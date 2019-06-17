Встреча с «Такими делами», концерт Sajjra, поездка на «Винном трамвае» и паблик-ток про Ай Вейвея Куда сходить в Екатеринбурге с 17 по 23 июня
Понедельник, 17 июня
В 19:30 в образовательном центре ельцин центра основатель и бессменный директор легендарного гамбургского клуба Mojo Club Ляйф Нюске прочтет лекцию о музыкальной индустрии Гамбурга. Гость расскажет, чем живет и как развивается музыкальный бизнес в европейском городе-миллионнике.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:30 в образовательном центре Ельцин центра атташе Генерального консульства ФРГ Нора Тех расскажет про Конституцию и основные права в Германии. Каковы эти права, кому они предоставлены и какое значение имеют в повседневной жизни немецкого общества — на эти и другие вопросы ответит спикер.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
Вторник, 18 июня
В 14:00 в Свердловском областном краеведческом музее начнется встреча «Пол-марафон», или «Рассказ о том, что натворил сэр Пол», в честь дня рождения участника группу Beatles. О лучших сольных альбомах Маккартни напомнит — с пояснениями и комментариями — Алексей Коршун, ди-джей радио «Рок-Арсенал». После, в 18:00, он продолжится концертом с песнями сэра Пола.
Стоимость: Бесплатно
В 18:00 в музее бориса Ельцина создатель и первый главный редактор журнала «Столица» Андрей Мальгин примет участие в дискуссии «Журналистика 90-х: как создавались независимые СМИ и были ли они независимы?». Автор расскажет, можно ли говорить, что СМИ в девяностые годы были действительно независимы.
стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в образовательном центре ельцин центра австрийский музыкант Томас Вошиц прочтет лекцию «Музыкальная индустрия в Европе». На встрече он расскажет том, как функционируют креативные индустрии в Германии и Европе, откроет некоторые секреты, даст советы, также в планы лектора входит открытая дискуссия.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в «Доме Маклецкого» команда «Битон» расскажет о структуре современной импровизационной музыки. Участники встречи узнают о проекте, организованном одной из старейших и крупнейших компаний по производству барабанных палочек, колотушек и перкуссии Vic Firth —
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в образовательном центре ельцин центра с горожанами встретится Иван Бакаидов — программист из Санкт-Петербурга, создатель программ альтернативной коммуникации для людей с инвалидностью и стендапер с ДЦП. На встрече Иван будет общаться с помощью Юры — своего электронного голоса.
Стоимость: Бесплатно
В 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Алатырь» состоится премьера музыкального фильма «За мечтой» от продюсеров хита «Ла-Ла Ленд». Картина расскажет о Вайолет — застенчивой девочке-подростоке из глубинки, которая мечтает о славе и хочет вырваться из своего маленького городка.
Стоимость: 150 рублей
Среда, 19 июня
на фотографии: кадр из фильма «За мечтой»
В 19:00 в арт-галерее ельцин центра Анастасия Мальцева прочтет лекцию «Брешь в заборе. Как конструктивистский поселок стал объектом культурного наследия». Спикер расскажет историю создания музея под открытым небом «Соцгородок „Рабочий посёлок“» в далеком 2007 году.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в «Доме Маклецкого» начнется дискуссия о стрит-арте и его будущем. Экскурсовод Алексей Шахов, автор телеграм-канала Street Art Hunter Александр Янг и уличный художник Рома Инк обсудят влияние уличных рисунков на современное искусство.
Стоимость: Бесплатно
Четверг, 20 июня
В 11:00 в галерее «Главный проспект» арт-критик Елена Шипицына проведет арт-завтрак «Ай Вейвей — художник времени перемен». На примере творчества азиатского автора гости поговорят о традиции в постмодернистском понимании и о разрушении традиции, как о пути нового возвращения к ней.
Стоимость: 500 рублей
В 19:00 в «Доме Маклецкого» проект «Любовь» проведет последнюю встречу из серии «Граффити и стрит-арт. Актуальность в современном искусстве». На финальном мероприятии пройдет паблик-ток с активными горожанами на тему стрит-арта — участники обсудят многие актуальные вопросы, связанные с граффити и уличным рисунком.
