Азиатское бистро Elm на Петроградке, бар Mr. Pinky, новое меню Commons и джин на пышках в Apotheke Bar
Elm
Адрес
Б. Зеленина ул., 18
Часы работы
вт-чт 12:00–23:00, сб-вс до 00:00
Средний чек
2500 рублей
На Петроградской стороне открылся ресторан Elm — проазиатское заведение в формате необистро от дуэта шеф-поваров Руслана Бабаджанова (Made in China) и Александра Кирюшина («КиДо»). Оба шефа давно работают в жанре авторской китайской и азиатской кухни, но для собственного проекта сделали Азию скорее источником вдохновения, чем основой концепции. Никакой классики: на закуску здесь, например, подают тартар из говядины с трюфелем и крем-суп из печеных овощей на кокосовом молоке, а в качестве основного блюда — димсамы с лангустинами и черной икрой и татаки-лосося в соусе из кафрского лайма и лемонграсса с цитрусовой сальсой.
Mr. Pinky Bar
Адрес
Английский пр-т., 60 (вход с Люблинского пер.)
Часы работы
вт-пт 17:00–23:00, сб-вс 15:00–23:00
Средний чек
1000 рублей
Команда проекта Mr. Pinky на Английском проспекте расширяет концепцию, теперь в смежных с рестораном пространствах — атриуме с гигантским витражом в несколько этажей и зоне ресепшен будущего отеля — запустили одноименный бар (в который пускают без предварительной брони). Главная специализация нового места — коктейльный фуд-пейринг и вино. Специально к открытию шеф-бармен Дмитрий Яцикман придумал специальную серию из четырех коктейлей, которые будут сопровождать мини-закусками. Например, к коктейлю Herbal на основе соснового кордиала и водки с гибискусом и крапивой принесут тапас на горчичном хлебе с модернистским салом из гребешка. Что до вина, в ближайшее время в зоне ресепшена появится каравин-бар. Здесь будут разливать продукцию энтузиастов виноделия из редких и небанальных сортов винограда вроде австрийского автохтона «санкт-лаурент» или древнего сицилийского сорта «ночера».
Гастрономические новости
Новое меню в Commons
В ресторане Commons Антона Абрезова полностью обновили меню и ввели 17 новых блюд из сезонных продуктов, 90% которых команда закупает у небольших хозяйств в Ленинградской области и соседних регионах. В новом меню упор сделан на корнеплоды, осенние фрукты и ягоды: так, из фиолетовой моркови делают пряный хумус с острым изюмом и мятой, из тыквы готовят тартар с курагой и муссом из сыра грюйер, фейхоа подают к страчателле от фермы «Деревня» и к филе форели с брокколи, а брюкву запекают и гарнируют ею ягненка с фермы «Муслим».
Георгий Троян в Cococouture
В декабре fine dining ресторану Cococouture Матильды Шнуровой исполняется год. По этому случаю 17 декабря здесь проведут праздничный ужин с участием Георгия Трояна — шеф-повара московских ресторанов «Северяне» и «Жирок». Совместно с Игорем Гришечкиным он приготовит сет из восьми перемен, в числе которых — хурма с пломбиром из фуа гра и вяленой уткой и перепелка с кашей из кедровых орехов.
Джин на пышках в Apotheke Bar
В Apotheke Bar решили поэкспериментировать с классическими петербургскими пышками и настояли на них джин. Первая партия уже готова, теперь посетителей бара ждет, кажется, самый петербургский коктейль «Драй мартини» какой только можно представить.
Фотографии: обложка — Commons, 1 — Elm, 2 — Mr. Pinky Bar