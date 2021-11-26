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Открытия недели26 ноября 2021

Французское бистро Mon ChouChou, «Шесть сезонов», безалкогольный джин и тайный бар «Шум»

Французское бистро Mon ChouChou, «Шесть сезонов», безалкогольный джин и тайный бар «Шум»

«Шесть сезонов»

Адрес

13-я линия В.О., 78

Часы работы

11:00–23:00

Средний чек

1500 рублей

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Команда хорошей петербургской службы доставки «Шесть сезонов» запустила на 13-й линии Васильевского острова одноименный ресторан. Примечательно новое место сразу по нескольким причинам. Первая — открытость: нет привычной для гастробистро открытой кухни, но зато посетители могут наблюдать почти весь процесс приготовления еды через большие витринные окна, выходящие на улицу, или с помощью видеотрансляции, которая в режиме 24/7 ведется на сайте проекта.

Второе — сам ресторан, который совсем не то, чего ждешь от проекта, заточенного на доставку. В лаконичном меню бренд-шеф Александр Кокурин (прежде работавший в отелях W и Four Seasons) собрал свои авторские интерпретации популярных блюд с акцентом на чистом вкусе продуктов, натуральности и сотрудничестве с локальными производителями. В числе фирменных закусок — пинчос и тапас с джемом из копченых томатов, с говядиной и муссом из пармезана, лососем и сливочным сыром. На горячее подают куриную грудку с сезонными корнеплодами, ризотто с кальмаром, треску со шпинатом и щучьей икрой, сливочный суп из зеленого горошка с угрем. К еде предлагают короткую, но вдумчивую подборку вин, а еще коктейли от бартендера Сергея Ивашкевича, известного по проектам «Архитектор», Raw Materials Bar и «Кабинет».

Mon ChouChou

Адрес

ул. Караванная, 3/35

Часы работы

09:00–23:00

Средний чек

2000 рублей

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Рестораторы Анастасия и Дмитрий Решетников, брат и сестра, открывшие Zazazu — лучший винный бар на улице Рубинштейна, — наконец запустили и свой второй проект — французское бистро Mon ChouChou на Караванной. Просторный и нарядный, он поделен на несколько зон: бистро (куда уместно заглянуть, чтобы выпить кофе и быстро перекусить) и нарядный обеденный зал с белыми скатертями, деревом, расписной ширмой и роскошными винными стеллажами.

Цель проекта амбициозна — восстановить репутацию французской кухни в Петербурге, подпорченную в 1990-е и 2000-е. Совладелец ресторана и шеф-повар Дмитрий Решетников варит настоящий луковый суп, готовит улиток по-бургундски, буйабес, утку и другие классические французские блюда. Отдельный раздел меню посвящен завтракам (их подают до 14:00): в нем — классические круассаны, яйца пашот, французские омлеты и кофе. Экспериментам с высокой кухней тоже найдется место. В планах команды — регулярные ужины в четыре руки с участием приглашенных французских шефов. О вине тоже не забыли: сомелье Ольга Борис обещает собрать в Mon ChouChou самую большую карту шампани в городе и более 300 сортов французских вин.

Гастрономические новости

Безалкогольный джин от команды Mr. Pinky

Ресторан Mr. Pinky запустил производство собственного безалкогольного джина. Рецепт, в основе которого — особая смесь трав, кореньев и специй, шеф-бармен проекта Дмитрий Яцикман придумал, чтобы поддержать международное движение #DryJanuary, в рамках которого бартендеры по всему миру предлагают гостям временно отказаться от алкоголя в январе. Впрочем, попробовать коктейли на основе первого в Петербурге безалкогольного спирита можно уже сейчас: в барной карте есть ягодный «Гимлет», инжирный «Хайболл», Plum Ginger Crush, а еще манговый пунш с сельдереем, спирулиной и тоником.

Тайный бар «Шум»

Гастроэнтузиаст Артем Балаев и хозяйка проекта Merula Гаяне Рафаэлова запустили собственный спикизи-бар «Шум» в тихом дворике у Стрелки Васильевского острова. Как и положено тайным барам, точный адрес держат в секрете, пускают только по приглашениям (которое можно получить через инстаграм) и работают по вечерам всего три дня в неделю, с четверга по субботу. Формат — идеальный для дружеских посиделок: подборка вина плюс закуски от шеф-повара Никиты Сечина. Программа — интеллигентская: камерные концерты, лекции и перформансы.

Гастрономический онлайн-курс Людмилы Ивановой

Ресторатор, сомелье, владелица ресторана «Мечтатели» Людмила Иванова в декабре запускает свой первый онлайн-курс «Жизнь со вкусом». В рамках проекта обещает за 12 уроков объяснить участникам, что такое «хороший вкус», а также дать ряд практических советов по его развитию. В программе, например, лекции о текстурах, крафте, локальной гастрономии и сочетаемости продуктов.

Адвент-календарь от кондитерской Kruch

Кондитерская Kruch выпустила сладкий адвент-календарь для детей к Новому году. Подарок устроен так: 31 конфета ручной работы с разными вкусами спрятана за пронумерованными окошками. Чтобы ждать Новый год было приятнее, можно предложить ребенку каждый день с 1 декабря открывать по окошку с соответствующим числом, где его ждет конфета. Обложку календаря нарисовала художница из Нижнего Новгорода Татьяна Деккер.

Фотографии: обложка, 2 – Mon ChouChou, 1 – «Шесть сезонов»

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