Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую бюджетную — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — две наволочки из раздела с вещами для дома в H&M Home.

самая дешёвая Наволочка — 399 рублей

Миниатюрная декоративная наволочка из стопроцентного полиэстера входит в постоянную коллекцию H&M Home и выпускается в нескольких расцветках (кроме серой есть ещё розовая и золотая). Подходит для небольших диванных подушек и легко стирается в машинке.

самая дорогая Наволочка — 1 999 рублей

Декоративная наволочка из осенней коллекции H&M Home подходит как для гостиной, так и для спальни. Модель выглядит необычно за счёт окантовки гусиными перьями, но и затрат на чистку потребует больше: стирать в машинке её нельзя.