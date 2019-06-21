Маска дополненной реальности Hellburg с «Городом бесов»

Столичная студия AR Maniac выпустила маску Hellburg, посвященную Екатеринбургу. Пока релиз доступен только на Facebook.

У примерившего маску появляются рога и огонь, а глаза перекрывает табличка «Город бесов», которая появилась на въезде в Екатеринбург. Авторы говорят, что версии для Instagram пока нет, но можно записать видео через Facebook и опубликовать его уже в Инстаграм.

Как сообщили The Village представители студии, полный релиз состоится вечером 21 июня, пока маску могут попробовать первые 200 счастливчиков. Нужно перейти по ссылке и открыть ее в приложении Facebook (если не открывается автоматически, то ссылку можно найти в этом посте).