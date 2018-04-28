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Новости28 апреля 2018

На улице Рубинштейна заработает La Perla Seafood Bar Главным специалитетом демократичного ресторана станут устрицы

На улице Рубинштейна, на месте винотеки Prowine, заработает La Perla Seafood Bar. Демократичное рыбное заведение — новый проект ресторатора Игоря Мельцера (La Perla) и компании «ЦентроБалт».

La Perla Seafood Bar

Адрес: ул. Рубинштейна, 9

Телефон: +7 (812) 315–78–31

Средний чек: 1 500 рублей

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Выдержки из меню

Устрицы — от 100 рублей

Камчатский краб — от 650 рублей

Черная икра — от 380 рублей

Идея: Ассортимент морепродуктов в новом заведении будет таким же, как и в ресторане La Perla на улице Марата. Однако меню поменятеся: раздел с горячими блюдами и холодными закусками сократят до 15–20 позиций, а основную ставку сделают на морепродукты в чистом виде, продавать которые будут по максимально демократичной цене. Например, порция из 12 устриц обойдется в 1 200 рублей, нога камчатского краба — в 650 рублей, а черную икру можно будет купить за 380 рублей. Главным специалитетом заведения станут устричные шоты — устрицы, маринованные в алкогольных коктейлях.

Шеф-повар: Кухню ресторана возглавит шеф-повар Станислав Потемкин (La Perla).

Интерьер: Оформлением заведения занимается агентство «Бюро 11» Анны Дельгядо и Александры Янкевич («Рюмочная» на Новой Голландии). Ресторан, рассчитанный на 39 посадочных мест, будет состоять из двух залов, в одном из которых разместят контактную барную стойку, открытую кухню, аквасистему с моллюсками и витрины с охлажденной рыбой. В интерьере используют светильники, сделанные из настоящих садков, кожаную мебель и столы из белого мрамора.

Открытие ресторана запланировано на 18 мая.

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