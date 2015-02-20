Гид The Village20 февраля 2015
Подарки на 23 февраля Билет в кино, книга, «умный» браслет, сертификат и другие мелочи, которые приятно получить в подарок
День защитника Отечества давно перестал быть праздником одних только военных и превратился в хороший повод делать подарки всем мужчинам без исключения. Для облегчения поисков подходящего подарка мы составили гид по приятным мелочам, которые ещё можно успеть купить в московских магазинах.
Адреса
«Республика»
1-я Тверская-Ямская, 10
+7 (499) 251–65–27
Fancy Crew
Трубная ул., 22/1
8 (495) 607–74–61
«Рив Гош»
ул. Земляной Вал, 33
8 (495) 545–05–35
Lebigmag
«М-Видео»
ЦСИ «Гараж»
«Пионер»
Кутузовский пр., 21
8 (499) 240–52–40
Kixbox
Ленинградское ш., 16/4
8 (495) 721–88–34
Good Local
Б. Новодмитровская, 36/9
8 (800) 555–17–33
Heart of Moscow
Kiehl's
«Клаустрофобия»
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