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в ГЦСИ начнется новый ридинг с Дмитрием Безугловым. Гости обсудят текст популярного философа Тимоти Мортона, чьим экологическим стилем мышления вдохновляется Бьорк. С текстом можно ознакомиться здесь.
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в музее архитектуры и дизайна Елена Дудорова прочтет лекцию об авангарде «Наше, русское». Светское авангардистское направление, перевернувшее мировоззрение, ставшее прочным фундаментом для развития русского дизайна. Елена расскажет, почему это был беспрецедентный прорыв русского искусства и как новаторские опыты в живописи, послужили основой для новой советской жизни граждан.
Стоимость: 200 рублей
В 19:00 в баре Syndrome авангардный Sajjra из Перу даст концерт вместе с местными музыкантами. С 1995 года артист погружает Южную Америку и Европу в красоту звукового несовершенства в таких сферах, как харш-поп, экспериментальная музыка, арт-инсталляции, хакинг программного обеспечения, свободная импровизация и электроакустические композиции.
Стоимость: 200 рублей
В 19:00 в образовательном центре ельцин центра начнется новая встреча научно-популярного лектория «Лаба.Медиа» «Не договорились». Профессор РАН Сергей Попов расскажет про короткие всплески радиоизлучения — что это такое и как ученые по-своему пытаются объяснить это явление.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в книжном магазине «Пиотровский» состоится презентация словаря «Таких дел». Авторы решили попробовать разобраться в том, как с помощью слов бороться со стигмой и менять мировоззрение людей — и выпустили глоссарий корректной лексики.
стоимость: Бесплатно, по регистрации
Пятница, 21 июня
В 18:00 в «Доме Печати» состоится выпускной участников проекта Ural Music Camp. После недели работы в лагере с музыкальными экспертами, участники проекта покажут свое мастерство профессиональному жюри. Лучшая группа отправится в 4-дневный тур по городам России и выступит на Ural Music Night. Участников поддержат тьюторы Ural Music Camp, эксперты европейской музыкальной индустрии: немецко-голландская группа SUiT, Subterranean Street Society (Германия, Голландия, Дания), La Cris из Испании и голландский дуэт Disco Dicks.
Стоимость: Бесплатно
В 18:00 в ИЦАЭ пройдет «Бодрый вечер „Моя наука“», посвященный изобразительному искусству. Гости научатся создавать комиксы вместе с руководителем студии комиксов InComics Еленой Ясной, узнают о том, как найти фотостиль из лекции фотографа Александра Ежа Осипова и послушают новую историю комиксов в России на лекции иллюстратора и основателя студии Slam Comics Алексея Горбута.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в «Доме Маклецкого» начнется встреча «Музыкальная журналистика: умерла или еще не родилась?». Четыре спикера обсудят, существует ли музыкальная журналистка в России и Екатеринбурге, почему с ней все так плохо и плохо ли.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в баре «Опыт» начнется встреча с редакцией проекта «Такие дела». Журналистка Мария Бобылёва проведет свободное мероприятие и расскажет про опыт работы с екатеринбургскими НКО, про внутреннюю кухню редакции и ответит на вопросы.
Стоимость: Бесплатно, только по регистрации
В 23:50 в «Доме Печати» выступит дуэт IPF, они же Internetpowerliftingfederation — нью-йоркский электронный проект Сахира Умара и Аси Горбачевой, основанный в Москве. IPF соединяет музыку с диджейским искусством, фото- и видеографией, а также экспериментальным кинематографом. Музыкальная основа дуэта — классическое андеграундное звучание во всём его многообразии, Сахир и Ася играют хаус, электро, техно, даб и даже итало и избранные поп-треки.
Стоимость: 300 рублей
Суббота, 22 июня
На фотографии: «Беспредметная композиция № 88», Александр Родченко
В 12:00 от памятника Свердлову у УрГУ стартует пешая экскурсия по стрит-арту от шеф-редактора The Village Екатеринбург Алексея Шахова. Пройдут по объектам «Стенограффии» и обсудят, чем может удивить десятый фестиваль.
