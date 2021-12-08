Как делают ремесленный хлеб для десятков заведений Екатеринбурга «Я приходил к рестораторам с мешком хлеба и заставлял пробовать»
Бары «Коллектив» и «Био Шмио», кофейни Espresso Seasons и Breakfast Unit, рестораны Gavi и «ЧаЩа» — все эти заведения объединяют не только материалы на The Village Екатеринбург, но и один поставщик ремесленного хлеба. Сам бренд так и называется — «Ремесленный хлеб», его основал Денис Панфилов.
Весь бизнес начинался с хобби — Денис просыпался в три утра и сначала шел на кухню, чтобы испечь хлеб, а затем к десяти отправлялся на работу. Спустя 7 лет он настроил целое производство: теперь пекари начинают работу в четыре утра, а уже в девять первая партия появляется в магазинах и ресторанах города. Доставка растягивается до четырех часов дня, потому что заказчиков очень много: этот ремесленный хлеб можно попробовать в более 30 заведениях Екатеринбурга, а еще купить в примерно сорока магазинах и лавках.
The Village Екатеринбург пообщался с Денисом о том, как он ушел из автобизнеса в пекарское дело, как полгода был единственным сотрудником своего производства, а также почему ремесленного хлеба нет в каждом продуктовом магазине.
Бары «Коллектив» и «Био Шмио», кофейни Espresso Seasons и Breakfast Unit, рестораны Gavi и «ЧаЩа» — все эти заведения объединяют не только материалы на The Village Екатеринбург, но и один поставщик ремесленного хлеба. Сам бренд так и называется — «Ремесленный хлеб», его основал Денис Панфилов.
Весь бизнес начинался с хобби — Денис просыпался в три утра и сначала шел на кухню, чтобы испечь хлеб, а затем к десяти отправлялся на работу. Спустя 7 лет он настроил целое производство: теперь пекари начинают работу в четыре утра, а уже в девять первая партия появляется в магазинах и ресторанах города. Доставка растягивается до четырех часов дня, потому что заказчиков очень много: этот ремесленный хлеб можно попробовать в более 30 заведениях Екатеринбурга, а еще купить в примерно сорока магазинах и лавках.
The Village Екатеринбург пообщался с Денисом о том, как он ушел из автобизнеса в пекарское дело, как полгода был единственным сотрудником своего производства, а также почему ремесленного хлеба нет в каждом продуктовом магазине.
Почему авторы кулинарных книг не пишут правду
Впервые я получил удовольствие от хлеба во время путешествия в Европу около 20 лет назад — он был не похож на все, что я пробовал раньше. Если в России хлеб — это основа для докторской колбасы или масла, то за границей — совсем иной, самостоятельный продукт. Дело в том, что долгое время задачей российского производства было обеспечить население дешевым и сытным хлебом, а европейского — создать продукт хорошего качества и обеспечить разнообразие сортов, причем за границей они различаются не только названиями, но и вкусом, консистенцией. Поэтому, когда я вернулся домой из очередной поездки, почувствовал большое разочарование, попробовав на тот момент любимый свердловский батон.
Всю жизнь я увлекался кулинарией, поэтому решил попытаться воссоздать вкус европейского хлеба в домашних условиях. Сначала закупился отечественными кулинарными книгами, в которых был описан процесс приготовления хлеба. В большинстве из них он описан неправильно, поэтому чужие рецепты мне ничем не помогли. Дело в том, что такие книги пишут либо домохозяйки и блогеры, которые вряд ли знают, как правильно готовить, либо шефы, которые намеренно скрывают технологию — я убедился в этом после знакомств с разными специалистами лично. Но у меня все же получилось сделать хлеб по рецепту из книги итальянки, которая съездила во все регионы своей страны и собрала локальные рецепты каждого из них. Один из разделов ее книги как раз был посвящен живым хлебным закваскам. После такой находки я начал регулярно печь дома и дорабатывать рецептуру хлеба, а когда понял, что это хобби меня не отпускает, отправился учиться.
Кулинарные книги пишут либо домохозяйки и блогеры, которые вряд ли знают, как правильно готовить, либо шефы, которые намеренно скрывают технологию
Шесть лет назад я поехал на свой первый мастер-класс. Он проходил в подмосковье, и вел его Иван Забавников, достаточно известный специалист в пекарских кругах. Уже тогда он возрождал культуру производства настоящего хлеба: с закваской, длительной ферментацией и выпеканием в печи с каменным подом. В процессе трехдневного воркшопа у нас получилось приготовить хлеб, напоминающий европейский, к которому я стремился все это время.
