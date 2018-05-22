17 летних террас в петербургских дворах

Одно из самых приятных общественных пространств города расположено на Новой Голландии, в кольцеобразном здании, возведенном в XIX веке Александром Штаубертом для морской тюрьмы. За 10 месяцев, прошедших с открытия, «Бутылка» окончательно обжита резидентами: на первом этаже размещаются кафе и бары, на втором — дизайнерские шоурумы, книжные магазины и фотостудия, а на третьем — спортивные клубы и салоны красоты. Самая эффектная часть проекта — круглый внутренний двор с деревянной сценой, многочисленными столиками и вернувшимися после зимы деревьями в гигантских садовых кадках.

За чем идти: На первом этаже здания работают 10 заведений на любой вкус: бургерная Ferma c черными бургерами и кукурузой на гриле, нью-йоркская закусочная «Дикманс’s Deli», грузинский ресторан «Мамо», мексиканское кафе San Diego, израильский стрит-фуд-бар «Бекицер», пиццерия Camorra с неаполитанской пиццей, вьетнамское кафе Pho’n’Roll, суши-бар Ronny, «Рюмочная» с пельменями и настойками и серферская кофейня Surf Coffee.