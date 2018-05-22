17 летних террас в петербургских дворах Где спрятаться от летнего зноя, шума машин и туристов
«Бутылка» на Новой Голландии
Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2
Время работы: 08:00–23:00, по пятницам и субботам — до 02:00
Одно из самых приятных общественных пространств города расположено на Новой Голландии, в кольцеобразном здании, возведенном в XIX веке Александром Штаубертом для морской тюрьмы. За 10 месяцев, прошедших с открытия, «Бутылка» окончательно обжита резидентами: на первом этаже размещаются кафе и бары, на втором — дизайнерские шоурумы, книжные магазины и фотостудия, а на третьем — спортивные клубы и салоны красоты. Самая эффектная часть проекта — круглый внутренний двор с деревянной сценой, многочисленными столиками и вернувшимися после зимы деревьями в гигантских садовых кадках.
За чем идти: На первом этаже здания работают 10 заведений на любой вкус: бургерная Ferma c черными бургерами и кукурузой на гриле, нью-йоркская закусочная «Дикманс’s Deli», грузинский ресторан «Мамо», мексиканское кафе San Diego, израильский стрит-фуд-бар «Бекицер», пиццерия Camorra с неаполитанской пиццей, вьетнамское кафе Pho’n’Roll, суши-бар Ronny, «Рюмочная» с пельменями и настойками и серферская кофейня Surf Coffee.
«Тепло»
Адрес: Б. Морская ул., 45
Время работы: 09:00–00:00, по пятницам и субботам — до 01:00, по выходным — с 11:00
Тихая уютная терраса во дворе на Большой Морской улице. По периметру ее окружают кадки с садовыми деревьями, цветами и светящиеся гирлянды. Есть раздвижной навес, который отрывают в жару или в дождь, а также велопарковка для тех, кто не хочет оставлять велосипед на улице.
За чем идти: «Тепло» специализируется на простых домашних блюдах вроде оливье (240 рублей), бефстроганова из телятины с грибами (560 рублей), обжаренных на сковороде овощей (260 рублей) и куриных котлет со сливочным соусом (220 рублей). Отдельного упоминания заслуживают сытные завтраки, которые подают с девяти утра, а также недорогие обеды по будням.
«Голицын-лофт»
Адрес: наб. Фонтанки, 20
Время работы: круглосуточно
Прошлым летом двор самого роскошного креативного кластера в Петербурге привели в порядок: разбитый асфальт полностью укрыли деревянными настилами, а по периметру двора обустроили павильоны с навесами. По выходным здесь регулярно проводят разнообразные мероприятия: фестивали, маркеты и живые концерты.
За чем идти: Сейчас главные резиденты двора — это ресторан Kazbegi, известный своими хинкали, которые готовят под заказ и без предварительной заморозки, а также нью-йоркская закусочная «Дикманс’s Deli», главный специалитет которой — пастрами. Впрочем, 1 июня у них появится новый сильный сосед — Bombay Cafe. Заведение открывают рестораторы Алексей Буров и Павел Кокков (Smoke BBQ, «Траппист»), в нем ставку сделают на британское пиво и колониальную индийскую кухню. Также скоро в центре двора откроется летний бар под управлением команды бара «Ясли».
Do Immigration
Адрес: ул. Восстания, 24
Время работы: 18:00–01:00, по пятницам и субботам — до 03:00
Одна из самых популярных веранд Петербурга расположена в кластере «Флигель». Поднявшись на два пролета по металлической лестнице, можно с комфортом наблюдать закаты над петербургскими крышами. Что особенно ценно: здесь приятно находиться и в дождь.
За чем идти: Do Immigration — винный бар, где предлагают недорогое, но хорошее вино и простые закуски: сэндвичи, мясные деликатесы, сыры и оливки.
«Зеленая комната»
Адрес: Лиговский пр-т., 74
Время работы: 09:00–23:00, по пятницам и субботам — до последнего посетителя
Демократичное кафе «Зеленая комната» работает в лофт-проекте «Этажи» на территории бывшего Смольнинского хлебозавода. Выход из кафе на крышу открыт практически круглый год, но весной пространство заставляют импровизированными столами из электрокатушек и раскладными стульями. Главные украшения — «Сад резиновых скульптур» Петра Белого и граффити с туканом на противоположной стене.
За чем идти: В меню можно найти все что угодно — от классического борща с цыпленком (210 рублей) до бургера с тофу и чесночным соусом (210 рублей). Также есть три вида пиццы (230–280 рублей) и модные азиатские блюда: китайские битые огурцы с дайконом (170 рублей), корейский рамэн с кимчи (210 рублей) и тайский рис с грибами и омлетом (220 рублей).
