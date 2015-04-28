Как ухаживать за шерстяными костюмами и где их хранить в тёплое время года Вешалки с прищепками, чехлы для хранения одежды — разбираемся, как продлить жизнь деловому костюму
Сейчас, когда недорогие марки продолжают уходить из России, а оставшиеся магазины повышают цены на новые коллекции, самое время сократить затраты и пересмотреть гардероб. Нередко, чтобы продлить жизнь кашемировому пальто или шёлковому топу, достаточно просто правильно хранить и стирать любимую вещь.
The Village запускает новую рубрику, в которой мы будем расспрашивать экспертов, как ухаживать за разными предметами гардероба. Поздней весной самое время сменить тёплый шерстяной костюм на более лёгкий вариант из хлопка, а его предшественника отправить на покой. В этом выпуске — несколько советов, как сохранить костюм в надлежащем виде, чтобы вновь надеть его осенью, от команды FOTT.
Перед чисткой и хранением обязательно проверьте карманы, подкладку и пуговицы пиджака. Если костюм необходимо подлатать, лучше воспользоваться услугами ателье.
Костюм нельзя стирать самостоятельно, но можно аккуратно удалить грязь влажной тряпкой. Если рукава или брюки успели засалиться и растянуться, стоит сдать костюм в химчистку — это обойдётся в 1 500–2 000 рублей.
Уделяйте особое внимание задней части брюк — из-за слякоти и непогоды на них часто попадает грязь. Со временем она может въесться в ткань, и тогда без помощи химчистки уже не обойтись.
Для удаления небольших поверхностных загрязнений и прилипшего ворса используйте щётки и ролики для чистки одежды.
Хранить костюм лучше на вешалке в чехле для одежды. Пиджак необходимо повесить на подходящую по размеру широкую вешалку, чтобы он не деформировался. Брюки можно хранить на отдельной вешалке с мягкими прищепками.
Чтобы брюки не мялись, их следует вешать следующим образом: возьмите брюки за нижние края штанин, затем сравняйте шов с внешней стороны штанины со швом внутри штанины (если брюки со стрелками, сравняйте друг с другом края стрелок), прижмите штанины друг к другу и аккуратно проведите по ним рукой, чтобы разгладить ткань. Повесьте брюки на вешалку с прищепками или перекладиной так, чтобы они перекидывались через неё посередине.
Большинство предметов для хранения одежды можно купить в IKEA. Например, вешалки для брюк, наборы плечиков, чехлы для одежды. Там же продаются контейнеры и коробки для хранения одежды и обуви. Ролики для чистки одежды ищите в хозяйственных и сетевых магазинах вроде H&M или Zara Home. Щётки для чистки одежды и обуви, крем, воск и защитные спреи для кожаной и замшевой обуви также можно найти в большинстве магазинов бытовых товаров.