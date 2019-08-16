Концептуальная пекарня Puffin Bakery на месте «Сдоба Lab»

Максим Фамиев и Григорий Пономарев ушли от формата пекарни с двумя столиками. Пригласив дизайнера Алису Старикову, они доработали интерьер — добавили четыре столика, больше зелени (раньше был только вьюн у стены) и лампы-шары. Получилось эргономично: увеличили пространство для гостей и уменьшили зону бара, которая ушла вглубь. Поставили стеллажи, на которых будут продавать суперфуды, такие как синяя и зеленая матча на развес (по 50 и 100 граммов) и полезные батончики. Скоро в интерьере появятся иллюстрации с рецептами, которыми будут делиться и в инстаграм.

Григорий рассказывает, что во время путешествия по Исландии вдохновился желторотыми паффинами (второе название птицы, которая изображена на лого — тупик) и решил пойти в эту сторону — маффины-паффины. Сейчас авторы работают над новой булочкой паффин на альтернативной муке с жидким центром и кремом. Это будет полезный и удобный маффин, который можно будет взять с собой и съесть на ходу.

В меню по-прежнему есть завтраки с кашами из печи и скрэмблами с тофу, и обеды дня в вегетарианском формате. Первые проходят с 8:00 до 12:00, вторые — с 12:00 до 16:00. Время обедов всегда могут увеличить по просьбе — если соберетесь сюда, но не успеваете до 16:00, напишите в инстаграм Puffin Bakery, чтобы вам оставили сэндвич и суп дня. Максим и Григорий рассказывают, что много броней приходят в директ и бывают дни, когда к середине обеда забронированы все сэндвичи и супы.