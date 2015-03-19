Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в разных ценовых категориях. В новом выпуске — лёгкая рубашка, идеальный вариант для тёплого времени года. цена-качество Где купить женскую рубашку:

6 вариантов

New Look — 1 600 рублей

Светлая рубашка с коротким рукавом — спасение для тех, у кого действует строгий дресс-код в офисе: даже самые суровые компании в летние месяцы позволяют своим сотрудникам облегчённый вариант светлого верха. Советуем запастись парой моделей разных оттенков и чередовать их по настроению.

Carhartt WIP — 1 700 рублей

Бланковая белая рубашка американской марки Carhartt примечательна тем, что подойдёт практически подо всё, но при этом не будет смотреться слишком скучно благодаря яркому узору на кармане. Каждый год компания специально придумывает новые варианты принта, которые используются только в течение одного сезона и никогда не повторяются.

Camo — 3 700 рублей

Молодая итальянская марка Camo, выросшая из семейного дела, появилась в Москве прошлой весной благодаря команде Fancy Crew. Несмотря на обманчивое название, никакого отношения к милитари бренд не имеет: компания специализируется на добротных базовых вещах на каждый день. Хороший тому пример — однотонная приталенная рубашка с коротким рукавом и нагрудным карманом.

Massimo Dutti — 4 590 рублей

Серьёзная испанская марка Massimo Dutti нечасто позволяет себе вольности, но в весенне-летней мужской коллекции можно найти, к примеру, весёлую рубашку в цветную крапинку или с принтом в виде ананасов. Сочетать такую можно с парой тёмно-синих джинсов, светлыми кроссовками и (обязательно!) отменным чувством юмора.

Brixton — 4 850 рублей

Лимонная рубашка в тонкую полоску британской марки Brixton выглядит по-летнему жизнерадостно, а потому носить её лучше всего с парой светлых чиносов или кедами, накинув поверх бомбер или джинсовку.

All Saints — 7 тысяч рублей

Несмотря на то что основная специализация марки — лаконичные вещи мрачноватых оттенков, к весне All Saints включили в новую коллекцию несколько светлых вещей. Рубашка с мелким принтом приятного бежевый оттенка будет особенно интересно смотреться с кожаной косухой той же марки и парой тёмных брюк.

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