«Дюны»
Адрес: Лиговский пр-т., 50
Время работы: с 12:00 и до последнего гостя
Крошечный бар и пляж во дворах на Лиговском проспекте. Традиционно летний сезон здесь открывают в конце мая шумной вечеринкой (в этом году она пройдет 26 мая). К этому времени дворик приведут в порядок: почистят песок, посадят свежие цветы и растения, расставят теннисные столы и натянут гамаки.
За чем идти: К традиционным простым закускам вроде сэндвичей летом добавляют блюда на мангале: бургеры, кебабы и сладкую кукурузу.
«Скотный двор»
Адрес: Конногвардейский б-р, 21
Время работы: 12:00–01:00, по пятницам и субботам — до 06:00
Овитая плющом и украшенная цветами дворовая веранда кафе-бара «Скотный двор» — не просто дополнение, а важная составная часть места. Здесь есть барная стойка, площадка для игры в петанк и даже своя локальная достопримечательность: покрытая живым мхом стена — результат кропотливой работы финского художника Сами Хюрскюлахти. Отдельный повод заглянуть на веранду — воскресные барбекю-вечеринки от главного петербургского фейсконтрольщика Романа Смирнова.
За чем идти: Меню основано на сезонных продуктах и регулярно меняется. Сейчас здесь подают цветную капусту с йогуртом и фундуком (250 рублей), пряную индейку со свежими овощами и ореховым соусом (340 рублей), тартар из говядины с картофельными чипсами (390 рублей) и баранью котлету с баклажаном и булгуром (470 рублей). В барной карте — 150 редких сортов крепкого алкоголя и крафтовое пиво.
Camorra
Адрес: Ковенский пер., 14
Время работы: 15:00–23:00
Микроскопический берлинский Кройцберг во дворе-колодце в Ковенском переулке. С закрытием кафе «Малыш» главным поводом заглянуть сюда остается пиццерия Camorra, но скоро во дворике, как обещают, должет появиться еще один резидент — винный бар.
За чем идти: В пиццерии, которую открыла команда пивоварни AF Brew, меню короткое (возможности кухни позволяют в один день готовить только по четыре-шесть видов пиццы), но очень популярное: вечером в дворике обычно не протолкнуться. К пицце (340–450 рублей) предлагают крафтовое пиво.
Co-op Garage
Адрес: ул. Гороховая, 47
Время работы: 12:00–00:00, по пятницам и субботам — до 02:00
Наш маленький Детройт. Над входом в пиццерию в индустриальном дворе на Гороховой улице на лето подняли маркизы, расставили садовую мебель и настежь открыли большие гаражные окна от пола до потолка.
За чем идти: В первую очередь за пиццей с небанальными начинками — с уткой конфи и рукколой (370 рублей), колбасками братвурст и шпинатом (360 рублей), чоризо и артишоками (380 рублей) — и, конечно, тыквой и тульским пряником (280 рублей).
«Бертгольд-центр»
Адрес: Гражданская ул., 13–15
Время работы: круглосуточно
У ресторанных и барных резидентов «Бертгольд-центра» собственных террас пока нет — вместо этого во дворе кластера установлены многочисленные деревянные скамейки. Впрочем, в скором времени на втором этаже особняка откроется паб The DogWalk Bar с большим балконом (сейчас его как раз монтируют).
За чем идти: С выбором еды и напитков в кластере проблем нет: можно перекусить самодельной пастой из крошечного кафе «1315», взять гигантскую пиццу в форме больших треугольников в пиццерии Oversize, коробку аутентичных португальских паштел-де-ната в кофейне Bica или, например, порцию классической хреновухи с имбирем и медом в Laboratorio Distilita.
«Танцплощадка»
Адрес: Конюшенная пл., 2
Время работы: по пятницам и субботам — с 20:00 до 06:00
Два года назад в глубине дворов на Конюшенной площади владельцы бара Mishka и кафе «Общество чистых тарелок» Александр Берковский и Кирилл Иванов из группы «СБПЧ» открыли клуб «Танцплощадка». Помимо основного помещения, здесь есть замечательный внутренний двор с лампочками и баскетбольным кольцом. Летом в нем работает отдельный бар в ярко-красном морском контейнере.
За чем идти: От ресторанного формата в «Танцплощадке» постепенно отказались, так что тартов фламбе и замысловатых бургеров здесь больше не подают. Выбор закусок теперь ограничен горячими сэндвичами с сыром или курицей (250 рублей) и начос с сальсой и оливками (200 рублей). А вот фирменные разноцветные коктейли на натуральных соках и сиропах (400–450 рублей) никуда не делись.
