Новости10 июня 2019
Финал Levi’s Frontwoman в Екатеринбурге с Dakooka Одна из четырех музыкальных групп сыграет на фестивале «Боль»
14 июня в Екатеринбурге пройдет финальный концерт конкурса женских групп Levi’s Frontwoman. Как сообщили The Village организаторы, одна из четырех групп-участниц сыграет свою музыку на сцене фестиваля «Боль» в Москве.
В уральский финал вышли группы The abc, «Розовый рап», Sara и Lurix. Специальным гостем финала в Екатеринбурге станет Dakooka — украинская исполнительница, представляющая новый взгляд на нео-поп.
Финальный концерт пройдет в Center Club в Ельцин Центре — вход свободный, но нужно успеть забронировать место по ссылке.
Источник: Levi's
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