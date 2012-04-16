Закрытые культурные объекты откроют для посещения на один день В Пулковскую обсерваторию, мастерскую художника Боткина, аптеку Пеля, крепость Мариенталь и другие обычно недоступные памятники можно будет попасть 21 апреля.
Закрытые достопримечательности Петербурга заработают на один день. Попасть в них можно будет 21 апреля, проигнорировав общегородской субботник. В акции в честь Международного дня охраны памятников и исторических мест поучаствуют аптека Пеля, дом Кельха, Пулковская обсерватория, Русское географическое общество, дом Боткина и крепость БИП.
В этот же день комитет по охране памятников организует две бесплатные пешеходные экскурсии: вокруг «Новой Голландии», где сейчас продолжаются реставрационные работы, и в районе Нарвских триумфальных ворот.
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ
Дом Пеля с аптекой, химической лабораторией и фабрикой
7-я линия В. О., д. 16–18, Днепровский пер., д. 1–3
Аптека известного в конце XIX века фармацевта Пеля располагается рядом со знаменитой Башней грифонов. С 1871 года отсюда поставляли лекарственные препараты к императорскому двору, а в XX веке здесь уже была полноценная химическая лаборатория. Современное здание в стиле модерн построено в 1907–1911 годах архитектором Леви. После революции аптеку национализировали, и долгие годы она носила имя лейтенанта Шмидта. Только в нулевых в дом Пеля вернулись исторические интерьеры, а над входом появился семейный герб фармацевтов.
Дом А. Ф. Кельха
ул. Чайковского, д. 28
Здание перестроили в конце XIX века для сибирских промышленников Кельхов. Главный фасад дома типичен для стиля ренессанс, а дворовые фасады выполнены в приёмах неоготики. На экскурсии посетителям покажут внутренние интерьеры особняка: парадную лестницу, готическую столовую, кабинет с огромным камином, гостиную с лепным плафоном и живописными вставками художника Антуана Ватто. Сегодня здание частично занимает юридический факультет СПбГУ.
Пулковская обсерватория
Пулковское шоссе, д. 65
Основная астрономическая обсерватория Российской академии наук построена в 1834–1839 годах по проекту архитектора Брюллова. Посетители смогут увидеть парк с исследовательскими павильонами и жилые здания в стиле классицизм: с колонными портиками, лепными барельефами, стилизованными порталами, знаками зодиака, изображениями инструментов и небесных тел.
Русское географическое общество
пер. Гривцова, д. 10
Здание Географического общества построено в 1907–1908 годах по проекту архитектора Барановского. Фасад здания решен в неоклассическом стиле с элементами модерна. Посетители смогут пройти по залам Географического общества и осмотреть отреставрированные в прошлом году исторические интерьеры, мебель и светильники.
Дом М. П. Боткина
наб. Лейтенанта Шмидта, д. 41; 18-я линия В. О., д. 1
В 1883 году дом приобрел академик исторической живописи, видный общественный деятель Михаил Боткин. По его заказу архитектор Бруни частично перестроил дом: здесь появилась мансарда-мастерская, керамические печи и камины, лепной декор. Боткин собрал огромную коллекцию памятников искусства Византии, европейского Средневековья и Возрождения, русской живописи, в том числе собрание этюдов А. А. Иванова. Сейчас особняк передан Музею-институту семьи Рерихов. Для посетителей откроют залы второго этажа и бывшую мастерскую художника.
Крепость БИП (Мариенталь)
г. Павловск, ул. Работницы, д. 9
Крепость с тремя башнями построили на месте увеселительного дворца Мариенталь. По архитектурному облику она представляет собой смесь классицизма и готики. Во время войны замок был разрушен, а в последние восемь лет велась его комплексная реставрация — приспособление под досуговый центр с мини-гостиницей. Посетители смогут увидеть воссозданные гербы, отремонтированные интерьеры, остекленный внутренний двор.
Комментарии
Интересно, но с этими советскими кгиоп - как всегда. Странно, что ещё четыре часа дают. Надо час! И очередь, очередь!
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