Следующим шагом был еще один мастер-класс, но на этот раз Оксаны Кузнецовой — это, пожалуй, самый известный российский пекарь. Она не только дала мне новые знания о приготовлении ремесленного хлеба, но и увидела, что для меня это больше чем обычное хобби, поэтому продолжила меня дополнительно консультировать уже после самого мастер-класса.
После учебы я еще полгода экспериментировал на домашней кухне. Из-за этого дома было много муки, а жена была очень недовольна: мне приходилось ежедневно вставать в три утра, чтобы успеть поставить тесто и испечь хлеб по новому рецепту, а затем к десяти ехать на работу. Я был директором одного из автосалонов холдинга «УралФрансАвто», то есть занимался диаметрально противоположенными вещами.
На многих мастер-классах преподаватели дают готовую рецептуру. Тем не менее, даже переданный на бумаге рецепт требует огромного количества времени на проработку для его удачного воплощения. Я тоже использовал рецепты с мастер-классов, но менял их, чтобы понять, чего хочу сам.
В конце концов я добился такой рецептуры, которая меня максимально устраивала. Тогда решился наконец-то дать попробовать свой хлеб приятелям из различных винотек — Семену Соловьеву (создатель »Винотеки Соловьева» и «Винного бара Соловьева». — Прим. ред.), Илье Гоголеву (основатель сети винных лавок »Кино-домино». — Прим. ред.), Вадиму Деркачеву (основатель винотеки «Бурбон». — Прим. ред.) и в сырную лавку «Сыр и Вино». Им понравилось, а у меня появилось понимание, что этот ремесленный хлеб можно продавать.
О том, как запустил производство, где был единственным сотрудником
В 2017 году я начал настраивать производство ремесленного хлеба. Самое важное в таком деле — это ингредиенты. Именно поэтому я потратил несколько лет на отработку рецептуры и поиск качественных, недешевых продуктов. С самого начала я поднял для себя планку качества хлеба, поэтому некоторые из ингредиентов откровенно дорогие. Например, дольше всего я подбирал муку, которая помогла добиться необходимого мне качества хлеба. Именно она определяет аромат, пористость мякиша и качество корочки. До сих пор на производстве мы используем бленд десяти производителей муки, включая «Шугуровскую муку» — это бренд Анатолия Шугурова, который в советское время занимался селекцией, а теперь использует наработки для своего дела. Его зерно более крупное и на генетическом уровне защищено от вредителей, поэтому на фермах не нужны пестициды. Подобные находки — не что-то очевидное, я пришел к выбору всех ингредиентов для своего хлеба только через опыт использования самых разных и сравнение результатов.
В бизнесе, который связан с хлебом, очень важна подовая печь, а остальное оборудование купить намного проще и дешевле. Начать бизнес мне помог друг, который стал финансовым партнером: он оказался смелее, чем я, и был готов вложиться в печи. На моем производстве их две: в тот момент одна стоила 1,6 миллиона рублей, а другая — 2,8.
Когда печи установили, отступать было некуда. Нанять даже одного сотрудника было слишком дорого, поэтому я начал делать все самостоятельно, совмещая с работой в автобизнесе. Во многом это получалось, потому что изначально само производство находилось на территории одного из автоцентров, где была спроектирована столовая, которая соответствовала всем санитарным требованиям, но не использовалась.
Когда печи установили, отступать было некуда. Нанять даже одного сотрудника было слишком дорого, поэтому я начал делать все самостоятельно
Первые полгода я и выпекал, и доставлял хлеб. В течение первой половины понедельника месил тесто и делал заготовки, затем оставлял их на сутки в холодильной камере. Утром вторника я выпекал хлеб, упаковывал и привозил продукцию заказчикам в «Бурбон», «Винотеку Соловьева» и «Сыр и вино». Затем эта схема работы повторялась в среду и пятницу.
В процессе оказалось, что даже упаковка — очень важный аспект при работе с продуктом. Хотелось, чтобы хлеб долго сохранял свежесть и качество корочки, а это напрямую зависит именно от упаковки. На каждом этапе работы с ней я старался выбрать лучшее. Во-первых, сохранения качества хлеба можно добиться с крафтовой упаковкой, но и она бывает разной: я искал не крашеную и без посторонних запахов. Во-вторых, хотелось, чтобы даже в упаковке хлеб можно было увидеть, поэтому понадобилось сделать окно с полиэтиленом. Здесь также были свои нюансы: запотевание внутри полиэтиленовой упаковки портит качество корочки, поэтому мне пришлось заказать перфорированный полиэтилен. Не так давно упаковка снова немного изменилась: до пандемии мы не закрывали пакеты герметично, чтобы хлеб дышал, а теперь вынуждены это делать. Сейчас даже автомобиль, в котором мы доставляем продукцию, оборудован климатической установкой грузового отсека, чтобы зимой хлеб не замерзал, а летом не пересыхал.
