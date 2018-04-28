На улице Рубинштейна заработает La Perla Seafood Bar Главным специалитетом демократичного ресторана станут устрицы
На улице Рубинштейна, на месте винотеки Prowine, заработает La Perla Seafood Bar. Демократичное рыбное заведение — новый проект ресторатора Игоря Мельцера (La Perla) и компании «ЦентроБалт».
La Perla Seafood Bar
Адрес: ул. Рубинштейна, 9
Телефон: +7 (812) 315–78–31
Средний чек: 1 500 рублей
Выдержки из меню
Устрицы — от 100 рублей
Камчатский краб — от 650 рублей
Черная икра — от 380 рублей
Идея: Ассортимент морепродуктов в новом заведении будет таким же, как и в ресторане La Perla на улице Марата. Однако меню поменятеся: раздел с горячими блюдами и холодными закусками сократят до 15–20 позиций, а основную ставку сделают на морепродукты в чистом виде, продавать которые будут по максимально демократичной цене. Например, порция из 12 устриц обойдется в 1 200 рублей, нога камчатского краба — в 650 рублей, а черную икру можно будет купить за 380 рублей. Главным специалитетом заведения станут устричные шоты — устрицы, маринованные в алкогольных коктейлях.
Шеф-повар: Кухню ресторана возглавит шеф-повар Станислав Потемкин (La Perla).
Интерьер: Оформлением заведения занимается агентство «Бюро 11» Анны Дельгядо и Александры Янкевич («Рюмочная» на Новой Голландии). Ресторан, рассчитанный на 39 посадочных мест, будет состоять из двух залов, в одном из которых разместят контактную барную стойку, открытую кухню, аквасистему с моллюсками и витрины с охлажденной рыбой. В интерьере используют светильники, сделанные из настоящих садков, кожаную мебель и столы из белого мрамора.
Открытие ресторана запланировано на 18 мая.