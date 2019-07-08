Иннопром, лекция про метамодерн, Science Bar Hopping и встреча со спецкором «Медузы» Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 14 июля
Понедельник, 8 июля
С 9:00 в «Екатеринбург Экспо» проходит промышленная выставка ИННОПРОМ. До 11 июля в павильоне можно увидеть множество технологических новинок и послушать лекции об инновациях из открытой программы.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
Science Bar Hopping
Вторник, 9 июля
В 18:00 в Центральной городской библиотеке имени Герцена стартует «Комикс-марафон» — фестиваль образовательных мероприятий в поддержку отечественной комикс-культуры. Событие начнется с лекции про комиксы в Российской империи.
Стоимость: Бесплатно
В 19:30 в восьми барах Екатеринбурга одновременно начнется первый на Урале Science Bar Hopping — 16 ученых на сцене расскажут о своих открытиях так, чтобы их понял любой посетитель заведения. На фестивале эксперты расскажут о безумии в большом городе, можно ли почувствовать земное притяжение, могут ли нейронные сети создавать музыку, есть ли «нано» на вашей кухне и о многом другом.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
Среда, 10 июля
В 12:00 в кино-конференц-зале ельцин центра покажут первый в мире документальный фильм о множественных личностях «Людно внутри». Героиня фильма Карен — психотерапевт, уже несколько лет в Сан-Диего она работает с пациентами с диагнозом «множественная личность».
Стоимость: 150 рублей
В 19:00 в ГЦСИ стартует цикл лекций «Понять современное искусство». Искусствовед Кирилл Светляков прочтет лекцию «Введение: что такое современное искусство? Антропология и механика». На ней автор охарактеризует три этапа формирования современного искусства от начала ХХ века до настоящего времени: модернизм — постмодерн — метамодерн.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в музее «Об этом» пройдет форум «Эропром. Инновации об этом». Приглашенные эксперты из Германии, Англии, Испании и Японии расскажут о
Стоимость: 200 рублей
В 19:00 в арт-галерее ельцин центра Полина Иванова проведет лекцию «10 лет борьбы за конструктивизм. Что дальше?». Создательница арх-группы «Подельники» расскажет о том, как Екатеринбург стал столицей конструктивизма и как подобный опыт можно применить на других городах.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в ЦК «Урал» комики московского StandUp Club #1 Алексей Квашонкин, Идрак Мирзализаде, Гарик Оганисян и Александр Долгополов проведут открытую запись шоу «Порараз Бирацца». Авторы иронично обсудят актуальные темы, импровизируя на глазах у гостей.
Стоимость: 500 рублей
В 19:30 в «Доме Маклецкого» «Городская редакция» проведет встречу с ВК-пабликами Екатеринбурга. В качестве спикеров будут Артур Тирский из проекта «Высотные прогулки. Екатеринбург», Иван Рублев из «АРТЛИКБЕЗ», Егор Драничников из «Моя провинция | Урал» и
Ярослав Хужин, автор «Обзоры на шаурму в Екатеринбурге и области».
СТоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:30 в атриуме Ельцин Центра начнется презентация «Технологическое искусство и как ему научиться». В ее рамках речь пойдет о современном технологическом и цифровом искусстве —как и где сегодня этому можно научиться, какие тренды в образовании в культурной сфере сейчас существуют в России и почему Digital Art создает новых людей.
Стоимость: Бесплатно
Четверг, 11 июля
В 18:30 в музее истории Екатеринбурга начнется документально-психологический театр «Семейный альбом». Три героя расскажут важные для них факты из жизни одного или нескольких родственников, ныне живущих или давно умерших. Отправной точкой для повествования послужат старые семейные фотографии.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 21:00 в кино-конференц-зале ельцин центра покажут новый фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают» в оригинале. Действие картины с ультразвездным актерским составом актеров разворачивается в маленьком американском городке, где происходит нечто странное: день наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня.
Стоимость: 250 рублей
Пятница, 12 июля
В 19:00 в десятках заведений Екатеринбурга стартует фестиваль «Безумные дни» — российская версия фестиваля La Folle Journee, когда сотни музыкантов по всему городу исполняют классическую музыку.
Стоимость: 200 рублей
В 19:00 в «Доме Маклецкого» откроется выставка Анастасии Мейстер «U=I×R».
Стоимость: Бесплатно
В 20:00 в цсд Наум Блик проведет поэтический вечер. Уральский рэпер представит авторский материал и пообщается с публикой.
Стоимость: 500 рублей
Суббота, 13 июля
На фотографии:
В 12:00 в «Меге» начнется двухдневный Super Mega Fest. На сцене сыграют RSAC, Иван Дорн и другие артисты, а на площадке устроят контест для скейтеров, а также откроют зону с росписью одежды от уличных художников Екатеринбурга.
Стоимость: Бесплатно
В 17:00 во дворе «дома Метенкова» Маша Устинова, Юля Славнова, Никита Марков и Марк Сикорский устроят уличную вечеринку со своей музыкой.
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в секретной локации пройдет 24-ый концерт Sofar — событие, о котором гости узнают только перед его началом. Чтобы не пропустить место и список участников, нужно подать заявку в специальной форме.
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в книжном магазине «Пиотровский» специальный корреспондент «Медузы» Даниил Туровский представит свою книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров». Эта книга о подростках из стран бывшего СССР, которые с помощью интернета превратились в серьезную политическую и военную силу.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 21:00 в ЦСД начнется концерт группы «Иордань». Уральские музыканты, которые определяют свой жанр как «кричалка», откроют фестивалаль «ФишФабрик» живым выступлением.
Стоимость: За добровольный взнос
В 23:00 в «Доме Печати» выступят Teddy Killerz. Русско-украинское бейс-трио сыграет «убойную программу до утра».
Стоимость: от 600 рублей
Воскресенье, 14 июля
В 13:00 на территории авиагородка стартует экскурсия «Кольцово — городок авиаторов». На ней гости узнают, почему микрорайон и аэропорт получили такое название, где проходит граница между Кольцово и Малым Истоком, почему в авиагородке так много топонимов связано с капитаном Бахчиванджи и как через 20 лет после гибели была найдена его могила, почему «красный магазин» совсем не красный и какую нехарактерную для себя функцию выполняла местная баня.
Стоимость: 250 рублей
В 13:00 от Ельцин Центра стартует пешеходная экскурсия «Горизонталь власти» о пруде в центре Екатеринбурга. Как вписан пруд в историю города, какие люди жили на берегах и какие профессии были связаны с прудом — это и многое другое будет рассказано во время маршрута Екатерины Калужниковой.
Стоимость: 300 рублей
В 13:00 в музее изо начнется лекция «Эдо — столица и эпоха». В рамках лекции гости увидят путь художественного развития Японии в XVII — первой половине XIX века и познакомятся с творчеством крупнейших мастеров эпохи.
стоимость: 250 рублей
В 15:00 в музее истории Екатеринбурга парфманьяк Наталья Шахова прочтет лекцию «Ароматы семьи Романовых». Она расскажет
Стоимость: 300 рублей
В 18:30 в «Доме Маклецкого» Анастасия Орлова представит фильм «Любовь и музыка». Лента о Василии Станове расскажет историю уличного музыканта— в картине есть три героя, каждый из которых контактировал со Становым по-своему.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в баре Syndrome выступит французское пауэр-трио Membrane. Со времен создания музыканты зазвучали тяжелей, мрачней и более постхардкорно — с таким материалом они и летят на Урал.
Стоимость: 300 рублей
Фотографии: обложка, 3 — Teddy Killerz, 1 — Центр документального кино, 2 — UPI