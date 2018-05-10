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Место10 мая 2018

Внутренний Китай: Tiger Lily в «Пассаже» Команда Jack & Chan покоряет старомодный универмаг

Внутренний Китай: Tiger Lily в «Пассаже»

Две недели назад владельцы кафе Jack & Chan и пиццерии Co-op Garage запустили свой третий проект — концептуальное китайское кафе Tiger Lily в здании «Пассажа» на Невском проспекте.

Поклонников у заведений команды много. Буквально с первого дня, несмотря на тихое техническое открытие и полусекретный формат, у входа выстраивалась очередь. Ажиотаж не спадает до сих пор: даже в будний день попасть сюда вечером без предварительного бронирования сложно. The Village рассказывает, как устроен новый ресторан и чего от него ждать.

Фотографии

Виктор Юльев

Вход через цветочную лавку

Помимо доверия к команде, причин для успеха у нового места несколько. Во-первых, Tiger Lily — образцовое тайное заведение. Случайно заглянуть сюда почти невозможно: стандартное помещение в торговой галерее занимает симпатичная цветочная лавка, в глубине которой и расположен вход в ресторан. И хотя к продаже цветов команда подошла ответственно (здесь продают небанальные букеты, авторские керамические горшки и декоративные растения), главная функция цветочного магазина — в том, чтобы разделить потоки посетителей: туристов — основной контингент «Пассажа» — цветы, очевидно, не заинтересуют.

Вторая причина — замечательный интерьер, отвечающей, с одной стороны, моде на скромность (белизна стен, отсутствие лишнего декора, простая мебель), а с другой — обладающий своей индивидуальностью. Дизайнер Андрей Перепечко характеризует стиль как готический конструктивизм. В качестве визуальных акцентов он использовал резные двери, деревянные скамейки вроде тех, которые полвека назад можно было встретить на вокзалах, искусственный камень, а кухню от обеденного зала отделил гигантским витражом (по вечерам, когда включают свет, он выглядит особенно эффектно). В отсутствие публики пространство может показаться пустоватым, но это только пока: в планы устроителей входит масштабное озеленение, так что кадок с пальмами скоро станет на порядок больше.

 Tiger Lily

Адрес: Невский пр-т., 48

Телефон: +7 (965) 040–40–28

Средний чек: 800 рублей

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Понятная еда на каждый день

Каких-то особых гастрономических открытий от Tiger Lily ждать не стоит — формат городского кафе этого не предполагает. Но и серьезные разочарования тоже исключены. В меню — примерно на 50 позиций: сплошь знакомые и понятные блюда, ставить которые доверили начинающему шефу Илье Девяткину (о том, где повар работал раньше, устроители предпочитают не рассказывать, но подчеркивают, что перед запуском проекта он полтора месяца стажировался в Китае).

В разделе закусок внимание заслуживают битые огурцы с редисом и кешью с в меру острой пряной заправкой (220 рублей), хрустящие баклажаны (280 рублей), которые, вопреки устоявшейся традиции, здесь нарезают крупными брусками, салат с уткой и китайской грушей (330 рублей) и свиные ушки с овощами в густом соусе (250 рублей).

Основные блюда разделены в меню на несколько блоков. Отдельными пунктами вынесены воки (280–420 рублей) с овощами, уткой, цыпленком, свининой, говядиной и креветками, а также блюда в тесте: дим-самы (230–290 рублей), вонтоны (250–280 рублей), дамплинги (260 рублей) и целая коллекция образцовых паровых булочек бао с правильным тестом и щедрой порцией начинки: с тофу и вешенками, тушеной свининой, цыпленком, уткой и тартаром из тунца (240–270 рублей). Основные блюда представлены как привычными хитами вроде свинины габаджоу (350 рублей), курицы кунг-пао (360 рублей) и ребер в медовом соусе (390 рублей), так и более экзотическими позициями: есть упрощенная версия утки по-пекински (490 рублей), а еще, например, рагу из лягушачьих лапок (390 рублей) и эффектная в подаче дорадо в кисло-сладком соусе, которую запекают целиком в тончайшей панировке (490 рублей).

Барная карта — проста и демократична: есть холодный кофе с мятным молоком или грейпфрутовым соком (180 рублей), домашние лимонады (120 рублей), вина (от 210 рублей за бокал), а также подборка пива и сидров (от 180 рублей): восемь разливных позиций (180–290 рублей) и еще порядка 15 баночных (230–300 рублей).

Пока единственный повод заглянуть в «Пассаж»

«Пассаж» — несмотря на последовательные попытки привести его в соответствие со статусом исторического универмага и вдохнуть новую жизнь, все еще остается местом, которое петербуржцы невольно избегают. В 2000-е отданный на откуп туристам и заполненный лавками с янтарем, самоварами и павлопосадскими платками, он в результате оказался заложником подпорченной репутации: посетителей мало, потому что им нечего здесь делать. А новые интересные арендаторы не приходят, предпочитая более продвинутые торговые площадки.

Первой попыткой разорвать этот порочный круг было открытие бара «Фицджеральд» Екатерины Бокучавы. Однако эксперимент оказался неудачным: кажется, из-за слишком сложной концепции место почти всегда пустовало и теперь дорабатывает последние недели. А вот перспективы Tiger Lily — с учетом его простоты и моды на азиатские рестораны — выглядят куда более радужными.

Кисло-сладкий суп с лапшой и свининой — 300 рублей
Жареный тофу в устричном соусе – 350 рублей
Хрустящая свинина хойсин – 380 рублей
Яичная лапша ло-мэйн — 290 рублей
Чайная панна-котта — 220 рублей

Выдержки из меню:

Битые огурцы — 220 рублей

Хрустящие баклажаны с томатами — 280 рублей

Салат с цыпленком и мандаринами — 280 рублей

Жареный тофу в устричном соусе — 350 рублей

Курица в медовом соусе — 340 рублей

Рагу из лягушачьих лапок — 390 рублей

Цыпленок по-шанхайски — 480 рублей

Александр Яшуков

совладелец Tiger Lily

Идея открыть китайское кафе преследует нас давно. Еще пять лет назад, только начиная строить Jack & Chan, мы планировали, что там будет китайская кухня. Но тогда не сложилось, а теперь мы вернулись к старой идее. Повар отправился в Китай на полтора месяца. В итоге постарались соблюсти баланс: где-то сохранили в подаче и продуктах оригинальные черты китайской кухни, а где-то, наоборот, — адаптировали блюда.

Что касается «Пассажа», то изначально мы вообще это помещение смотреть не собирались. Думали, нам предлагают нашумевший двор на Итальянской, 17. Но когда все же пришли смотреть и выяснили, что вход можно устроить через торговый галерею, сломались. Это здание со своей особой атмосферой и редким для Петербурга светом. В нем не чувствуешь времени года. Нам захотелось сыграть на контрастах — и мы придумали этот фокус с цветочным магазином: классический торговый дом, цветочная лавка, мост, и вот ты попадаешь в совершенно другое пространство — туда, куда совсем не ожидаешь попасть.

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