Спецпоказ перформанса «Отличное тело» театра «Место» Постановка о гендере и принятии себя снова пройдет в торговом центре
В пятницу, 19 июля, в 23:00 в ТЦ «Мега» пройдет спецпоказ перформанса театра «Место» о гендерной идентичности, бодипозитиве и самокритике «Отличное тело». Постановка Оли Комлевой будет показана второй раз.
Первые билеты по 500 рублей появились по ссылке. Напомним, что ранее The Village публиковал отрывки из монологов героинь перформанса — о жизни с кожным заболеванием, естественности и старении.
Источник: театр «Место»