48 часов от закваски до готового хлеба на витрине
Четыре года назад объем производства был маленький, но постепенно получалось выходить на новых клиентов и вырасти от четырех заказов в два дня до десяти. В сентябре 2018 года я смог нанять первого сотрудника, Евгению, чтобы она занималась производством хлеба. Сам я выпекал, развозил его и искал новых заказчиков — буквально приходил к рестораторам с мешком хлеба и заставлял пробовать. Попробовав, все убеждались, что это действительно хороший продукт, и мы начинали совместную работу.
Я ощутил сильный рост, когда с нами начала сотрудничать Resta Management. Было приятно и статусно говорить друзьям, что наш ремесленный хлеб можно попробовать в знаковых местах для города — например, в Rosy Jane или «Стейк-хаусе». Постепенно производство начало еще больше расширяться: сначала у нас появился водитель, затем еще один пекарь. После этого я углубился в бесконечное администрирование и работу с сотрудниками, заказчиками и поставщиками. Сейчас у нас работают водитель, бухгалтер и шесть сотрудников, которые готовят ремесленный хлеб.
Производственный процесс занимает у нас примерно 48 часов. Начинается все с подготовки закваски, которая должна созревать шесть часов. Затем сотрудники замешивают тесто — этот процесс занимает около 10 минут. Следующий этап — брожение, когда в течение пяти часов пекари периодически раскладывают тесто — именно во время этого процесса создается структура мякиша конечной продукции. Следом пекари делят его по весу, создают из лепешек-заготовок конечные формы буханок и размещают их для расстойки (процесс подъема и увеличения в объеме теста под воздействием тепла и влаги. Это период, когда тесто «отдыхает» непосредственно перед выпечкой. — Прим. ред.) в корзинки из натуральных материалов — ротанга и лозы. Затем тесто отправляют в холодильную камеру, где оно проводит около 16–20 часов. Здесь происходит процесс холодной глубокой ферментации, в результате которой молочнокислые бактерии закваски расщепляют крахмалы муки — это приводит к тому, что в тесте появляются сахара, то есть хлеб насыщается вкусом и в дальнейшем обретает корочку. Также в процессе брожения вырабатывается уксусная кислота, поэтому у заквасочного хлеба есть кислинка, но мы стараемся делать ее слабо выраженной, потому что в России предпочитают именно такой вкус.
Рано утром наши пекари приходят на работу, берут хлебные заготовки, наносят на них надрезы и отправляют в печи, которые не только создают необходимые температурные условия, но и осуществляют подачу пара. Он нужен, чтобы заготовка правильно «раскрылась» — получилась с нелипким, но пористым мякишем, с тонкой, но хрустящей корочкой. Всего выпекание занимает до часа, после этого хлеб остывает, упаковывается, отправляется в магазины и заведения.
Сначала мы производили три сорта хлеба: деревенский из пшеничной муки разных сортов, гречишный с добавлением гречишной муки и гречневой крупы, а также пшенично-ржаной. Затем мы дорабатывали их и улучшали. Сейчас мы выпекаем 11 сортов хлеба для магазинов, а для заведений еще около 10 — это тостовый хлеб, бриоши, булочки для бургеров и другое.
Среди сортов у нас нет, например, бородинского хлеба. Мы не смогли победить вкус заводского, поэтому я просто преклоняюсь перед достижениями химической промышленности России в части вкуса этого вида хлеба. За счет добавок фабричный бородинский по вкусу не отличить от ремесленного, но он в разы дешевле, именно поэтому продавать его невыгодно. Зато недавно мы начали выпускать безглютеновый хлеб. Наладить его рецептуру нам помогла пекарь Оксана Кузнецова, которая поддержала меня еще на старте бизнеса.
Почему ремесленного хлеба нет в «Пятерочке» у дома
В 2017 году из-за маленьких объемов производства наш ремесленный хлеб можно было купить только в винотеках, а сейчас он продается в лавках и сетях магазинов «Жизньмарт» и «Ягодка». Проблема с выходом в крупные продуктовые заключается в том, что эти магазины чаще всего и так производят собственный хлеб, поэтому не заинтересованы в конкуренции с крафтовой продукцией. Это не останавливает только некоторые бренды. Например, в универсаме «Татищев» и гастрономии «Покровского» также есть свои производства хлеба, но они выставляют на полках и наш.
