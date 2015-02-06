В «Ткачах» открывают «Академию моды и бизнеса» В «Ткачах» открывают «Академию моды и бизнеса»
Владелец магазина одежды Want Денис Шевченко открывает в пространстве «Ткачи» на набережной Обводного канала, 60 «Академию моды и бизнеса» (SFBA).
Преподавать в Академии будут владельцы и управляющие магазинов, стилисты, бренд-менеджеры, фотографы, блогеры и модные обозреватели. По словам Шевченко, он хочет дать возможность людям, которые мечтают попасть в индустрию, составить чёткий план действий.
В настоящий момент можно записаться на следующие курсы, каждый из которых состоит из 12 занятий: «Основы модного бизнеса» (старт — 2 марта, стоимость — 24 тысячи рублей); «Как открыть свой бренд» (старт — 3 марта, стоимость пока не определена); «Как открыть свой магазин» (старт — 2 марта, стоимость — 22 тысячи рублей); «Продюсер / организация съёмок» (старт — 3 марта, стоимость — 25 тысяч рублей).