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Скидки недели8 апреля 2017

Подарки от Batista, новая коллекция Swatch и удивительные сланцы с картой метро А также скидки на одеколоны Demeter, новая коллекция Vans и отличные цены на сумки с Farfetch

Подарки от Batista, новая коллекция Swatch и удивительные сланцы с картой метро
РедакторТаня Симакова

Скидки

Подарки и бесплатные процедуры на «Бьюти среде» в «Авиапарке»

 aviapark.com

В «Авиапарке» открылась поп-ап-точка, которая объединяет множество косметических марок и салонов. Импровизированный салон красоты работает бесплатно: здесь можно сделать укладку и макияж, покрасить и откорректировать брови, пройти диагностику кожи, сфотографироваться и даже пройти эпиляцию на лице и руках. В корнере Batista делают прически при помощи сухого шампуня и выдают мини-упаковки средства в подарок. Многие марки косметики, присутствующие в торговом центре, приняли участие в акции и делают 30%-ную скидку на часть ассортимента. Среди них отметились Holika Holika, The Body Shop, TOUS, Mac (скидка действует на одну из последних лимитированных линий). В «Л'Этуаль» при покупке одного средства ухода второе отдадут в подарок, а в «Рив Гош» на заметную часть ассортимента действует скидка 50 %.

Скидки на Pudra.ru

 Pudra.ru

На этой неделе крупнейший косметический сайт делает скидку на многие ароматы Demeter: 1 189 рублей вместо обычных 1 699 рублей. Неплохой шанс пополнить коллекцию ароматов: на сейле — «скошенная трава», «горячий пломбир» и многие вариации цветочной темы. Кроме того, со скидкой отдают средства для педикюра — беспроигрышный вариант в этом плане носки для японского педикюра (1 072 рубля за две пары вместо 1 340 рублей) и электрическая пилка Scholl (1 720 рублей вместо 2 150 рублей).

Бесплатная доставка на Norse Store

 norsestore.com

На датском Norse Store появилась бесплатная доставка по всему миру на покупки дороже 150 евро — примерно столько стоит один предмет гардероба на сайте. В то же время сайт продолжает распродажу кроссовок: на заявленную сумму можно приобрести, например, сразу две пары аdidas Originals EQT Support RF.

50–60 % на сумки в Farfetch

 farfetch.com

Люксовый интернет-магазин выложил на сейл неплохой ассортимент сумок. На маленькие сумки скидки доходят до 60 %. Большой плоский клатч MM6 Maison Margiela со скидкой в 30 % стоит 22 916 рублей и пока еще доступен в красном и черном цветах. Черная универсальная сумка через плечо Marc Jacobs продается со скидкой в 40 % и стоит 24 647 рублей. Прекрасное вложение в нестареющий дизайн.

Новинки

Коллекция Skin Swatch

 swatch.com

К весенне-летнему сезону Swatch выпустил коллекцию часов с тонким корпусом и минималистичным дизайном. Есть варианты со стальным и привычным для марки мягким ремнем. Особенно актуально выглядят монохромные нюдовые (6 250 рублей) и светло-голубые (5 700 рублей). Стоимость моделей с металлическим ремнем начинается от 6 500 рублей.

Обувь с картой московского метро

 rendez-vous.ru

Итальянцы Officine Creative выпустили коллекцию обуви, посвященную московскому метро. В прошлый раз бренд использовал в качестве принта карту лондонского андерграунда. В небольшой линейке есть мокасины, слипоны, сланцы и кеды. Наибольший интерес представляют именно кожаные сланцы, на которых белым нанесен принт с картой — выглядит крайне самобытно. Стоимость пары — 13 790 рублей. Капсульная коллекция доступна только в сети магазинов Rendez-Vous с середины марта 2017 года.

Новая коллекция Vans

 vans.ru

Новая коллекция Vans называется Freshness. Новинки выполнены в минималистичном антиконформистском стиле 90-х. Основные цвета — белый, синий и красный. Коллекция включает в себя одежду, аксессуары и обувь. Кеды из Freshness Pack имеют особенность: на пятке классических Old Skool и Sk8-Hi появились цифры «1966» — год рождения бренда.

Фотографии: обложка — Farfetch, 1 — Norstore, 2 — Swatch

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Комментарии

1 комментарий
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NNuts

А на сухие шампуни Batiste в Авиапарке скидки есть?

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