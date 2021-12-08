Как делают ремесленный хлеб для десятков заведений Екатеринбурга

Почему авторы кулинарных книг не пишут правду

Впервые я получил удовольствие от хлеба во время путешествия в Европу около 20 лет назад — он был не похож на все, что я пробовал раньше. Если в России хлеб — это основа для докторской колбасы или масла, то за границей — совсем иной, самостоятельный продукт. Дело в том, что долгое время задачей российского производства было обеспечить население дешевым и сытным хлебом, а европейского — создать продукт хорошего качества и обеспечить разнообразие сортов, причем за границей они различаются не только названиями, но и вкусом, консистенцией. Поэтому, когда я вернулся домой из очередной поездки, почувствовал большое разочарование, попробовав на тот момент любимый свердловский батон.

Всю жизнь я увлекался кулинарией, поэтому решил попытаться воссоздать вкус европейского хлеба в домашних условиях. Сначала закупился отечественными кулинарными книгами, в которых был описан процесс приготовления хлеба. В большинстве из них он описан неправильно, поэтому чужие рецепты мне ничем не помогли. Дело в том, что такие книги пишут либо домохозяйки и блогеры, которые вряд ли знают, как правильно готовить, либо шефы, которые намеренно скрывают технологию — я убедился в этом после знакомств с разными специалистами лично. Но у меня все же получилось сделать хлеб по рецепту из книги итальянки, которая съездила во все регионы своей страны и собрала локальные рецепты каждого из них. Один из разделов ее книги как раз был посвящен живым хлебным закваскам. После такой находки я начал регулярно печь дома и дорабатывать рецептуру хлеба, а когда понял, что это хобби меня не отпускает, отправился учиться.

Кулинарные книги пишут либо домохозяйки и блогеры, которые вряд ли знают, как правильно готовить, либо шефы, которые намеренно скрывают технологию

Шесть лет назад я поехал на свой первый мастер-класс. Он проходил в подмосковье, и вел его Иван Забавников, достаточно известный специалист в пекарских кругах. Уже тогда он возрождал культуру производства настоящего хлеба: с закваской, длительной ферментацией и выпеканием в печи с каменным подом. В процессе трехдневного воркшопа у нас получилось приготовить хлеб, напоминающий европейский, к которому я стремился все это время.

Следующим шагом был еще один мастер-класс, но на этот раз Оксаны Кузнецовой — это, пожалуй, самый известный российский пекарь. Она не только дала мне новые знания о приготовлении ремесленного хлеба, но и увидела, что для меня это больше чем обычное хобби, поэтому продолжила меня дополнительно консультировать уже после самого мастер-класса.

После учебы я еще полгода экспериментировал на домашней кухне. Из-за этого дома было много муки, а жена была очень недовольна: мне приходилось ежедневно вставать в три утра, чтобы успеть поставить тесто и испечь хлеб по новому рецепту, а затем к десяти ехать на работу. Я был директором одного из автосалонов холдинга «УралФрансАвто», то есть занимался диаметрально противоположенными вещами.

На многих мастер-классах преподаватели дают готовую рецептуру. Тем не менее, даже переданный на бумаге рецепт требует огромного количества времени на проработку для его удачного воплощения. Я тоже использовал рецепты с мастер-классов, но менял их, чтобы понять, чего хочу сам.



В конце концов я добился такой рецептуры, которая меня максимально устраивала. Тогда решился наконец-то дать попробовать свой хлеб приятелям из различных винотек — Семену Соловьеву (создатель »Винотеки Соловьева» и «Винного бара Соловьева». — Прим. ред.), Илье Гоголеву (основатель сети винных лавок »Кино-домино». — Прим. ред.), Вадиму Деркачеву (основатель винотеки «Бурбон». — Прим. ред.) и в сырную лавку «Сыр и Вино». Им понравилось, а у меня появилось понимание, что этот ремесленный хлеб можно продавать.