Как долго можно сидеть в заведениях с ноутбуком

Сергей Мокренко

владелец Simple Coffee

C 2015 года наши кофейни проектируются так, чтобы люди с компьютером чувствовали себя комфортно. В первых двух кофейнях на Хохрякова, 23, и 8 Марта, 32, такими планировками мы похвастать не можем, но после того, как мы увидели у гостей потребность в удаленной работе, то стали учитывать это. Так в заведениях появились коммунальные столы для больших компаний, и практически все места стали оснащаться розетками.

Сотрудники на удаленке — это часть наших кофеен, они создают ощущение заполненного заведения и, конечно, отношение к ним вполне доброжелательное. Какого-то явного конфликта интересов у этой аудитории с гостями без компьютеров я не замечал, благо наших кофеен в центре довольно много и всем хватает места. Аудитория мигрирует по нашим заведениям и сама выбирает наиболее удобные локации для работы в текущий момент времени.

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Николай Корольков

основатель бара «Коллектив»

У нас довольно много посетителей с ноутбуками. Пока у команды нет желания и надобности формулировать четкие правила для таких гостей: просто должна сохраняться обоюдная эмпатия и понимание. Например, если человек работает в 19:00 пятницы, а потом ловит рабочий поток и засиживается до момента, когда в баре уже битком людей, то выгонять его мы не будем. Так и в обратную сторону — часто ребята с ноутбуками сами чувствуют тот момент, когда компьютер нужно убрать или передвинуться, чтобы освободить место для большой компании, которая пришла отдохнуть. В случае чего наш стиль риторики позволяет без зазрения совести попросить пересесть в другое место — это тоже нормально. Я и сам люблю работать в заведениях, поэтому понимаю наших гостей: по-моему, в баре это делать прикольно и атмосферно. К тому же мы открыты с 18:00, что естественным образом отсеивает огромную часть любителей посидеть в кофейне четыре часа за одной чашечкой латте без печенюшечки.

Валентин Кузякин

основатель сети кофеен Engels и ресторанов «Гастроли», «Крабы, гады и вино», «Сойка»

Мы относимся лояльно к гостям, которые в наших заведениях работают с ноутбуками. Наша команда и сама привыкла так работать: мы заехали в офис только в апреле 2021 года, а до этого работали прямо из заведений.

По себе скажу, я никогда не выбирал особенно шумные заведения для того, чтобы в них работать — чем меньше людей, тем лучше. А когда чувствовал, что становится тесно и я занимал чье-то место, ретировался. Думаю, наши гости руководствуются такими же принципами.

Нам нравится, когда люди приходят по разным поводам, — это жизнь. Поэтому никаких мер к засидевшимся работающим гостям мы не принимаем. К тому же, основная посадка у нас вечером, когда в заведениях крайне редко кто-то работает и столы заранее забронированы.

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Ирина Мосина

PR-менеджер ресторанов «Маммас», «Донна Оливия» и «Маккерони»

В «Маммас» и «Маккерони» часто можно встретить гостя с ноутбуком за столиком, потому что заведения находятся в центре и вблизи учебных заведений. Фрилансерам здесь комфортно: обилие мягких диванчиков и розеток, доступный средний чек, подаются ранние завтраки (сейчас с 8:00, пока действуют ковидные ограничения по времени работы. — Прим. ред).

В «Донне Оливии» иная атмосфера — в первую очередь это семейный ресторан. Гостю с ноутбуком будет комфортно работать и здесь, но никто не даст гарантии, что за соседним столиком не разместятся мамы с громкими малышами.

Мы практически никогда не сталкивались с ситуацией, когда гость с ноутбуком очень долгое занимал место в заведении, сделав только небольшой заказ или не сделав его вообще. На сидящего за столиком гостя направлен весь фокус и внимание официанта. Сложно воздержаться, когда тебе сначала предлагают меню завтрака, а затем обеденное меню, а за соседними столиками меняются гости. Если гость ничего не заказывает из еды, стабильно посещая заведение, — это сигнал для ресторана: возможно, ему что-то не нравится по меню и обратная связь от него — возможность исправить ошибку там, где о ней даже и не подозревали. Также, возможно, гость находится в состоянии стресса, и все, чего он хочет — чашка кофе и чтобы его не трогали. Наша задача дать ему это, и тогда человек рано или поздно ответит лояльностью.

Мы не ограничиваем гостей во времени, которое они могут провести у нас. Другое дело, если забронирован столик на определенное время, а фрилансер сидит за ним уже несколько часов. В таком случае мы заранее предупредим гостя о том, когда его столик собирается занять следующий посетитель.

Алексей Кадочников

директор бара «Нельсон Совин»

В «Нельсоне» хороший интернет, удобные диваны и стулья, а также много розеток, видимо, поэтому фрилансеры — частое явление. Каждый день вижу в баре кого-то с маком или планшетом, иногда заходят знакомые художники и делают наброски прямо за барной стойкой. В основном к нам приходят поработать в будни, так как в выходные спокойно посидеть в баре не получится.

