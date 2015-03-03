Благотворительный магазин «Спасибо!» запустил вывоз одежды у компаний. Новая услуга предполагает бесплатный вывоз из офисов ненужной одежды сотрудников.

Услуга действует с февраля, за это время магазин получил более десятка заявок, в том числе от таких компаний, как i-Free, T-Systems, Melon Fashion Group, Crown Plaza и других.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить специальную форму. «Спасибо!» принимает любые вещи — они должны быть лишь чистыми и по сезону. Это может быть женская, мужская, детская одежда, обувь, книги, аксессуары. Детские игрушки должны быть исправны. Непригодные вещи «Спасибо!» направляет на переработку. 90 % пригодных вещей распределяют по городским благотворительным организациям и раздают нуждающимся, остальные 10 % продают в магазинах «Спасибо!»