Закрытые достопримечательности Петербурга заработают на один день. Попасть в них можно будет 21 апреля, проигнорировав общегородской субботник. В акции в честь Международного дня охраны памятников и исторических мест поучаствуют аптека Пеля, дом Кельха, Пулковская обсерватория, Русское географическое общество, дом Боткина и крепость БИП.

В этот же день комитет по охране памятников организует две бесплатные пешеходные экскурсии: вокруг «Новой Голландии», где сейчас продолжаются реставрационные работы, и в районе Нарвских триумфальных ворот.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ

Дом Пеля с аптекой, химической лабораторией и фабрикой

7-я линия В. О., д. 16–18, Днепровский пер., д. 1–3

Аптека известного в конце XIX века фармацевта Пеля располагается рядом со знаменитой Башней грифонов. С 1871 года отсюда поставляли лекарственные препараты к императорскому двору, а в XX веке здесь уже была полноценная химическая лаборатория. Современное здание в стиле модерн построено в 1907–1911 годах архитектором Леви. После революции аптеку национализировали, и долгие годы она носила имя лейтенанта Шмидта. Только в нулевых в дом Пеля вернулись исторические интерьеры, а над входом появился семейный герб фармацевтов.

Дом А. Ф. Кельха

ул. Чайковского, д. 28

Здание перестроили в конце XIX века для сибирских промышленников Кельхов. Главный фасад дома типичен для стиля ренессанс, а дворовые фасады выполнены в приёмах неоготики. На экскурсии посетителям покажут внутренние интерьеры особняка: парадную лестницу, готическую столовую, кабинет с огромным камином, гостиную с лепным плафоном и живописными вставками художника Антуана Ватто. Сегодня здание частично занимает юридический факультет СПбГУ.

Пулковская обсерватория

Пулковское шоссе, д. 65

Основная астрономическая обсерватория Российской академии наук построена в 1834–1839 годах по проекту архитектора Брюллова. Посетители смогут увидеть парк с исследовательскими павильонами и жилые здания в стиле классицизм: с колонными портиками, лепными барельефами, стилизованными порталами, знаками зодиака, изображениями инструментов и небесных тел.

Русское географическое общество

пер. Гривцова, д. 10

Здание Географического общества построено в 1907–1908 годах по проекту архитектора Барановского. Фасад здания решен в неоклассическом стиле с элементами модерна. Посетители смогут пройти по залам Географического общества и осмотреть отреставрированные в прошлом году исторические интерьеры, мебель и светильники.

Дом М. П. Боткина

наб. Лейтенанта Шмидта, д. 41; 18-я линия В. О., д. 1

В 1883 году дом приобрел академик исторической живописи, видный общественный деятель Михаил Боткин. По его заказу архитектор Бруни частично перестроил дом: здесь появилась мансарда-мастерская, керамические печи и камины, лепной декор. Боткин собрал огромную коллекцию памятников искусства Византии, европейского Средневековья и Возрождения, русской живописи, в том числе собрание этюдов А. А. Иванова. Сейчас особняк передан Музею-институту семьи Рерихов. Для посетителей откроют залы второго этажа и бывшую мастерскую художника.

Крепость БИП (Мариенталь)

г. Павловск, ул. Работницы, д. 9

Крепость с тремя башнями построили на месте увеселительного дворца Мариенталь. По архитектурному облику она представляет собой смесь классицизма и готики. Во время войны замок был разрушен, а в последние восемь лет велась его комплексная реставрация — приспособление под досуговый центр с мини-гостиницей. Посетители смогут увидеть воссозданные гербы, отремонтированные интерьеры, остекленный внутренний двор.





Нателла Давыдова, пресс-секретарь КГИОП: «Мы проводим подобные мероприятия с 2004 года, и всегда появляется много желающих. Часто мы устраиваем дополнительные экскурсии, чтобы все жители и гости города смогли попасть туда, куда записались. На некоторых объектах сейчас работают коммерческие структуры, они помогают в организации, но экскурсии ни в коей мере не являются рекламой, они направлены исключительно на популяризацию культурного наследия среди жителей города».

Экскурсия по закрытым памятникам

21 апреля 2012 года

Вход свободный по предварительной записи.

Запись проводится 20 апреля с 10:00 до 16:00 по адресу пл. Ломоносова, д. 1.

Мероприятие на сайте комитета