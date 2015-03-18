Как ухаживать за верхней одеждой и хранить её в тёплое время года Кофры, специальные вешалки, ручная стирка — The Village разбирается, как продлить жизнь верхней одежде и хранить её летом
Сейчас, когда недорогие марки продолжают уходить из России, а оставшиеся магазины повышают цены на новые коллекции, самое время сократить затраты и пересмотреть гардероб. Нередко, чтобы продлить жизнь кашемировому пальто или шёлковому топу, достаточно просто правильно хранить и стирать любимую вещь.
The Village запускает новую рубрику, в которой каждую неделю мы будем расспрашивать экспертов, как ухаживать за тем или иным предметом гардероба. В новом выпуске — 16 советов, как ухаживать за зимними вещами и хранить их в тёплое время года, от команды FOTT.
Парка
Прежде чем убрать парку на лето, её необходимо почистить. Самый простой способ это сделать — отдать куртку в химчистку (будет стоить около 1 000 рублей). Для тех, кто предпочитает чистить вещи в домашних условиях, мы собрали несколько советов.
Перед чисткой всегда смотрите на паспорт вещи (небольшую этикетку, как правило, вшитую в боковой шов или шов горловины). Если куртку нельзя стирать в машинке, можно сделать это руками. Для этого разведите жидкое моющее средство в тёплой воде (не выше 30–40 градусов). Парку на пуху нельзя замачивать. Начните стирку сразу после того, как опустите её в воду. После стирки куртку нужно прополоскать несколько раз и аккуратно отжать. Если загрязнения несильные, достаточно замыть грязные участки тёплой водой, чтобы весь пух не намокал.
Если ваша парка отделана натуральным или искусственным мехом (подкладка, капюшон), который нельзя отстегнуть, то почистить её можно только в химчистке.
Для курток, которые можно стирать в машинке, используйте жидкое моющее средство вместо порошка.
Закиньте в машинку специальные шарики для стирки пуховых курток. Они не дадут пуху сбиться в комки. Если шариков нет, то можно использовать теннисные мячи или просто выставить минимальное число оборотов на стиральной машинке.
После стирки (как ручной, так и в машинке) встряхните куртку, повесьте её на вешалку в тёплое место и периодически взбивайте пух, чтобы он равномерно распределился по куртке.
Не убирайте куртку в шкаф, пока она полностью не высохнет: пух может начать гнить.
Хранить парку лучше в кофре, на вешалке для верхней одежды.
Пальто
Пальто может быть сделано как из натуральных материалов (шерсть, кашемир), так и из смешанных (нейлон, шерсть). Как следует почистить пальто можно только в химчистке — это будет стоить примерно 1 000–1 200 рублей. Если пальто не сильно испачкалось за зиму, а воротник и манжеты не засалились, можно привести его в порядок не выходя из дома. Вот несколько советов.
Воспользуйтесь роликом для очистки одежды: он поможет удалить с пальто пыль и мелкую грязь.
Опять же, обратите внимание на этикетку с составом, чтобы получить необходимые инструкции для чистки. Если пальто требуется сухая чистка, то мы всё-таки рекомендуем обратиться в химчистку, если же нет — стирайте вручную, используя тёплую воду и мягкое мыло.
После завершения чистки не выжимайте пальто: от этого оно может деформироваться. Промокните вещь полотенцем и положите плашмя на пол или на сушильную доску, позволяя ей высохнуть полностью.
Пальто лучше не складывать: шерсть может слежаться. Повесьте его на широкую вешалку для верхней одежды и уберите в чехол, когда оно высохнет. Чтобы уберечь пальто от моли, можно положить в шкаф мешочек с лавандой, нафталин (он выпускается как в виде таблеток, так и в виде порошка) или воспользоваться химическими средствами.
Тёплый трикотаж
(свитеры, кардиганы и шерстяные аксессуары)
Если за трикотажной вещью хорошо ухаживать, она прослужит вам не один год. Вот несколько простых правил.
Посмотрите на боковой ярлычок: если там значится только сухая чистка, лучше так и поступить, или постирать, но вручную и в холодной воде, не замачивая. Некоторые свитеры, например из кашемира, лучше стирать руками. Для этого наполните таз прохладной водой, разведите в ней жидкое моющее средство и аккуратно прополоскайте, чтобы не растянуть свитер. Не оставляйте вещь в воде больше чем на 20 минут.
Свитеры из синтетических материалов можно стирать в машинке. Выставьте на машинке режим деликатной стирки, а температуру на 30 градусов.
Кашемировый или шерстяной свитер после стирки положите на полотенце, накройте сверху свободной частью полотенца и аккуратно прижмите, чтобы оно впитало воду. Когда основная часть воды впитается, разверните свитер, положите на сухое полотенце, придайте ему первоначальную форму и оставьте сохнуть.
Образовавшиеся катышки можно убрать при помощи специальной машинки, но не увлекайтесь: если сильно нажать, то можно проделать дырку в ткани.
Свитеры из синтетических материалов можно складывать и хранить в вакуумных пакетах. А вот те, что из шерсти и кашемира, лучше хранить в контейнерах для одежды или в ящиках гардеробной. Не складывайте шерстяные вещи слишком плотно, чтобы шерсть не деформировалась, и не храните их на вешалках: они могут растянуться. Чтобы защитить свитер от моли, воспользуйтесь, как и в случае с пальто, антимолью, нафталином или мешочком лаванды.
Обложка: www.carhartt.com