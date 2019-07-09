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Новости9 июля 2019

Спецпоказ перформанса «Отличное тело» театра «Место» Постановка о гендере и принятии себя снова пройдет в торговом центре

Спецпоказ перформанса «Отличное тело» театра «Место»
РедакторАлексей Шахов

В пятницу, 19 июля, в 23:00 в ТЦ «Мега» пройдет спецпоказ перформанса театра «Место» о гендерной идентичности, бодипозитиве и самокритике «Отличное тело». Постановка Оли Комлевой будет показана второй раз.

Героини перформанса — реальные женщины, которые поделились своими историями. Многие из них решились рассказать свои истории открыто, не скрывая лиц, анонимные истории транслирует актриса Екатерина СоколоваВ проекте приняли участие более 20 женщин. На основе интервью с героинями драматург Тая Сапурина написала пьесу-манифест. В проекте также участвуют перформеры под руководством Натальи Левченко, которые выстраивают невербальный диалог в пространстве инсталляции художницы Людмилы Калиниченко, созданной специально для проекта.

Первые билеты по 500 рублей появились по ссылке. Напомним, что ранее The Village публиковал отрывки из монологов героинь перформанса — о жизни с кожным заболеванием, естественности и старении.

Источник: театр «Место»

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