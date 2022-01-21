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Открытия недели21 января 2022

Бар Faro от команды Imbibe, бистро Match на Петроградской и «У Ларисы» на Василеостровском рынке

Бар Faro от команды Imbibe, бистро Match на Петроградской и «У Ларисы» на Василеостровском рынке
АвторСаша Иорданов

Faro

Адрес

ул. Маяковского, 18

Часы работы

17:00–23:00

Средний чек

1000 рублей

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Забавно: на улице Маяковского теперь два «Маяка». К легендарной рюмочной добавился модный Faro (это и «маяк» в переводе с испанского, и название португальского города-порта) — новое заведение от команды важного коктейльного бара Imbibe. Барная карта вдохновлена традициями европейского Юга. В основе большинства коктейлей — крепленые вина: херес, мадейра, портвейн, вермут. Местный «Гимлет», например, делают на белом портвейне. Кроме того, в баре собрали коллекцию более чем из 40 джинов со всего света, и в планах у команды — расширение линейки. К джину можно выбрать один из восьми тоников и составить свой коктейль.

К напиткам в Faro предлагают линейку закусок, созданных командой ресторана Commons: оливки, сыры, колбасы, вяленые томаты с артишоками, несколько видов сэндвичей и панини. В планах на ближайшее будущее — поставить на краны джин- и вермут-тоники, а еще ребухито — андалусский аперитивный коктейль на основе хереса и цитрусового лимонада.

Match

Адрес

Пионерская ул., 3/15

Часы работы

12:00–23:00

Средний чек

1500 рублей

Подробнее

Начинающие рестораторы Елизавета Афицкая и Мария Штейнгард открыли на Петроградской стороне минималистичное бистро Match. Место вышло универсальное: сюда можно заглянуть на бокал вина (в карте около двух десятков сортов) с легкой закуской, а можно полноценно поужинать. За еду отвечает молодой шеф Никита Кузнецов (успевший поработать в петербургских проектах Hamlet + Jacks, «Пижоны» и постажироваться в White Rabbit Family): на закуску он подает страчателлу с муссом из песто, тартар из говядины со взбитой горчицей, гуакамоле с листьями салата и лосось с соусом понзу. В числе более основательных блюд — полента с креветками и мидиями, орзо с соусом песто, куриными сердечками и печеными томатами, а еще, например, треска с жареным картофелем и страчателлой.

«У Ларисы»

Адрес

Большой пр-т. В.О., 16

Часы работы

12:00–23:00

Средний чек

800 рублей

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Возможно лучшие в городе чебуреки (от команды рюмочной «У Ларисы» на Рубинштейна) теперь можно найти на Василеостровском рынке. В новом корнере их предлагают сразу четырех разных видов: с говядиной, бараниной, сыром или картофелем. Кроме того, подают другую сытную еду: правдоподобный хаш, лагман, самсу, манты и, конечно, узбекский плов. Фирменные настойки, самогон и шоты — тоже в деле.

Гастрономические новости

Закрытие Social Club

Ресторан и театрально-музыкальная площадка Social Club на улице Рубинштейна закрывается. Главная причина — пандемия и связанные с ней ограничения. Но на этих выходных можно напоследок заглянуть в ресторан, чтобы выпить бокал игристого и взглянуть на Пять углов из эффектного эркера. А заодно своими глазами оценить изменившуюся (увы, не в лучшую сторону) улицу Рубинштейна, которая на наших глазах продолжает терять статус главной ресторанной артерии города.

Круглогодичные террасы

Да, зимние террасы остаются с нами. Как минимум еще на два года. На этой неделе губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому заведения общепита смогут устанавливать «круглогодичные летние кафе» вплоть до конца 2023-го.

Фотографии: обложка, 1 - Faro, 2 - Match, 3 - «У Ларисы»

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