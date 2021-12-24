Где есть и пить в Петербурге на каникулах

Новые бары и рестораны

Несмотря на все коронавирусные сложности, в плане ресторанных открытий год оказался более чем успешным. Вот 11 новых заведений, куда обязательно стоит заглянуть.

Betulla

Пожалуй, главное открытие этого года — второй проект самого популярного петербургского шеф-повара Арслана Бердиева в неожиданном формате «итальянской столовой». Конечно, на деле Betulla — никакая не столовая, а пусть и крохотный, но полноценный ресторан с изобретательным и изящным интерьером и идеальным обслуживанием. За местной пастой, томатной фокаччей и вителло тонато виртуальная очередь выстраивается за месяц: но на каникулах можно рискнуть и прийти сюда к открытию, чтобы занять место за баром (бронь там не действует).

Saro

Петроградская сторона в этом году остается ключевой точкой на гастрономической карте города. И самый заметный проект здесь — это Saro: атмосферный авторский ресторан, кухню которого возглавляет шеф-повар Мария Дементьева. Идти сюда стоит за переосмысленной европейской классикой, толковой винной картой, устрицами, а еще атмосферой 60-х, переданной в интерьере через коллекцию бережно отреставрированной винтажной мебели.

Sea, Signora

Прямо-таки мегаломанский проект шеф-повара Антонио Фрезы (Jerome, Saviv) на Большой Морской. Ресторан и правда огромный, красивый и дорогой, идеально подходящий для торжественных случаев и праздничного сибаритства. Главная его ценность впрочем — не в зеленом мраморе, дорогой мебели и гигантском аквариуме от пола до потолка, но в умении команды работать с поставщиками рыбы и поддерживать логистику: где еще можно найти охлажденную барамунди, тунца с Сейшел, тюрбо из Марокко, и, скажем, настоящие редкости — вроде спермы тунца, которую поставляют с Сицилии.