили превратить один из своих самых популярных десертов — ромовую бабу — в елочную игрушку. Причем подошли к этой задаче не просто как эстеты, но как эстеты сознательные: игрушки изготовлены из переработанного бутылочного стекла в стеклодувной мастерской, а шоколад сверху — из мраморной крошки.
ВBQ-бокс от Smoke BBQПодробнее
Лучший в Петербурге брискет может вполне стать главным блюдом на вашем новогоднем столе. Достаточно только заказать в Smoke BBQ специальный бокс: в нем кроме томленой в смокере говядины –ребро поросенка, ростбиф, фирменный соус и огурцы в бурбоне.
Новогодние боксы от NamaПодробнее
Вариант для тех, кто хочет встретить 2022-й в азиатском стиле. В боксе от ресторана Nama все лучшее — суши с лососем, тунцом, гребешком и эби креветкой, хенд-роллы и тартар-роллы с угрем и лососем (есть вариант на 4 и 6 персон).
Адвент-календарь от Made in ChinaПодробнее
Еще один адвент-календарь на праздники сделал шеф-бармен Made in China Василий Марков: в нем 10 коктейлей на основе бурбона. Для их приготовления он использовал роторный испаритель, чтобы передать напиткам ароматы праздника: мандаринов, еловых веток, свежеиспеченного штруделя или глинтвейна.
Корзина от Art CaviarПодробнее
Роскошную корзину с русскими деликатесами предлагают в ресторане Art Caviar. Чем ее наполнить (икрой, шампанским, крабами или паштетами) можно решить самостоятельно.
Новогодний стол от Red Steak&WineПодробнее
Готовый новогодний ужин можно заказать в мясном ресторане Red Steak&Wine. Причем помимо классики (вроде оливье, селедки под шубой и холодца из бычьих хвостов), здесь предлагают и блюда поинтересней – например, биф Веллингтон или французский мясной пирог из утки с фисташками.
Новогодняя еда от «Банщиков»Подробнее
Еще один вариант без хлопот накрыть традиционный русский стол – заказать еду в ресторане «Банщики». Из закусок привезут холодец с говядиной, мимозу с копченым лососем, сельдь под шубой, оливье с говядиной и свежим хреном, форшмак с сельдью, яблоком и щучьей икрой. На горячее запекут гуся или утку с тушеной капустой и яблоками. А еще в ресторане можно заранее заказать супы – кислые щи со свининой, грибной суп с перловкой или борщ с краюшками и салом (все это пригодится многим 1 января).
Новогоднее меню от ресторана «Блок»Подробнее
Шеф-повар ресторана «Блок» Евгений Зубов обновил меню и предлагает оригинальную интерпретацию новогодней классики: оливье с докторской колбасой и красной икрой, залом «под шубой», сугудай из форели с толченым картофелем, бычьи хвосты в соусе «Портвейн» и целую фермерскую утку с пряной капустой. Все это можно заранее заказать домой и совсем не думать о готовке 31-го вечером.
Новогодний стол от «Косули»Подробнее
Вечная классика. Если хотите Новый год «как у бабушки» — идеальные наборы для этого уже который год предлагает рюмочная «Косуля». Здесь без экзотики, только русский стол: оливье, селедка, грузди, холодец, фаршированная яблоком курица и рождественский кекс с цукатами.
Фотографии: Виктор Юльев