Идея: Кофе собственной обжарки в Sibaristica заваривают самыми разнообразными способами: от классических, на основе эспрессо (70–150 рублей), до альтернативных. Есть кемекс (170 рублей), V60 (130 рублей), аэропресс (130 рублей) и фильтр-кофе (100 рублей). Кроме того, здесь готовят авторские напитки (по 170 рублей): например, латте с базиликом, раф с соленым арахисом и сладкий черный кофе. В меню десертов — морковный торт (160 рублей), два вида чизкейков (160–200 рублей), панна котта (150 рублей) и кексы (110–120 рублей).

Интерьер: Заведение расположено в бывшем заводском цехе и оформлено в стиле лофт. Пространственные мощности компании находятся в этом же помещении, потому посетители могут наблюдать за всеми этапами подготовки и обжарки зерен.