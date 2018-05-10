Внутренний Китай: Tiger Lily в «Пассаже»

Понятная еда на каждый день

Каких-то особых гастрономических открытий от Tiger Lily ждать не стоит — формат городского кафе этого не предполагает. Но и серьезные разочарования тоже исключены. В меню — примерно на 50 позиций: сплошь знакомые и понятные блюда, ставить которые доверили начинающему шефу Илье Девяткину (о том, где повар работал раньше, устроители предпочитают не рассказывать, но подчеркивают, что перед запуском проекта он полтора месяца стажировался в Китае).

В разделе закусок внимание заслуживают битые огурцы с редисом и кешью с в меру острой пряной заправкой (220 рублей), хрустящие баклажаны (280 рублей), которые, вопреки устоявшейся традиции, здесь нарезают крупными брусками, салат с уткой и китайской грушей (330 рублей) и свиные ушки с овощами в густом соусе (250 рублей).

Основные блюда разделены в меню на несколько блоков. Отдельными пунктами вынесены воки (280–420 рублей) с овощами, уткой, цыпленком, свининой, говядиной и креветками, а также блюда в тесте: дим-самы (230–290 рублей), вонтоны (250–280 рублей), дамплинги (260 рублей) и целая коллекция образцовых паровых булочек бао с правильным тестом и щедрой порцией начинки: с тофу и вешенками, тушеной свининой, цыпленком, уткой и тартаром из тунца (240–270 рублей). Основные блюда представлены как привычными хитами вроде свинины габаджоу (350 рублей), курицы кунг-пао (360 рублей) и ребер в медовом соусе (390 рублей), так и более экзотическими позициями: есть упрощенная версия утки по-пекински (490 рублей), а еще, например, рагу из лягушачьих лапок (390 рублей) и эффектная в подаче дорадо в кисло-сладком соусе, которую запекают целиком в тончайшей панировке (490 рублей).

Барная карта — проста и демократична: есть холодный кофе с мятным молоком или грейпфрутовым соком (180 рублей), домашние лимонады (120 рублей), вина (от 210 рублей за бокал), а также подборка пива и сидров (от 180 рублей): восемь разливных позиций (180–290 рублей) и еще порядка 15 баночных (230–300 рублей).