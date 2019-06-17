Встреча с «Такими делами», концерт Sajjra, поездка на «Винном трамвае» и паблик-ток про Ай Вейвея

Вторник, 18 июня

В 14:00 в Свердловском областном краеведческом музее начнется встреча «Пол-марафон», или «Рассказ о том, что натворил сэр Пол», в честь дня рождения участника группу Beatles. О лучших сольных альбомах Маккартни напомнит — с пояснениями и комментариями — Алексей Коршун, ди-джей радио «Рок-Арсенал». После, в 18:00, он продолжится концертом с песнями сэра Пола.

Стоимость: Бесплатно

В 18:00 в музее бориса Ельцина создатель и первый главный редактор журнала «Столица» Андрей Мальгин примет участие в дискуссии «Журналистика 90-х: как создавались независимые СМИ и были ли они независимы?». Автор расскажет, можно ли говорить, что СМИ в девяностые годы были действительно независимы.

стоимость: Бесплатно, по регистрации

В 19:00 в образовательном центре ельцин центра австрийский музыкант Томас Вошиц прочтет лекцию «Музыкальная индустрия в Европе». На встрече он расскажет том, как функционируют креативные индустрии в Германии и Европе, откроет некоторые секреты, даст советы, также в планы лектора входит открытая дискуссия.

Стоимость: Бесплатно, по регистрации

В 19:00 в «Доме Маклецкого» команда «Битон» расскажет о структуре современной импровизационной музыки. Участники встречи узнают о проекте, организованном одной из старейших и крупнейших компаний по производству барабанных палочек, колотушек и перкуссии Vic Firth — посмотрят несколько лайвов с этого канала, узнают историю проекта, обсудят особенности композиции и элементов импровизации в роликах, разберут, на что стоит обращать внимание при прослушивании музыки и чем примечательны те или иные формы выражения музыкальной мысли.

Стоимость: Бесплатно

В 19:00 в образовательном центре ельцин центра с горожанами встретится Иван Бакаидов — программист из Санкт-Петербурга, создатель программ альтернативной коммуникации для людей с инвалидностью и стендапер с ДЦП. На встрече Иван будет общаться с помощью Юры — своего электронного голоса.

Стоимость: Бесплатно

В 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Алатырь» состоится премьера музыкального фильма «За мечтой» от продюсеров хита «Ла-Ла Ленд». Картина расскажет о Вайолет — застенчивой девочке-подростоке из глубинки, которая мечтает о славе и хочет вырваться из своего маленького городка.

Стоимость: 150 рублей