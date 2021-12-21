26 декабря, воскресенье
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Покупка недели21 декабря 2021

3 в 1: Подушка, камень предсказаний и подставка для телефона Коллаборация The Village Екатеринбург и Annki

3 в 1: Подушка, камень предсказаний и подставка для телефона
АвторСоня Глухова

Екатеринбургская студия дизайнерской мебели Annki выпустила коллаборацию с The Village Екатеринбург. «Read rock» — это небольшая подушка, мягкая подставка для телефона и игра в предсказания. «Деревянные подставки для телефона — классные, но не подходят для неровных поверхностей, а если постоянно держать телефон в руках, можно приговорить свой мизинец к оцепенению. Не готовые это больше терпеть, мы придумали „Read rock“», — говорится в описании на сайте Annki.

Основа пирамидки — мягкий пенополиуретан, который сотрудники Annki вырезают своими руками. Чехол для «Read rock» в коллаборации с The Village Екатеринбург доступен из двух тканей: красный бархат и черная кордура. Вне коллаборации также есть чехлы в желтом и сером цветах.

Чтобы гаджет держался на пирамидке, в комплекте с ней идет металлический диск с логотипом The Village, который наклеивается на обратную сторону гаджета. А фиксируется он на визуально незаметном магните, вшитом в одну из граней пирамидки.

«Read rock» можно использовать, чтобы смотреть контент или читать под удобным углом, когда лежите на кровати, сидите за столом или на диване. Также пирамидка удержит телефон во время зум-колла так, чтобы лицо было в кадре, а руки — свободны.

Read rock от The Village Екатеринбург и Annki 

2 500 рублей

Кроме этого, пирамидкой можно тегнуть коллегу, который не отвечает в мессенджере, хотя сидит с вами в одном офисе — просто киньте «Read rock» в игнорщика и получите быстрый ответ. Также на каждой грани пирамидки нанесены символы, которыми мы обычно пользуемся в интернете. Диджитал вышел в реальность, чтобы на пирамидке можно было погадать, как на черном шаре в американских фильмах. Достаточно задать волнующий вопрос, подбросить пирамидку и посмотреть на нижней грани, какой ответ даст «Read rock».

Купить «Read rock» от The Village Екатеринбург и Annki можно на сайте либо в корнере Annki, который находится в Паблик Маркете на втором этаже Ельцин Центра.

ИНДУСТРИЯ

Annki: Как екатеринбургская студия дизайнерской мебели уходит от реплик к оригинальным моделям

Читать 

Изображения: The Village Екатеринбург x Annki

Читайте там, где удобно

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Молодые горожане с седыми волосами — о принятии себя
Молодые горожане с седыми волосами — о принятии себя
Молодые горожане с седыми волосами — о принятии себя

Молодые горожане с седыми волосами — о принятии себя

Три кило пуэра или чайный друг: Чайные подарки для всех близких
Промо
Три кило пуэра или чайный друг: Чайные подарки для всех близких
Три кило пуэра или чайный друг: Чайные подарки для всех близких
Промо

Три кило пуэра или чайный друг: Чайные подарки для всех близких

Как отсутствие баннеров и больших вывесок меняет город
Как отсутствие баннеров и больших вывесок меняет город
Как отсутствие баннеров и больших вывесок меняет город

Как отсутствие баннеров и больших вывесок меняет город

Как долго можно сидеть в заведениях с ноутбуком
Как долго можно сидеть в заведениях с ноутбуком Чашка кофе на весь день — это ок?
Как долго можно сидеть в заведениях с ноутбуком

Как долго можно сидеть в заведениях с ноутбуком
Чашка кофе на весь день — это ок?

Тэги

Сюжет

Бренды

Новое и лучшее

Почему анонимность в интернете — это миф

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Где есть и пить в Петербурге на каникулах

Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Первая полоса

Почему анонимность в интернете — это миф
Почему анонимность в интернете — это миф И как работает «пробив» пользователей
Почему анонимность в интернете — это миф

Почему анонимность в интернете — это миф
И как работает «пробив» пользователей

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Где есть и пить в Петербурге на каникулах Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки
Где есть и пить в Петербурге на каникулах

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
Чем заняться в Петербурге на этой неделе Фестиваль «Другая сцена» в Александринке, концерт «Молчат дома», японское кино в «Родине» и сразу три новогодние ярмарки
Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
Фестиваль «Другая сцена» в Александринке, концерт «Молчат дома», японское кино в «Родине» и сразу три новогодние ярмарки

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

12 новых детских книг
12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники
12 новых детских книг

12 новых детских книг
Рассказываем, что читать в праздники

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться: Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист Света Матвеева рассказывает, как все это пережить
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
Света Матвеева рассказывает, как все это пережить

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании Для новогодней и любой другой вечеринки
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Для новогодней и любой другой вечеринки

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект
Невидимые враги: Чем мы дышим дома И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год
Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке
«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке Несмотря на свободу и возможность пить запрещенный в офисе кофе
«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке

«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке
Несмотря на свободу и возможность пить запрещенный в офисе кофе

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты

Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны
Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны
Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны

Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны

Подпишитесь на рассылку