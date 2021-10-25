Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке

Слово изакая в названии тоже не случайно — так в Японии называются неформальные заведения с едой и напитками. По меркам Большой Дмитровки атмосфера в Monkey Izakaya Bar действительно расслабленная — персонал приветлив и дружелюбен, повара, работающие на открытой кухне, видны как на ладони.

В заведении два этажа: на первом классическая изакая с той самой открытой кухней и приглушенной музыкой; этажом ниже — бар: музыка здесь уже громче, свет приглушенный, а за стойкой мешают авторские коктейли (их, впрочем, предлагают и в изакае). Интерьер первого этажа выдержан в розоватых, терракотовых и охристых тонах, отчего в помещении сразу становится тепло, несмотря на дождливый октябрь за окном. Столики, расставленные по периметру зала, близко соседствуют друг с другом — что в целом характерно для изакаи. Особняком стоят несколько столов на небольшую компанию, также присесть можно за невысокой стойкой у открытой кухни — здесь светлее всего.

За оформление внутреннего пространства отвечал дизайнерский тандем сестер Иры и Оли Сундуковых. Сдержанная цветовая гамма акцентирует внимание на столешницах из шпона и паркете из дуба с узором, созданным специально для Monkey Izakaya Bar. На контрасте с рестораном, в баре дизайнеры постарались сгладить все углы и сделать помещение обтекаемым и гибким. Потолок над барной стойкой напоминает арку. Несмотря на то, что верхний и нижний этажи перекликаются по цветовой гамме, они очень разные по текстурам: в ресторане все поверхности чуть матовые, тактильные, слегка шершавые, в то время как в баре они гладкие и блестящие.