Другая проблема выхода в крупные сети изначально заключалась в том, что тема крафтовой продукции не была развита. А сейчас, на фоне запретов на ввоз в страну европейских продуктов, стали популярны локальные сыроварни и колбасные производства, которые делают продукцию на европейском уровне. Сейчас потребители стали понимать крафт и готовы покупать продукты ручного производства, хотя они и дорогие.
Говоря о потребителях, мы делаем акцент не на высоко обеспеченной аудитории, а на тех, кому просто важно качество продукта. Я точно знаю, что среди наших покупателей есть и студенты, и пенсионеры.
Чаще всего упрек в сторону цены я слышу от миллениалов, которые с легкостью выпивают бокал не самого хорошего вина в баре за эти же деньги
Обычно нам оставляют хорошие отзывы, некоторые с иронией жалуются, что не могут довезти хлеб из магазина до дома — начинают есть уже в машине или общественном транспорте. Еще в наш адрес периодически появляются претензии на счет дороговизны ремесленного хлеба. Сейчас наша булка весом 0,5 кг стоит в пределах 220–300 рублей — и при этом может оставаться свежей в течение недели. С трудом верится, что есть екатеринбуржец, который не готов потратить эту сумму на качественный продукт. Странно, что чаще всего упрек в сторону цены я слышу от миллениалов, которые с легкостью выпивают бокал не самого хорошего вина в баре за эти же деньги.
С 2017 года цена нашей продукции увеличилась на 10 рублей — у меня сразу и случайно получилось выставить цену, чтобы и не распугать потенциальных покупателей и позволить себе постепенно развиваться. Сейчас отпускная цена буханки хлеба — 175 рублей, но во всех магазинах к ней добавляется наценка. Я уверен, что если какой-то производитель решит выйти на рынок с меньшей ценой, то либо у него продукт плохого качества, либо он разорится через полгода, потому что просчитался в расчетах.
С самого начала я решил даже не идти в розничную продажу — ни для индивидуальной доставки, ни в собственном магазине. На первых этапах с небольшим объемом производства это бы нас убило — я бы не покрыл ни стоимость аренды торговой площади, ни зарплату курьерам. Сейчас наши обороты позволяют задуматься об открытии своей лавки только для имиджевой истории, но делать это в пандемию я точно не собираюсь.
Мне очень важно не превратиться в завод, потому что на моих глазах несколько ремесленных предприятий пошли по этому пути, почувствовав возможность заработать деньги, но при этом потеряли в качестве. Оптимизация процессов приводит к ухудшению закупаемых ингредиентов, а такой путь неприемлем для меня.
Про попытки конкурентов схантить партнеров
Сегодня наш хлеб есть в более чем 60 магазинах и ресторанах. Этому помогло то, что в городе тесное сообщество сотрудников кухонь, поэтому, переходя в новое место работы, люди часто забирают с собой и нас. Спрос на ремесленный хлеб даже намного больше: например, мы часто получаем просьбы выйти в Академический район, но это сломает маршрут нашего курьера, поэтому мы пока не готовы в такому расширению. Эту территорию могли бы охватить наши конкуренты, но, к сожалению, они не смотрят на рынок шире и пока все, что они смогли придумать, — попытаться схантить наших же 60 клиентов, когда в городе находится более 500 заведений. Тем не менее, ничего не вышло — я приложил все усилия, чтобы этого не произошло, с помощью личной коммуникации с каждым рестораном.
В 2017 году в Екатеринбурге не было производителей ремесленного хлеба вообще, а сейчас их около 10. К примеру, некоторые рестораны поставили собственное хлебопечение, но мне кажется, что им это не нужно: большие человеческие, энергетические и финансовые ресурсы уходят на производство максимум 30 булок в день — больше одному заведению просто не нужно.
Не всегда разные производители одной группы товаров — конкуренты, потому что мы работаем с разными категориями товара, территорией или аудиторией. При этом я вижу, что, к примеру, «Смак» постоянно обновляет ассортимент своей продукции, поэтому не исключаю, что однажды выпустит линейку ремесленной выпечки. Тем не менее, я считаю, что создать такое на фабрике невозможно. К примеру, всегда домашний торт будет вкуснее, чем такой же из магазина, даже если их делал один человек. Даже хлеб одного пекаря всегда будет не похож на хлеба другого, хотя они будут четко придерживаться одного рецепта. До погружения в хлебное дело я не понимал и не верил фразе «вкладывать частицу своей души», но теперь точно знаю, что это происходит при ручном производстве.