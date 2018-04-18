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Новости18 апреля 2018

На Обводном канале заработала кофейня Sibaristica Это штаб-квартира одноименной компании, которая занимается обжаркой кофе и поставкой кофейного оборудования

На Обводном канале, в бизнес-центре напротив завода «Красный треугольник»,  заработала кофейня Sibaristica. Это штаб-квартира одноименной компании, которая занимается обжаркой кофе и поставкой кофейного оборудования.

Sibaristica

Адрес: наб. Обводного канала, 199

Телефон: +7 (812) 309–42–16

Средний чек: 300 рублей

 sibaristica

Напитки

Эспрессо — 70 рублей

Капучино — 100–150 рублей

V60 — 130 рублей

Кемекс — 170 рублей

Десерты

Морковный торт — 160 рублей

Арахисовый чизкейк — 200 рублей

Панна котта — 150 рублей

Мармелад — 20 рублей

Идея: Кофе собственной обжарки в Sibaristica заваривают самыми разнообразными способами: от классических, на основе эспрессо (70–150 рублей), до альтернативных. Есть кемекс (170 рублей), V60 (130 рублей), аэропресс (130 рублей) и фильтр-кофе (100 рублей). Кроме того, здесь готовят авторские напитки (по 170 рублей): например, латте с базиликом, раф с соленым арахисом и сладкий черный кофе. В меню десертов — морковный торт (160 рублей), два вида чизкейков (160–200 рублей), панна котта (150 рублей) и кексы (110–120 рублей).

Интерьер: Заведение расположено в бывшем заводском цехе и оформлено в стиле лофт. Пространственные мощности компании находятся в этом же помещении, потому посетители могут наблюдать за всеми этапами подготовки и обжарки зерен.

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