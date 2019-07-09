Спецпоказ перформанса «Отличное тело» театра «Место»

В пятницу, 19 июля, в 23:00 в ТЦ «Мега» пройдет спецпоказ перформанса театра «Место» о гендерной идентичности, бодипозитиве и самокритике «Отличное тело». Постановка Оли Комлевой будет показана второй раз.

Героини перформанса — реальные женщины, которые поделились своими историями. Многие из них решились рассказать свои истории открыто, не скрывая лиц, анонимные истории транслирует актриса Екатерина Соколова. В проекте приняли участие более 20 женщин. На основе интервью с героинями драматург Тая Сапурина написала пьесу-манифест. В проекте также участвуют перформеры под руководством Натальи Левченко, которые выстраивают невербальный диалог в пространстве инсталляции художницы Людмилы Калиниченко, созданной специально для проекта.

Первые билеты по 500 рублей появились по ссылке. Напомним, что ранее The Village публиковал отрывки из монологов героинь перформанса — о жизни с кожным заболеванием, естественности и старении.