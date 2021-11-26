Французское бистро Mon ChouChou, «Шесть сезонов», безалкогольный джин и тайный бар «Шум»

Гастрономические новости

Безалкогольный джин от команды Mr. Pinky

Ресторан Mr. Pinky запустил производство собственного безалкогольного джина. Рецепт, в основе которого — особая смесь трав, кореньев и специй, шеф-бармен проекта Дмитрий Яцикман придумал, чтобы поддержать международное движение #DryJanuary, в рамках которого бартендеры по всему миру предлагают гостям временно отказаться от алкоголя в январе. Впрочем, попробовать коктейли на основе первого в Петербурге безалкогольного спирита можно уже сейчас: в барной карте есть ягодный «Гимлет», инжирный «Хайболл», Plum Ginger Crush, а еще манговый пунш с сельдереем, спирулиной и тоником.

Тайный бар «Шум»

Гастроэнтузиаст Артем Балаев и хозяйка проекта Merula Гаяне Рафаэлова запустили собственный спикизи-бар «Шум» в тихом дворике у Стрелки Васильевского острова. Как и положено тайным барам, точный адрес держат в секрете, пускают только по приглашениям (которое можно получить через инстаграм) и работают по вечерам всего три дня в неделю, с четверга по субботу. Формат — идеальный для дружеских посиделок: подборка вина плюс закуски от шеф-повара Никиты Сечина. Программа — интеллигентская: камерные концерты, лекции и перформансы.

Гастрономический онлайн-курс Людмилы Ивановой

Ресторатор, сомелье, владелица ресторана «Мечтатели» Людмила Иванова в декабре запускает свой первый онлайн-курс «Жизнь со вкусом». В рамках проекта обещает за 12 уроков объяснить участникам, что такое «хороший вкус», а также дать ряд практических советов по его развитию. В программе, например, лекции о текстурах, крафте, локальной гастрономии и сочетаемости продуктов.

Адвент-календарь от кондитерской Kruch

Кондитерская Kruch выпустила сладкий адвент-календарь для детей к Новому году. Подарок устроен так: 31 конфета ручной работы с разными вкусами спрятана за пронумерованными окошками. Чтобы ждать Новый год было приятнее, можно предложить ребенку каждый день с 1 декабря открывать по окошку с соответствующим числом, где его ждет конфета. Обложку календаря нарисовала художница из Нижнего Новгорода Татьяна Деккер.