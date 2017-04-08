Подарки от Batista, новая коллекция Swatch и удивительные сланцы с картой метро

Скидки на Pudra.ru Pudra.ru

На этой неделе крупнейший косметический сайт делает скидку на многие ароматы Demeter: 1 189 рублей вместо обычных 1 699 рублей. Неплохой шанс пополнить коллекцию ароматов: на сейле — «скошенная трава», «горячий пломбир» и многие вариации цветочной темы. Кроме того, со скидкой отдают средства для педикюра — беспроигрышный вариант в этом плане носки для японского педикюра (1 072 рубля за две пары вместо 1 340 рублей) и электрическая пилка Scholl (1 720 рублей вместо 2 150 рублей).

Бесплатная доставка на Norse Store norsestore.com

На датском Norse Store появилась бесплатная доставка по всему миру на покупки дороже 150 евро — примерно столько стоит один предмет гардероба на сайте. В то же время сайт продолжает распродажу кроссовок: на заявленную сумму можно приобрести, например, сразу две пары аdidas Originals EQT Support RF.

50–60 % на сумки в Farfetch farfetch.com

Люксовый интернет-магазин выложил на сейл неплохой ассортимент сумок. На маленькие сумки скидки доходят до 60 %. Большой плоский клатч MM6 Maison Margiela со скидкой в 30 % стоит 22 916 рублей и пока еще доступен в красном и черном цветах. Черная универсальная сумка через плечо Marc Jacobs продается со скидкой в 40 % и стоит 24 647 рублей. Прекрасное вложение в нестареющий дизайн.

Новинки

Коллекция Skin Swatch swatch.com

К весенне-летнему сезону Swatch выпустил коллекцию часов с тонким корпусом и минималистичным дизайном. Есть варианты со стальным и привычным для марки мягким ремнем. Особенно актуально выглядят монохромные нюдовые (6 250 рублей) и светло-голубые (5 700 рублей). Стоимость моделей с металлическим ремнем начинается от 6 500 рублей.

Обувь с картой московского метро rendez-vous.ru

Итальянцы Officine Creative выпустили коллекцию обуви, посвященную московскому метро. В прошлый раз бренд использовал в качестве принта карту лондонского андерграунда. В небольшой линейке есть мокасины, слипоны, сланцы и кеды. Наибольший интерес представляют именно кожаные сланцы, на которых белым нанесен принт с картой — выглядит крайне самобытно. Стоимость пары — 13 790 рублей. Капсульная коллекция доступна только в сети магазинов Rendez-Vous с середины марта 2017 года.

Новая коллекция Vans vans.ru

Новая коллекция Vans называется Freshness. Новинки выполнены в минималистичном антиконформистском стиле 90-х. Основные цвета — белый, синий и красный. Коллекция включает в себя одежду, аксессуары и обувь. Кеды из Freshness Pack имеют особенность: на пятке классических Old Skool и Sk8-Hi появились цифры «1966» — год рождения бренда.

Фотографии: обложка — Farfetch, 1 — Norstore, 2 — Swatch