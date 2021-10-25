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Место25 октября 2021

Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке

Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке

В октябре на Большой Дмитровке в полную силу заработал Monkey Izakaya Bar. Меню с уклоном в Паназию, сдержанный интерьер и спокойная атмосфера; хороших мест, куда можно зайти вечером без особого повода, в Москве становится все больше, и «Обезьянка» — одно из них. Рассказываем, зачем идти в изакаю и что заказывать в лаконичном меню.

Monkey Izakaya Bar

Адрес

ул. Большая Дмитровка, 10

Часы работы

воскресенье–среда 12:00–00:00

четверг–суббота 12:00–03:00

Средний чек

Средний чек: 2 500 рублей

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Изакая, бар и терракота

Monkey Izakaya Bar досталось просторное помещение в угловом доме на пересечении Большой Дмитровки с Дмитровским переулком. С фасада изакая выглядит неприметной — дверь с названием, набранным некрупным шрифтом, и большие окна, за которыми не разглядеть интерьер,  — не пройдите мимо. Проект запустили Евгения Турейкис и Анатолий Ляпидевский — создатели изящного ресторана Bardot на Остоженке. C ним Monkey Izakaya Bar роднит удачное расположение в самом центре города и сдержанность в интерьере и меню.

В новом проекте рестораторы сделали ставку на современную японскую гастрономию.

Слово изакая в названии тоже не случайно — так в Японии называются неформальные заведения с едой и напитками. По меркам Большой Дмитровки атмосфера в Monkey Izakaya Bar действительно расслабленная — персонал приветлив и дружелюбен, повара, работающие на открытой кухне, видны как на ладони.

В заведении два этажа: на первом классическая изакая с той самой открытой кухней и приглушенной музыкой; этажом ниже — бар: музыка здесь уже громче, свет приглушенный, а за стойкой мешают авторские коктейли (их, впрочем, предлагают и в изакае). Интерьер первого этажа выдержан в розоватых, терракотовых и охристых тонах, отчего в помещении сразу становится тепло, несмотря на дождливый октябрь за окном. Столики, расставленные по периметру зала, близко соседствуют друг с другом — что в целом характерно для изакаи. Особняком стоят несколько столов на небольшую компанию, также присесть можно за невысокой стойкой у открытой кухни — здесь светлее всего.

За оформление внутреннего пространства отвечал дизайнерский тандем сестер Иры и Оли Сундуковых. Сдержанная цветовая гамма акцентирует внимание на столешницах из шпона и паркете из дуба с узором, созданным специально для Monkey Izakaya Bar. На контрасте с рестораном, в баре дизайнеры постарались сгладить все углы и сделать помещение обтекаемым и гибким. Потолок над барной стойкой напоминает арку. Несмотря на то, что верхний и нижний этажи перекликаются по цветовой гамме, они очень разные по текстурам: в ресторане все поверхности чуть матовые, тактильные, слегка шершавые, в то время как в баре они гладкие и блестящие.

Кацу, робата и открытые роллы

За кухню в изакае отвечает Султан Галеев (Lucky Izakaya). Во главу угла в Monkey Izakaya Bar ставят вкус и качество самих ингредиентов. Чтобы рыба для суши и сашими сохраняла максимальную свежесть, ее обрабатывают традиционными для японской кухни способами и хранят в специальных бамбуковых ящиках. Последний факт не в последнюю очередь влияет на вкусовые качества рыбы и морепродуктов.

В компактном меню — множество raw опций, им тут отводят особое место. Есть классические суши с лососем, тунцом трех видов (чуторо, оторо и блюфин), хамачи с гребешком и креветкой и хенд-роллы, которые выносят на деревянных подставках с аналогичным набором и крабом. В порции — две штучки, поэтому брать лучше сразу несколько позиций: например, нежного, практически сливочного гребешка и более сдержанного тунца Big eye. Есть открытые роллы — от классических их отличает разве что расположение листов нори: с креветкой, тунцом и тунцом в компании черной икры — и сашими. Обязательный старт — татаки лосось-тунец, свежая рыба не теряется на фоне достаточно ярких соусов.

В закусках собраны салаты, лепешки роти с креветкой или авокадо и томатами, краб в темпуре с эдамаме и эдамаме с кимчи и чили. Без раздумий заказывайте салат с уткой кацу и понзу — это основательная порция нежного, совершенно не сухого утиного мяса в традиционной панировке с салатными листья и ярким соусом. Впечатлившись, берите следом кацу из говяжьих хвостов или кацу из лосося с битыми огурцами (раздел с горячими закусками).

Среди супов — опять же ожидаемая классика: мисо, рамен с говядиной и лакса с морепродуктами. Правильный переход от закусок к горячему — крошечные шашлычки кушияки: тут есть кальмар, фланк стейк и цыпленок. Особый раздел отведен лапше (соба, удон) и рису. Заказывайте жареный рис с овощами, фруктовыми нотами и щедрой порцией угря в глазури. Еще одна обязательная остановка — блюда, приготовленные на японском гриле робата. Обратите внимание на баклажан с томатами или осьминога со шпинатом и острым соусом. Среди десертов выделяется рулет матча с нежным юдзу-курдом — не слишком приторное, легкое блюдо, чтобы закончить ужин без лишних переживаний.

Вино и номер 7

Сопровождением к основному меню выступает винная карта — основными критериями при выборе вин сомелье Эдуард Тер-Геворкян называет утонченность, легкость и сбалансированный вкус напитков.

В коктейльной карте, собранной шеф-барменом Эдуардом Айвазяном, множество отсылок к традиционным азиатским вкусам. Вместо названия каждую позицию в барном меню сопровождает порядковый номер. Например,  номер 3 готовится на основе ванильной водки с просекко, гранатовым уксусным соусом родом из Кореи и кордиалом из стеблей зеленого базилика. Номер 7 — это яркое и освежающее сочетание цитрусового джина, смородины и грейпфрутового пива, легкий аперитивный коктейль. Номер 14 — уже более крепкий, насыщенный микс джина, соджу и персика.

Тихий ужин буднего дня

С четверга по субботу в баре планируют устраивать вечеринки и выступления диджеи (по крайне мере, когда обстановка с ковидом в городе станет легче). Поэтому, если планируете тихий ужин, бронируйте столик на первую половину недели или ранние вечерние часы.

В терракотовом полумраке Monkey Izakaya Bar нет пафоса и натянутости, свойственных некоторым местам по соседству,  — атмосфера здесь действительно стремится к неформальной и расслабленной, как и должно быть в изакае. Место подойдет для ужина в узком кругу друзей или свидания (в том числе,  — с самим собой).

Выдержки из меню:

Хенд-ролл гребешок (2 штуки)

510 рублей

Открытый ролл ама эби 

650 рублей

Татаки тунец/лосось

890 рублей

Салат утка кацу/понзу

790 рублей

Рамен/говядина/яйцо

690 рублей

Лосось/кенийская фасоль/мисо

1 050 рублей

Кацу из говяжьих хвостов

890 рублей

Фотографии: Ксения Колесникова для Monkey Izakaya Bar

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