Иннопром, лекция про метамодерн, Science Bar Hopping и встреча со спецкором «Медузы»

Среда, 10 июля

В 12:00 в кино-конференц-зале ельцин центра покажут первый в мире документальный фильм о множественных личностях «Людно внутри». Героиня фильма Карен — психотерапевт, уже несколько лет в Сан-Диего она работает с пациентами с диагнозом «множественная личность».

Стоимость: 150 рублей

В 19:00 в ГЦСИ стартует цикл лекций «Понять современное искусство». Искусствовед Кирилл Светляков прочтет лекцию «Введение: что такое современное искусство? Антропология и механика». На ней автор охарактеризует три этапа формирования современного искусства от начала ХХ века до настоящего времени: модернизм — постмодерн — метамодерн.

Стоимость: Бесплатно, по регистрации

В 19:00 в музее «Об этом» пройдет форум «Эропром. Инновации об этом». Приглашенные эксперты из Германии, Англии, Испании и Японии расскажут о трендах в области любви и сексуальности, построят прогнозы будущего в этой сфере и представят последние изобретения в этой области. Также гости смогут поиграть в игры в шлеме виртуальной реальности.

Стоимость: 200 рублей

В 19:00 в арт-галерее ельцин центра Полина Иванова проведет лекцию «10 лет борьбы за конструктивизм. Что дальше?». Создательница арх-группы «Подельники» расскажет о том, как Екатеринбург стал столицей конструктивизма и как подобный опыт можно применить на других городах.

Стоимость: Бесплатно, по регистрации

В 19:00 в ЦК «Урал» комики московского StandUp Club #1 Алексей Квашонкин, Идрак Мирзализаде, Гарик Оганисян и Александр Долгополов проведут открытую запись шоу «Порараз Бирацца». Авторы иронично обсудят актуальные темы, импровизируя на глазах у гостей.

Стоимость: 500 рублей

В 19:30 в «Доме Маклецкого» «Городская редакция» проведет встречу с ВК-пабликами Екатеринбурга. В качестве спикеров будут Артур Тирский из проекта «Высотные прогулки. Екатеринбург», Иван Рублев из «АРТЛИКБЕЗ», Егор Драничников из «Моя провинция | Урал» и

Ярослав Хужин, автор «Обзоры на шаурму в Екатеринбурге и области».

СТоимость: Бесплатно, по регистрации

В 19:30 в атриуме Ельцин Центра начнется презентация «Технологическое искусство и как ему научиться». В ее рамках речь пойдет о современном технологическом и цифровом искусстве —как и где сегодня этому можно научиться, какие тренды в образовании в культурной сфере сейчас существуют в России и почему Digital Art создает новых людей.

Стоимость: Бесплатно