Бар достаточно большой, чтобы человек мог спрятаться с ноутбуком и не привлекать к себе внимания. Нередко у нас проходят и бизнес-встречи за бокалом пива, а для шумных планерок есть второй этаж: мы часто отдаем его под корпоративы, дни рождения и мероприятия. К толкучке относимся хорошо — это создает в баре позитивную атмосферу, и его функция как третьего места становится очевиднее.

Если посетитель засиделся у нас с ноутбуком на несколько часов, то мы не будем требовать у него сделать еще один заказ пива или закусок. Гости рано или поздно сами начинают себя чувствовать неловко, и либо уходят, либо что-то заказывают еще раз. Какие-то меры в отношении посетителей мы принимаем только когда пришло время закрытия бара: врубаем грайндкор (экстремальное направление рок-музыки. — Прим. ред.) и перестаем наливать пиво.

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Роман Сергеев

основатель такерии «Тако Маго» и бара «Био-Шмио»

У нас бывают гости с ноутбуками и в «Тако Маго», и в «Био-Шмио». Мы относимся к ним нормально, потому что и сами иногда работаем в других заведениях. Особых правил для работающих у нас в заведениях нет — только сохранять комфорт окружающих, но это правило актуально и для всех посетитей.

Нас не бесит засидевшийся «коворкер», потому что мы уважаем всех наших гостей. Все на усмотрение посетителей: нет алгоритма как и с какой периодичностью нужно делать заказ. В других заведениях мы тоже не встречали таких ограничений и правил, но раз мы сами работаем в сфере обслуживания, то стараемся не засиживаться где-либо с ноутбуками — ведь эти заведения тоже хотят заработать больше.

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Евгения Портнягина

управляющая сети заведений Duo

Четыре года назад мы открылись только в формате кофейни — места, которое люди часто используют как коворкинг. И до сих пор относимся к этому формату положительно, потому что появляется еще один повод заглянуть к нам в гости.

Сейчас у нас есть пиццерия на Сакко и Ванцетти и еще две локации в формате кофейни и бистро на Куйбышева и Малышева. Обе часто используются как рабочие места для фрилансеров или для проведения встреч и собраний — для этого мы предоставляем по запросам флипчарты и большие столы.

Мы ценим каждого гостя и не относимся предвзято или пренебрежительно к тем, кто приходит поработать на несколько часов, но при этом заказывает только одну чашку кофе. К тому же, думаю, такая ситуация актуальна только для мест с ограниченным предложением: если человек находится в заведении с ноутбуком долгое время, то в течение дня у него появляется запрос на завтрак, обед и перекус, а у нас есть ответ на каждый из них. Поэтому идеальный гость — тот, кто приходит к нам утром на завтрак, работает с перерывом на обед, а вечером уходит из заведения, захватив с собой что-то из еды навынос.

Недавно я была в Москве и зашла в кофейню, чтобы поработать. Уже на месте оказалось, что в этом месте ввели частичный запрет на работу с компьютерами и выделили для этого только неудобную зону. После моего отказа в нее пересесть мне пришлось удалиться из кофейни. Если честно, то мне кажется такой подход неклиентоориентированным, поэтому я бы советовала заведениям так не поступать — это потеря и денег, и лояльности гостей.

Таня Крючкова

руководитель отдела меркетинга сети кофеен «Папа Карло»

Довольно много гостей наших кофеен приходят поработать с ноутбуками. У нас адекватные посетители, которые делают несколько заказов, если собираются задержаться надолго. Обычно, если кто-то весь день работает из нашего заведения, то сначала берет завтрак, затем обедает, а потом заказывает что-то еще. Не было случаев, когда человек утром заказывал один капучино, весь день пил бесплатную воду, а уходил из кофейни только под вечер. Но если такое и произойдет, то отнесемся к этому нормально.

Если кто-то начинает сильно шуметь, то мы можем попросить быть тише. Как в случае, когда к нам в кофейню на Толмачева (сейчас заведение закрыто. — Прим. ред.) регулярно стала приходить очень шумная компания и проводить в заведении громкие мозговые штурмы. В какой-то из дней они даже хотели заказать в «Пако» пиццу, но им не разрешили. На тот момент я работала бариста в этой точке — меня очень раздражал громкий шум от компании, которая к тому же заказывает два фильтр-кофе на пятерых, но остается в заведении часами.

Кофейня — это повседневное место, куда можно и прийти с другом, и поработать за ноутбуком. Поэтому в целом мы положительно относимся к посетителям, которые работают в заведениях. Правда, скоро открывается новая кофейня «Папа Карло» в ЖК «Тринити», где мы хотим избежать ситуации коворкинга: в заведении не будет розеток рядом со столами, а также публичного Wi-Fi. Все для того, чтобы посетитель приходил только пить кофе и общаться. Также к такой концепции мы приблизились в заведении на первом этаже Ельцин Центра. В этом здании много офисов и часто сотрудники спускаются за кофе с ноутбуком, а затем еще долго не возвращаются обратно на рабочее место. Иногда можно было прийти в заведение и увидеть за одним столом 15 человек с ноутбуками и каждого с одной чашкой кофе. Поэтому мы убрали в точке в Ельцин Центре один из блоков с розетками, чтобы таким образом сократить время посещения кофейни до 2-3 часов. Все же мы кофейня, а не офис.