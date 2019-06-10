Финал Levi’s Frontwoman в Екатеринбурге с Dakooka

14 июня в Екатеринбурге пройдет финальный концерт конкурса женских групп Levi’s Frontwoman. Как сообщили The Village организаторы, одна из четырех групп-участниц сыграет свою музыку на сцене фестиваля «Боль» в Москве.

В уральский финал вышли группы The abc, «Розовый рап», Sara и Lurix. Специальным гостем финала в Екатеринбурге станет Dakooka — украинская исполнительница, представляющая новый взгляд на нео-поп.

Финальный концерт пройдет в Center Club в Ельцин Центре — вход свободный, но нужно успеть забронировать место по ссылке.