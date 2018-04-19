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Новости19 апреля 2018

На Лиговском проспекте открывается ресторан 18/53 Здесь, помимо прочего, предлагают специальное икорное меню

На пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка открывается ресторан 18/53. Заведение расположено при отеле «Оникс».

18/53

Адрес: Лиговский пр-т., 67

Телефон: +7 (812) 454–04–11

Средний чек: 1 300 рублей

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Закуски

Тартар из говядины — 460 рублей

Паштет из утки — 380 рублей

Салат с печеными овощами — 330 рублей

Салат с уткой конфи и яйцом пашот — 380 рублей

Основные блюда

Лосось с томатным ризотто — 670 рублей

Свиной бок с картофельным муссом — 380 рублей

Рибай-стейк — 1 200 рублей

Паста с кальмаром и шпинатом — 410 рублей

Супы

Томатный суп с морепродуктами — 360 рублей

Гречневый суп с потрошками — 280 рублей

Сливочный суп с лососем и зеленью — 350 рублей

Икорное меню

Сэндвич с салом и черной икрой — 890 рублей

Страчателла с черной икрой — 950 рублей

Спагетти с черной икрой и соусом из шампанского — 970 рублей

Идея: Кухня ресторана космополитична: здесь готовят популярные европейские хиты вроде тартаров (430–460 рублей), карпаччо (490 рублей), разнообразных брускетт (от 120 рублей), пасты (350–970 рублей) и стейков (от 650 рублей). Но есть и переосмысленные блюда русской кухни: сельдь с картофельным муссом и ялтинским луком (280 рублей), гречневый суп с потрошками (280 рублей) и котлеты из говядины с малиновым соусом (620 рублей). В отдельном меню собраны блюда с икрой: сэндвич с салом и черной икрой (890 рублей), спагетти с черной икрой и соусом из шампанского (970 рублей) и, например, профитроли со сливочным сыром, горчичным маслом и икрой сельди (310 рублей).

Шеф-повар: Кухню возглавляет шеф-повар Виталий Ефимов, прежде работавший су-шефом в ресторане Il Lago.

Интерьер: Зал 18/53 рассчитан на 48 посадочных мест. По задумке команды, он должен напоминать мужской клуб с кожаными креслами, основательной мебелью и брутальным декором.

Официальное открытие заведения запланировано на 21 апреля.

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