3 в 1: Подушка, камень предсказаний и подставка для телефона

Екатеринбургская студия дизайнерской мебели Annki выпустила коллаборацию с The Village Екатеринбург. «Read rock» — это небольшая подушка, мягкая подставка для телефона и игра в предсказания. «Деревянные подставки для телефона — классные, но не подходят для неровных поверхностей, а если постоянно держать телефон в руках, можно приговорить свой мизинец к оцепенению. Не готовые это больше терпеть, мы придумали „Read rock“», — говорится в описании на сайте Annki.

Основа пирамидки — мягкий пенополиуретан, который сотрудники Annki вырезают своими руками. Чехол для «Read rock» в коллаборации с The Village Екатеринбург доступен из двух тканей: красный бархат и черная кордура. Вне коллаборации также есть чехлы в желтом и сером цветах.

Чтобы гаджет держался на пирамидке, в комплекте с ней идет металлический диск с логотипом The Village, который наклеивается на обратную сторону гаджета. А фиксируется он на визуально незаметном магните, вшитом в одну из граней пирамидки.

«Read rock» можно использовать, чтобы смотреть контент или читать под удобным углом, когда лежите на кровати, сидите за столом или на диване. Также пирамидка удержит телефон во время зум-колла так, чтобы лицо было в кадре, а руки — свободны.

Read rock от The Village Екатеринбург и Annki

2 500 рублей

Кроме этого, пирамидкой можно тегнуть коллегу, который не отвечает в мессенджере, хотя сидит с вами в одном офисе — просто киньте «Read rock» в игнорщика и получите быстрый ответ. Также на каждой грани пирамидки нанесены символы, которыми мы обычно пользуемся в интернете. Диджитал вышел в реальность, чтобы на пирамидке можно было погадать, как на черном шаре в американских фильмах. Достаточно задать волнующий вопрос, подбросить пирамидку и посмотреть на нижней грани, какой ответ даст «Read rock».



Купить «Read rock» от The Village Екатеринбург и Annki можно на сайте либо в корнере Annki, который находится в Паблик Маркете на втором этаже Ельцин Центра.