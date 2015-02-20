Магазины20 февраля 2015
Шоу-рум со скандинавской винтажной мебелью устраивает распродажу-ликвидацию Шоу-рум со скандинавской винтажной мебелью устраивает распродажу-ликвидацию
Шоу-рум со скандинавской винтажной мебелью Electric Chair на набережной канала Грибоедова, 49 устраивает распродажу перед переездом в Москву.
Скандинавский винтаж ХХ века (свет и стулья) можно будет приобрести со скидкой от 20 %. Распродажа пройдёт 22–23 февраля, с 12:00 до 21:00. Подробности можно уточнить по телефону 8 921 932–33–62.
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