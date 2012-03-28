«Ашан» начал собирать пластиковые пакеты В гипермаркете на улице Вавилова теперь можно сдать для переработки ненужные пакеты, а скоро контейнеры появятся в других магазинах сети.
Экологический проект «Зеленый супермаркет» установил в «Ашане», который находится в торговом центре «Гагаринский», первый контейнер для сбора пластиковых пакетов, об этом сообщает сайт Bambooo.
Начиная с прошлого года гринписовцы не раз предлагали магазинам уменьшить количество вредной упаковки и открыть пункты сбора вторсырья. Но те на призывы не реагировали. И вот в середине марта сеть «Ашан» установила у себя первый контейнер. За неделю в нем скапливается до 9 килограммов пакетов.
Как считают в Greenpeace, установка таких контейнеров докажет и владельцам магазинов, и чиновникам, что сами потребители уже готовы сортировать мусор и сдавать его на переработку. В итоге это поможет развить в Москве систему раздельного сбора отходов.
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Кстати, на прошлой неделе компания «Тетра Пак» совместно с концерном Volkswagen запустила акцию «Пакеты, сдавайтесь!». В марте и апреле по Москве и Петербургу будет курсировать автомобиль, который примет у всех желающих упаковки «Тетра Пак» для переработки. Пункты приема откроются у станций метро и будут находиться на одном месте несколько дней. Подробное расписание можно найти здесь.
Комментарии
звонил в справочную Ашана, оператор вообще не в курсе по поводу сдачи на утилизацию.
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