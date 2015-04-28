Перед чисткой и хранением обязательно проверьте карманы, подкладку и пуговицы пиджака. Если костюм необходимо подлатать, лучше воспользоваться услугами ателье.

Костюм нельзя стирать самостоятельно, но можно аккуратно удалить грязь влажной тряпкой. Если рукава или брюки успели засалиться и растянуться, стоит сдать костюм в химчистку — это обойдётся в 1 500–2 000 рублей.

Уделяйте особое внимание задней части брюк — из-за слякоти и непогоды на них часто попадает грязь. Со временем она может въесться в ткань, и тогда без помощи химчистки уже не обойтись.

Для удаления небольших поверхностных загрязнений и прилипшего ворса используйте щётки и ролики для чистки одежды.

Хранить костюм лучше на вешалке в чехле для одежды. Пиджак необходимо повесить на подходящую по размеру широкую вешалку, чтобы он не деформировался. Брюки можно хранить на отдельной вешалке с мягкими прищепками.

Чтобы брюки не мялись, их следует вешать следующим образом: возьмите брюки за нижние края штанин, затем сравняйте шов с внешней стороны штанины со швом внутри штанины (если брюки со стрелками, сравняйте друг с другом края стрелок), прижмите штанины друг к другу и аккуратно проведите по ним рукой, чтобы разгладить ткань. Повесьте брюки на вешалку с прищепками или перекладиной так, чтобы они перекидывались через неё посередине.

Большинство предметов для хранения одежды можно купить в IKEA. Например, вешалки для брюк, наборы плечиков, чехлы для одежды. Там же продаются контейнеры и коробки для хранения одежды и обуви. Ролики для чистки одежды ищите в хозяйственных и сетевых магазинах вроде H&M или Zara Home. Щётки для чистки одежды и обуви, крем, воск и защитные спреи для кожаной и замшевой обуви также можно найти в большинстве магазинов бытовых товаров.