Стоимость: 200 рублей
В 12:00 в музее архитектуры и дизайна Елена Дудорова проведет мастер-класс «Черные вещи» в рамках «Дней конструктивизма». Гости на практике освоят опыт создания «беспредметных композиций» по методу Родченко. Работы выполняются с использованием валиков, шпателей, штампов, прессов, линеек, циркулей, рейсфедеров и других инструментов, отличных от кисти.
Стоимость: 200 рублей
В 13:00 от арт-галереи Ельцин Центра стартует пешеходная экскурсия «Дом Советов на Октябрьской площади» в рамках «Дней конструктивизма». Участники узнают о том, как стилистическое решение общественных зданий соединило в себе духовное наследие конструктивизма и эстетику модернизма второй половины ХХ века, а также о несостоявшихся проектах и воплощенных мечтах архитекторов на Октябрьской площади.
Стоимость: 300 рублей
В 17:00 в паблик маркете на новом «Горсовете» пройдет презентация исследования проспекта Ленина от фонда «Город может». В рамках исследования были проведены встречи с резидентами проспекта Ленина, в Музее Истории Екатеринбурга состоялось общественное обсуждение, авторы исследования провели обширные натурные наблюдения, выявили сценарии использования проспекта и получили экспертные консультации от экологов, дендрологов, социологов и маломобильных групп населения.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 18:00 по Екатеринбургу поедет «Винный трамвай» — специальный маршрут по городу с дегустацией вин прямо в трамвае. Он следует от Фрунзе, 35 через Цирк, Гостиницу «Исеть», УПИ, ВИЗ и возвращается к Цирку. Сопровождает поездку искусствовед Ольга Акименко, которая расскажет про то, как улицы города мыли шампанским, а в 20 веке пытались рекламировать алкоголь, несмотря на табу.
Стоимость: 2 000 рублей
В 18:00 на площадке у ельцин центра французский саксофонист Сами Тьебо представит новый альбом «Карибские истории». Вместе со своими музыкантами Тьебо затягивает в танцующий и озаренный солнцем музыкальный поток, где смешались джаз, калипсо, меренге, вальс, болеро и блюз.
СтоимостЬ: Бесплатно
В 19:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» состоится вечеринка в честь открытия первого на Урале винил-кроссинга — места, где можно взять любую пластинку бесплатно и оставить свою. Весь вечер — фанк, диско и джем от живых музыкантов.
Стоимость: Бесплатно
В 23:00 в «Доме Печати» состоится препати Butterfly Festival — сибирского фестиваля электронной музыки, проходящего в горах Алтая уже в четырнадцатый раз. Столичный хэдлайнер Ёлкин выступит вместе с местными артистами.
Стоимость: 300 рублей
Воскресенье, 23 июня
В 12:00 от памятника Пушкину стартует пешая экскурсия по объектам фестиваля «Карт-бланш». Участники обсудят работы, узнают, как появился первый партизанский фестиваль уличного искусства, какие идеи нес и к чему пришел.
Стоимость: 200 рублей
В 14:00 в музее Ельцина пройдет специальная экскурсия «Астафьев и Окуджава: писатели-фронтовики». На примере экспонатов президентского центра экскурсовод расскажет о писателях-фронтовиках, их немолчаливой гражданской позиции, отношениях с властью, а также нелегких вопросах, которые Виктор Астафьев и Булат Окуджава ставили в своих произведениях.
Стоимость: 300 рублей
В 17:00 в «Доме Печати» начнется VA Turn Anime Rock Fest — концерт с японской музыкой, совмещенный с косплей-встречей.
Стоимость: 790 рублей
В 17:00 в образовательном центре ельцин центра Федор Крашенинников прочтет лекцию «Приватность как преступление. Станет ли нормой цифровая прозрачность?». На примере опыта других стран слушатели разберутся, возможны ли свобода и демократия в условиях цифровой прозрачности.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в джаз-клубе EverJazz виолончелист, композитор и вокалист российского происхождения Ян Максин выступит с новой программой. Гостей ждут классика, джаз, этническая и авторская музыка, а также народные и популярные песни со всего мира.
Стоимость: 600 рублей
Фотографии: обложка — кадр из фильма «Ай Вейвей: Никогда не извиняйся», 1 — «За мечтой», 2 — Александр Родченко