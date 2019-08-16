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Место16 августа 2019

Концептуальная пекарня Puffin Bakery на месте «Сдоба Lab» Печенье с матчей, паффины и сыроедческие конфеты на Хохрякова

Концептуальная пекарня Puffin Bakery на месте «Сдоба Lab»
РедакторЛилия Низамова

В рубрике «Место» The Village рассказывает о новых и полюбившихся нам барах и ресторанах Екатеринбурга, Петербурга и Москвы. В свежем выпуске — Puffin Bakery, открывшаяся на тусовочной улице Хохрякова на месте «Сдоба Lab».

Текст

Лилия Низамова

Фотографии

Сергей Потеряев

«Сдоба Lab» проработала четыре месяца, затем был небольшой перерыв, а на прошлой неделе проект представили в новой интерпретации — в вегетарианском формате. Если вы любили синнабоны с цейлонской корицей, то забудьте про эти божественные булочки: прежней выпечки в меню нет, но обещают не менее интересную. Например, цитрусовый кекс с полентой и сливочно-фисташковым кремом.

Пока был ремонт, авторы заведения дорабатывали кухню, экспериментировали с ингредиентами и придумали новые блюда. Теперь сюда можно зайти на пиццу или киш (например, с грибами и тимьяном или с печеными и копчеными перцами и томатами). Можно заказать полезные торты — от слайса до круга (заказ лучше сделать заранее) или взять к кофе печенье с матча. Также тут хотят запустить сыроедческие конфеты с финиками, курагой, орехами и матчей.

 Пекарня Puffin Bakery

АДРЕС: Хохрякова, 21

ВРЕМЯ РАБОТЫ: ежедневно 8:00-21:00

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Максим Фамиев и Григорий Пономарев ушли от формата пекарни с двумя столиками. Пригласив дизайнера Алису Старикову, они доработали интерьер — добавили четыре столика, больше зелени (раньше был только вьюн у стены) и лампы-шары. Получилось эргономично: увеличили пространство для гостей и уменьшили зону бара, которая ушла вглубь. Поставили стеллажи, на которых будут продавать суперфуды, такие как синяя и зеленая матча на развес (по 50 и 100 граммов) и полезные батончики. Скоро в интерьере появятся иллюстрации с рецептами, которыми будут делиться и в инстаграм.

Григорий рассказывает, что во время путешествия по Исландии вдохновился желторотыми паффинами (второе название птицы, которая изображена на лого — тупик) и решил пойти в эту сторону — маффины-паффины. Сейчас авторы работают над новой булочкой паффин на альтернативной муке с жидким центром и кремом. Это будет полезный и удобный маффин, который можно будет взять с собой и съесть на ходу.

В меню по-прежнему есть завтраки с кашами из печи и скрэмблами с тофу, и обеды дня в вегетарианском формате. Первые проходят с 8:00 до 12:00, вторые — с 12:00 до 16:00. Время обедов всегда могут увеличить по просьбе — если соберетесь сюда, но не успеваете до 16:00, напишите в инстаграм Puffin Bakery, чтобы вам оставили сэндвич и суп дня. Максим и Григорий рассказывают, что много броней приходят в директ и бывают дни, когда к середине обеда забронированы все сэндвичи и супы.

Хит продаж среди напитков — матча-латте на кокосовом молоке. Совсем скоро появятся смузи и лимонады. Если вы пришли со своим стаканом, то вам сделают 10 % скидку на напиток. Еще можно купить органические лимонады Wostok и тропические напитки Vinut.

Puffin Bakery открыты к предложениям для кофеен. Если вам нужна выпечка, хлеб или полезные сладости, напишите им в инстаграм. Производство хоть и небольшое, но они с радостью возьмутся за заказ. Сейчас пекари работают с кофейнями Surf Coffee.

Сэндвич с печеным темпе и хумусом из белой фасоли
Апельсиновый торт с бисквитами на зеленой матче и кешью-кремом
Свекольный брауни на рисовой муке
Шоколадный торт «Сникерс» с соленой карамелью и арахисом
Шоколадно-банановый маффин с растительными взбитыми сливками и синей матчей
Голубой матча-латте на кокосовом молоке
Овсяный какао

Цитаты из меню:

Лимонад апельсин с огурцом — 150 РУБЛЕЙ

Матча-латте — 160 РУБЛЕЙ

Овсяный мокаччино — 190 РУБЛЕЙ

Печенье с матчей — 60 РУБЛЕЙ

Маффин — 90 РУБЛЕЙ

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