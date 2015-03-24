Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте.

Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в разных ценовых категориях. В новом выпуске — юбка универсальной длины миди, которая подойдёт даже самым скромным.

Monki — 1 тысяча рублей

Антикризисный вариант из Monki — юбка-карандаш в широкую полоску. Приспособить такую в качестве повседневного варианта можно, дополнив её объёмным свитшотом и парой светлых кроссовок или ботильонов на тракторной подошве.

Trends Brands Limited — 2 590 рублей

Красная юбка из экокожи (кожзаменителя, другими словами) из первой весенней коллекции российского аналога Asos подойдёт тем, кто не боится ярких цветов. Чтобы уравновесить броскую расцветку низа, советуем комбинировать её со светлыми блузами, бежевыми и серыми свитерами и однотонными топами. Кстати, на сайте мартовскую линейку Trends Brands можно застать только до конца месяца (в корнерах магазинов в «Цветном» и «Авиапарке» коллекцию и вовсе не найти).

Zara — 3 999 рублей

Zara продолжают усердно копировать последние тенденции: на смену тонким плиссированным юбкам пришли модели из плотного хлопка с крупными складками и фактурным узором. Добавив к такой юбке блузу с крупным бантом и пару туфель на небольшом каблуке, можно смело отправляться в офис.

Asos — 3 тысячи рублей

Мягкая льняная юбка Asos с декоративным поясом сама по себе привлекает немало внимания, поэтому требует спокойного верха (тельняшка или светлая рубашка — самые подходящие варианты) и пары ботинок в мужском стиле на устойчивом каблуке.

NNedre — 4 490 рублей

Широкая юбка-тюльпан универсальной чёрной расцветки принадлежит российской марке Nnedre, которая не перестаёт радовать лаконичными и нескучными вещами на каждый день. Юбка не сковывает движения, выполнена из 100%-го хлопка (а значит, в ней не будет жарко даже летом) и отлично смотрится с блузами и топами насыщенных оттенков, без которых не обойтись весной.

Topshop — 4 499 рублей

Хитро скроенная юбка-фартук из весенней коллекции Topshop понравится приверженцам спокойных расцветок и лаконичных форм. Идеальным дополнением для такой модели станут светлые лоферы и объёмный бомбер или светлый плащ длиной до середины икры.

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