Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться специальными предложениями и акциями.

Click-Boutique —

до 80 % ул. Большая Дмитровка, 9

8 (495) 692–39–92 www.click-boutique.ru Обновить гардероб к весне за минимальные деньги можно в Click-Boutique — здесь продолжается сезонная распродажа. Помимо свитеров и кардиганов, есть вполне летние платья (от 1 500 рублей) и юбки мини (от тысячи рублей), цветные футболки (та же тысяча рублей) и лёгкие топы (полосатый Leon & Harper — около 2 тысяч рублей). Кроме испанских марок Kling и Nice Things, в разделе соседствуют российские «Форма» и NNedre, израильская Maya Bash и так далее.

Oh, my — до 70 % www.hmyltd.ru

Российская марка базовой одежды Oh, my к новому сезону тоже подготовила специальную акцию. Часть вещей из летних коллекций сейчас можно купить за половину, а то и треть от изначальной стоимости. Светлое платье с вырезом на спине сейчас стоит рекордные 490 рублей, свободная юбка — 590 рублей, а набор из трёх хлопковых футболок (можно выбрать в одном цвете или трёх разных) — 1 690 рублей.

Feel Unique — финальная распродажа www.feelunique.com О том, что нужно покупать на сайте с бьюти-средствами Feel Unique, мы уже рассказывали. Сейчас, ко всему прочему, здесь действует дополнительная скидка 30 % на часть косметики и аксессуаров по уходу за кожей и волосами. К примеру, аромат Serge Lutens сейчас можно купить за 5 500 рублей за 50 миллилитров, набор из пяти минеральных средств для лица Pur (праймер, пудра, хайлайтер, кисть и тушь для ресниц) стоит чуть меньше 3 тысяч рублей, а подтягивающий крем для лица Payot — 4 670 рублей.

iHerb — до 30 % www.iherb.com

Американский сайт iHerb мы уже хвалили за выдающийся выбор недорогих и эффективных витаминов, средств по уходу за кожей и волосами и даже лечебных бальзамов. В разделе со скидками предложения меняются каждую неделю, и, даже с учётом изменившегося курса доллара, заказывать на iHerb выгоднее, чем покупать в Москве. Более того, 90 % этих продуктов в России и вовсе не найти.

Советовать биодобавки мы не возьмёмся, но рекомендуем обратить внимание на травяные чаи Alvita и Long Life (от 100 рублей за упаковку), бюджетную марку декоративной косметики E. L. F. (минеральная помада — 200 рублей) или здоровую полуторакилограммовую пачку тёмного шоколада с зелёным чаем (1 500 рублей).

Aizel — до 70 % www.aizel.ru Пополнить гардероб к весне можно в разделе со скидками в онлайн-магазине Aizel. Максимальная равна 70 % и распространяется на нижнее бельё L'Agent by Agent Provocateur (от 1 500 рублей за полупрозрачный бюстгальтер с цветными вставками) и осенне-зимнюю коллекцию Tata Naka, Opening Ceremony, Marni и Jonathan Saunders (розовая юбка-миди с абстрактным принтом — 8 тысяч рублей). За полцены на сайте можно найти коктейльное платье в пол Roksanda Ilincic с геометричным узором, базовую водолазку чёрного цвета Carven, туфли с контрастной подошвой Delpozo или свитшот с затейливой вышивкой Mary Katrantzou.

Solestruck —

до 70 % www.solestruck.com

На Solestruck принято искать эксцентричные ботинки на головокружительной платформе и туфли с хитроумно изогнутыми каблуками, но и с более скромными запросами здесь запросто можно выловить пару классических лодочек небанальной расцветки или сандалии на тонких ремешках. Скидки на сайте действуют на аккуратные жемчужные лоферы Erma (около 5 тысяч рублей), высокие кожаные ботинки Dr. Martens (6 тысяч рублей) и смешные туфли Cheap Monday на устойчивом каблуке (две тысячи рублей).

Vintage Voyage —

до 50 % ул. Кузнецкий Мост, 9/10

8 (495) 968–11–79 www.vintagevoyage.ru По случаю наступления весны в Vintage Voyage объявлено специальное предложение на некоторые летние вещи. Максимальная скидка здесь равна 50 %, а самое недорогое платье обойдётся в 6 тысяч рублей (лимонное платье миди Doncaster с цветными пуговицами и круглым воротничком). За 25 тысяч рублей можно найти платье Yves Saint Laurent 70-х годов с цветочным принтом и крупным бантом на шее или сарафан с абстрактным принтом и широкой юбкой Guy Laroche.

«Своя полка» —

дресс-кроссинг Малый Сухаревский пер., 9/1

28 марта в «Своей полке» в Малом Сухаревском переулке пройдёт обмен вещами. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заранее принести три собственные вещи в хорошем состоянии (принимать их начинают уже с завтрашнего дня). Это может быть одежда, аксессуары, обувь, украшения и даже предметы интерьера. В обмен на каждый предмет выдаются жетоны (два — за дизайнерские предметы гардероба или аксессуары, один — за всё остальное), которые потом можно потратить на приглянувшиеся вещи.