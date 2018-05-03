На улице Восстания заработал рестобар «Каникулы» Заведение открыла команда Kroo Café
На улице Восстания заработал рестобар «Каникулы». Это новый проект команды ресторана Kroo Café и его хозяйки и идейного вдохновителя Виолетты Кроо.
«Каникулы»
Адрес: ул. Восстания, 10/51
Телефон: +7 (812) 612–21–18
Средний чек: 700 рублей
Закуски
Севиче из сибаса — 340 рублей
Тартар из говядины — 320 рублей
Салат с креветками в азиатском стиле — 310 рублей
Салат с говядиной и фасолью — 340 рублей
Горячее
Куриная грудка с кукурузой и шпинатом — 310 рублей
Фиш-энд-чипс из сибаса — 540 рублей
Говядина с пюре из пастернака — 560 рублей
Лосось с пюре из кабачков и фенхеля — 590 рублей
Идея: Меню заведения состоит из подборки легких и недорогих блюд европейской, азиатской и американкой кухни. Есть линейка тартаров и севиче (310–390 рублей), итальянские закуски (60–90 рублей), два вида супа и самый разнообразные стрит-фуд: креветки темпура (400 рублей), хот-доги (240 рублей), круассаны с начинкой (290–320 рублей) и запеченные мидии (310 рублей). В числе горячих блюд — утиная грудка с тыквенным кремом и пшеном (390 рублей), говядина су-вид с пюре из пастернака (560 рублей), а также фиш-энд-чипс из сибаса (540 рублей). Барная карта состоит из подборки вин (от 180 рублей за бокал) и классических коктейлей (220–410 рублей).
Шеф-повар: Кухню рестобара возглавляет шеф-повар Павел Дементьев (Kroo Café).
Интерьер: В оформлении заведения много отсылок к южной тематике: стены расписаны цветами и птицами, повсюду стоят горшки с зеленью, а часть мебели сделана из деревянных паллет.