Маска дополненной реальности Hellburg с «Городом бесов» Проект AR Maniac выпустил маску с екатеринбургским мемом
Столичная студия AR Maniac выпустила маску Hellburg, посвященную Екатеринбургу. Пока релиз доступен только на Facebook.
У примерившего маску появляются рога и огонь, а глаза перекрывает табличка «Город бесов», которая появилась на въезде в Екатеринбург. Авторы говорят, что версии для Instagram пока нет, но можно записать видео через Facebook и опубликовать его уже в Инстаграм.
Как сообщили The Village представители студии, полный релиз состоится вечером 21 июня, пока маску могут попробовать первые 200 счастливчиков. Нужно перейти по ссылке и открыть ее в приложении Facebook (если не открывается автоматически, то ссылку можно найти в этом посте).
Напомним, что «Городом бесов» Екатеринбург назвал ведущий Владимир Соловьев, отзываясь так об уральцах, которые вышли отстаивать сквер у Театра драмы. 17 июня на въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов», а 18 числа ее сменила надпись «Город храбрых». Сейчас стикеры «Город бесов» появляются по всему Екатеринбургу. Носки «Город храбрых бесов» уже выпустил петербургский бренд St. Friday Socks.
Источник: AR Maniac
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