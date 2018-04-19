На Лиговском проспекте открывается ресторан 18/53 Здесь, помимо прочего, предлагают специальное икорное меню
На пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка открывается ресторан 18/53. Заведение расположено при отеле «Оникс».
18/53
Адрес: Лиговский пр-т., 67
Телефон: +7 (812) 454–04–11
Средний чек: 1 300 рублей
Закуски
Тартар из говядины — 460 рублей
Паштет из утки — 380 рублей
Салат с печеными овощами — 330 рублей
Салат с уткой конфи и яйцом пашот — 380 рублей
Основные блюда
Лосось с томатным ризотто — 670 рублей
Свиной бок с картофельным муссом — 380 рублей
Рибай-стейк — 1 200 рублей
Паста с кальмаром и шпинатом — 410 рублей
Супы
Томатный суп с морепродуктами — 360 рублей
Гречневый суп с потрошками — 280 рублей
Сливочный суп с лососем и зеленью — 350 рублей
Икорное меню
Сэндвич с салом и черной икрой — 890 рублей
Страчателла с черной икрой — 950 рублей
Спагетти с черной икрой и соусом из шампанского — 970 рублей
Идея: Кухня ресторана космополитична: здесь готовят популярные европейские хиты вроде тартаров (430–460 рублей), карпаччо (490 рублей), разнообразных брускетт (от 120 рублей), пасты (350–970 рублей) и стейков (от 650 рублей). Но есть и переосмысленные блюда русской кухни: сельдь с картофельным муссом и ялтинским луком (280 рублей), гречневый суп с потрошками (280 рублей) и котлеты из говядины с малиновым соусом (620 рублей). В отдельном меню собраны блюда с икрой: сэндвич с салом и черной икрой (890 рублей), спагетти с черной икрой и соусом из шампанского (970 рублей) и, например, профитроли со сливочным сыром, горчичным маслом и икрой сельди (310 рублей).
Шеф-повар: Кухню возглавляет шеф-повар Виталий Ефимов, прежде работавший су-шефом в ресторане Il Lago.
Интерьер: Зал 18/53 рассчитан на 48 посадочных мест. По задумке команды, он должен напоминать мужской клуб с кожаными креслами, основательной мебелью и брутальным декором.
Официальное открытие заведения запланировано на 21 апреля.