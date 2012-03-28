Экологический проект «Зеленый супермаркет» установил в «Ашане», который находится в торговом центре «Гагаринский», первый контейнер для сбора пластиковых пакетов, об этом сообщает сайт Bambooo.

Начиная с прошлого года гринписовцы не раз предлагали магазинам уменьшить количество вредной упаковки и открыть пункты сбора вторсырья. Но те на призывы не реагировали. И вот в середине марта сеть «Ашан» установила у себя первый контейнер. За неделю в нем скапливается до 9 килограммов пакетов.

Как считают в Greenpeace, установка таких контейнеров докажет и владельцам магазинов, и чиновникам, что сами потребители уже готовы сортировать мусор и сдавать его на переработку. В итоге это поможет развить в Москве систему раздельного сбора отходов.