Claret
Адрес: ул. Марата, 11, отель «Гельвеция»
Время работы: круглосуточно
Веранда в ресторане при отеле «Гельвеция» — это столики, установленные прямо во дворе необарочного особняка на улице Марата. Пространство украшают туи в кадках, живые цветы, плющ на стенах. От яркого солнца посетителей защищают навесы, а на случай прохлады предусмотрены пледы и уличные обогреватели.
За чем идти: Еда в Claret разнообразна и универсальна. Итальянская паста (460–560 рублей) соседствует в меню с самолепными пельменями (380–490 рублей), восточным пловом с бараниной и нутом (430 рублей) и оливье с лососем и красной икрой (490 рублей).
Shannon
Адрес: 5-я линия В.О., 54
Время работы: 12:00–01:00, по пятницам и субботам — до 03:00
Наша маленькая Британия. Одноэтажный флигель с классическим пабом прячется в неприметном дворе на 5-ой линии Васильевского острова. Главное его достояние — замечательная в своей простоте крытая терраса с деревянными столами под развесистым кленом.
За чем идти: Барная карта предлагает ирландские стауты и эли (280–350 рублей), а также большую подборку виски. В меню — сытные мясные блюда по адекватным ценам, несколько супов, кесадилья и фиш-энд-чипс.
«Форно Браво»
Адрес: ул. Льва Толстого, 1
Время работы: 12:00-22:00, понедельник — выходной
Важная точка Петроградской стороны — пиццерия «Форно Браво» — к началу лета обзаведется компактной летней верандой во внутреннем дворе. Устроители обещают 20 дополнительных посадочных мест, гирлянды и много зелени.
За чем идти: В «Форно Браво» выпекают бруклинский вариант неаполитанской пиццы с ровными, равномерно обгоревшими краями. Начинки — по большей части классические — вроде пармской ветчины и моцареллы (520 рублей), лосося и маскарпоне (490 рублей) и груши с горгонзолой (430 рублей), — но есть и авторские варианты: пицца с брискетом и чоризо (470 рублей) и техасским BBQ и коул-слоу (450 рублей).
Tawny
Адрес: наб. Фонтанки, 20
Время работы: 15:00–00:00, по пятницам и субботам — до 02:00
Одно из достоинств португальского бара Tawny — крошечный зеленый дворик-патио, овитый плющом и виноградом и украшенный разнообразной зеленью в горшках: цветами, можжевельником и пряными травами — мятой, тмином, лавандой и душицей. На втором этаже есть небольшой балкон, на котором в хорошую погоду тоже выставляют столики.
За чем идти: В коротком меню главный акцент сделан на разнообразных тапасах и закусках. Здесь подают мини-бутерброды с тартаром, вялеными томатами, копченой треской и анчоусами. Есть мидии (350 рублей), традиционный картофельный суп с чоризо (270 рублей), скерт-стейк (590 рублей) и сэндвичи франсезинья: на выбор с ростбифом, запеченной свининой и треской (350–420 рублей).
Cake & Breakfast
Адрес: Кирочная ул., 9
Время работы: 08:00–21:00
Уютная терраса во дворе-колодце на Кирочной улице. Качели, кусты можжевельника, разноцветные гирлянды и наивные пейзажи на стенах отлично поднимают настроение и настраивают на правильный лад. Это особенно ценно, учитывая, что Cake & Breakfast специализируется на завтраках и работает с раннего утра.
За чем идти: В меню — разнообразные блюда из яиц от банальной яичницы-глазуньи с сосисками и фасолью (250 рублей) до скремблов (230–250 рублей) и яйца пашот с соленым лососем и сливочным сыром (250 рублей), а также каши (150 рублей), круассаны (180 рублей) и выпечка.
Dickens
Адрес: наб. Фонтанки, 108
Время работы: 12:00–01:00, по субботам — до 03:00, по воскресеньям — до 00:00
Заслуженный городской паб работает на пересечении набережной Фонтанки и Московского проспекта. Летом в тенистом дворике работает просторная терраса с навесом и красной телефонной будкой.
За чем идти: Внушительная линейка разливного импортного пива. В меню — простые сытные закуски без причуд: есть несколько стейков (750–990 рублей), классический фиш-энд-чипс (490 рублей), мясная запеканка (390 рублей) и традиционный английский завтрак (490 рублей), который подают до 17:00.
Фотографии: обложка, 5 – Claret, 1 – «Бутылка» на Новой Голландии, 2 – Александр Ясинович/«Голицын-лофт», 3, 6 – Виктор Юльев, 4 – Дмитрий Цыренщиков