Бар Faro от команды Imbibe, бистро Match на Петроградской и «У Ларисы» на Василеостровском рынке

Faro

Адрес ул. Маяковского, 18 Часы работы 17:00–23:00 Средний чек 1000 рублей Подробнее

Забавно: на улице Маяковского теперь два «Маяка». К легендарной рюмочной добавился модный Faro (это и «маяк» в переводе с испанского, и название португальского города-порта) — новое заведение от команды важного коктейльного бара Imbibe. Барная карта вдохновлена традициями европейского Юга. В основе большинства коктейлей — крепленые вина: херес, мадейра, портвейн, вермут. Местный «Гимлет», например, делают на белом портвейне. Кроме того, в баре собрали коллекцию более чем из 40 джинов со всего света, и в планах у команды — расширение линейки. К джину можно выбрать один из восьми тоников и составить свой коктейль.

К напиткам в Faro предлагают линейку закусок, созданных командой ресторана Commons: оливки, сыры, колбасы, вяленые томаты с артишоками, несколько видов сэндвичей и панини. В планах на ближайшее будущее — поставить на краны джин- и вермут-тоники, а еще ребухито — андалусский аперитивный коктейль на основе хереса и цитрусового лимонада.