День защитника Отечества давно перестал быть праздником одних только военных и превратился в хороший повод делать подарки всем мужчинам без исключения. Для облегчения поисков подходящего подарка мы составили гид по приятным мелочам, которые ещё можно успеть купить в московских магазинах.

 

Адреса

«Республика»

1-я Тверская-Ямская, 10
+7 (499) 251–65–27

respublica.ru

Fancy Crew 

Трубная ул., 22/1
8 (495) 607–74–61

fancycrew.ru

«Рив Гош»

ул. Земляной Вал, 33
8 (495) 545–05–35

   

Lebigmag

lebigmag.ru

«М-Видео»

mvideo.ru

ЦСИ «Гараж»

garageccc.com

    

«Пионер»

Кутузовский пр., 21
8 (499) 240–52–40

pioner-cinema.ru

Kixbox

Ленинградское ш., 16/4
8 (495) 721–88–34

kixbox.ru

Good Local

Б. Новодмитровская, 36/9
8 (800) 555–17–33

goodlocal.ru

   

Heart of Moscow

heartofmoscow.ru

Kiehl's

kiehls.ru

«Клаустрофобия»

phobia.ru