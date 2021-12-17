Азиатское бистро Elm на Петроградке, бар Mr. Pinky, новое меню Commons и джин на пышках в Apotheke Bar

Гастрономические новости

Новое меню в Commons

В ресторане Commons Антона Абрезова полностью обновили меню и ввели 17 новых блюд из сезонных продуктов, 90% которых команда закупает у небольших хозяйств в Ленинградской области и соседних регионах. В новом меню упор сделан на корнеплоды, осенние фрукты и ягоды: так, из фиолетовой моркови делают пряный хумус с острым изюмом и мятой, из тыквы готовят тартар с курагой и муссом из сыра грюйер, фейхоа подают к страчателле от фермы «Деревня» и к филе форели с брокколи, а брюкву запекают и гарнируют ею ягненка с фермы «Муслим».

Георгий Троян в Cococouture

В декабре fine dining ресторану Cococouture Матильды Шнуровой исполняется год. По этому случаю 17 декабря здесь проведут праздничный ужин с участием Георгия Трояна — шеф-повара московских ресторанов «Северяне» и «Жирок». Совместно с Игорем Гришечкиным он приготовит сет из восьми перемен, в числе которых — хурма с пломбиром из фуа гра и вяленой уткой и перепелка с кашей из кедровых орехов.

Джин на пышках в Apotheke Bar

В Apotheke Bar решили поэкспериментировать с классическими петербургскими пышками и настояли на них джин. Первая партия уже готова, теперь посетителей бара ждет, кажется, самый петербургский коктейль «Драй мартини» какой только можно представить.