Московская весна — это лишь пара солнечных месяцев, когда уже можно не кутаться в бесконечные свитеры и тёплые пуховики, но и переодеваться в короткие платья и открытые босоножки пока ещё рано. Зато именно сейчас можно одеваться максимально разнообразно и демонстрировать своё умение интерпретировать последние тенденции. Рассказываем, какие предметы гардероба помогут в этом.

Полупрозрачная рубашка

Мода на полупрозрачные вещи возвращается едва ли не каждую весну: когда, если не в тёплую и солнечную погоду, носить одежду из лёгких материалов, сквозь которые просвечивают очертания фигуры? Самый простой вариант трактовки — полупрозрачная рубашка. Скромницы могут носить её с контрастными спортивными топами, а самые отважные — надев поверх бюстгальтера телесного оттенка: со стороны будет казаться, будто нижнего белья на вас и вовсе нет.

Юбка миди

Юбки чуть выше или чуть ниже середины икры никогда не забывались, но сейчас дизайнеры решили показать, насколько разнообразными они могут быть. В весенне-летней коллекции Stella McCartney спокойная нюдовая расцветка контрастирует с асимметричным кроем и смелым боковым разрезом; у Marni юбки миди сшиты из денима и скорее напоминают заколотые булавкой отрезы ткани, а Burberry Prorsum покрывают подол шифоновыми треугольниками, напоминающими чешую. Масс-маркет не отстаёт: в коллекции Topshop преобладают многослойные модели с запахом, у Zara и H&M — цветная замша, джинсовые юбки-солнце и яркие цвета. Остерегаться стоит разве что слишком узких и длинных юбок-карандашей, которые сковывают движения, и чрезмерно обтягивающих моделей из тонкого хлопка: в городе такие по-прежнему выглядят неуместно.

Вещи сочных оттенков

Ещё одна примета весны — вещи ярких и сочных растительных оттенков. Если в зимний период максимум, что можно себе позволить, это цветной пуховик или свитер, то сейчас ограничивать себя не стоит. Пальто цвета фуксии в сочетании с белоснежным платьем будет вполне уместно как на субботней прогулке по оживающему городу, так и на вечеринке. Для будней подойдут светлые тренчи, тёмно-синие или тёмно-зелёные брюки прямого кроя и яркие аксессуары вроде шейных платков и шляп.

Одежда с цветочным принтом

Как справедливо заметили в комментариях к недавнему посту про тенденции, цветочный принт — один из самых очевидных и уже порядком поднадоевших трендов весны. Впрочем, это не повод отказывать себе в покупке нового платья в мелкий цветок или шейного платка с пальмовыми ветвями. Такие вещи выглядят по-весеннему свежо и помогут обновить гардероб с минимальными затратами.

Деним

Из денима в новом сезоне шьют не только джинсы и рубашки, но и платья, топы, пальто и даже сумки. Начать советуем с джинсового бомбера или пары слипонов — подобрать к ним классические прямые брюки, светлое платье А-силуэта или чиносы яркой расцветки не составит труда. Вариант для продвинутых — летнее пальто из денима или короткое платье: в таком виде можно отправиться на прогулку по городу или фестиваль под открытым небом. А приверженцам классики будет достаточно любимой джинсовки и свободных джинсов.

Широкие брюки и брюки-кюлоты

Отличная альтернатива поднадоевшим mom-джинсам — широкие брюки и кюлоты. Первые мы советуем абсолютно всем, вторые скорее подойдут высоким девушкам. Вариантов сочетаний — уйма: от расслабленных комбинаций с кроссовками и джинсовым топом до вполне уместных в офисе — с парой ботинок на плоском ходу и светлой рубашкой. Не стоит пугаться ярких цветов: лаконичные брюки насыщенного алого, синего или розового оттенков не превратят вас клоуна, а лишь добавят образу красок.

Солнечные очки

Солнце, которого нам не хватает всю осень и зиму, с наступлением весны не только заряжает организм энергией и витамином D, но и становится хорошим поводом для покупки новых тёмных очков. Выбирать подходящую пару мы советуем ориентируясь в первую очередь на собственные ощущения и исходя из своего типа лица (поэтому заказывать онлайн без примерки — не лучший выход). Как и прежде, единой тенденции не существует: в новых коллекциях классические Ray-Ban Wayfarer соседствуют с «кошечками» Miu Miu, совершенно круглыми Le Specs и ромбовидными оправами Stella McCartney.

Туфли на невысоком каблуке

Туфли на небольшом каблуке встречаются практически во всех весенне-летних коллекциях. Главное преимущество такой обуви заключается в её практичности: за счёт устойчивого широкого каблука ходить в них можно весь день. Сочетать туфли в новом сезоне предлагают как с классическими вещами вроде юбок миди и брюк длиной до щиколотки, так и с плиссированными мини или платьями А-силуэта. Единственное, чего делать не стоит, это пытаться дополнить такую пару mom-джинсами или откровенно спортивными вещами.

Сумка на длинном ремешке

Вопреки распространённому мнению, хорошая сумка не обязательно должна стоить дорого, а уж тем более быть брендовой. С наступлением весны нелишним будет заменить привычную чёрную сумку на более жизнерадостную бежевую, светло-розовую или даже огненно-оранжевую — сейчас можно выбирать любой, даже самый яркий цвет. Наиболее популярные модели на последних показах — классические и чуть старомодные саквояжи с короткими ручками, миниатюрные прямоугольные и закруглённые сумки через плечо, баулы (по-английски buckle bag — «сумка-ведро») и кожаные рюкзаки. Последние нам особенно симпатичны, потому что оставляют свободными руки, а широкие лямки, в отличие от тонкого ремешка сумки, не натирают плечи.

Тренч

Когда для кожаной косухи и бомбера ещё прохладно, а в шерстяном пальто уже жарко, самое время доставать лёгкий тренч. Наиболее очевидные расцветки — песочная и коричневая, они же и самые универсальные. Выбирать плащ, как и любую другую верхнюю одежду, рекомендуем с особой тщательностью: имеет смысл потратиться на классический силуэт, чтобы носить такой тренч добрый десяток лет, а потом завещать внукам. Если желания или возможности накопить сейчас нет, подходящую модель можно поискать в масс-маркете — от H&M до Zara, но в таком случае рассчитывать на долгие отношения с новым плащом не стоит.