Парка Прежде чем убрать парку на лето, её необходимо почистить. Самый простой способ это сделать — отдать куртку в химчистку (будет стоить около 1 000 рублей). Для тех, кто предпочитает чистить вещи в домашних условиях, мы собрали несколько советов.

Перед чисткой всегда смотрите на паспорт вещи (небольшую этикетку, как правило, вшитую в боковой шов или шов горловины). Если куртку нельзя стирать в машинке, можно сделать это руками. Для этого разведите жидкое моющее средство в тёплой воде (не выше 30–40 градусов). Парку на пуху нельзя замачивать. Начните стирку сразу после того, как опустите её в воду. После стирки куртку нужно прополоскать несколько раз и аккуратно отжать. Если загрязнения несильные, достаточно замыть грязные участки тёплой водой, чтобы весь пух не намокал.

Если ваша парка отделана натуральным или искусственным мехом (подкладка, капюшон), который нельзя отстегнуть, то почистить её можно только в химчистке.

Для курток, которые можно стирать в машинке, используйте жидкое моющее средство вместо порошка.

Закиньте в машинку специальные шарики для стирки пуховых курток. Они не дадут пуху сбиться в комки. Если шариков нет, то можно использовать теннисные мячи или просто выставить минимальное число оборотов на стиральной машинке.

После стирки (как ручной, так и в машинке) встряхните куртку, повесьте её на вешалку в тёплое место и периодически взбивайте пух, чтобы он равномерно распределился по куртке.

Не убирайте куртку в шкаф, пока она полностью не высохнет: пух может начать гнить.

Хранить парку лучше в кофре, на вешалке для верхней одежды.