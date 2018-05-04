Концерт Славы КПСС, выставка Людмилы Таболиной и фестиваль BYOB Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных
Концерты
«Встречные»
Презентация альбома новой петербургской синтипоп-группы
Синтипоп-проект «Встречные» — новые герои лейбла Ionoff Music — в пятницу презентуют свой дебютный альбом «Бегущий по Невскому». Сюжеты и герои их песен взяты откуда-то из нулевых (здесь и «Лада без дверей», и «Дочь мента») и словно обращены к ностальгирующей публике постарше, так что для верности компанию на концерте «Встречным» составят более актуальные группы — Die Konfekte и «Лензвук».
Когда
4 мая, 20:00
Где
«Ионотека» (Лиговский пр-т., 50, корп. 16)
Стоимость
500 рублей
The Retuses
Сентиментальный проект с новыми песнями
В «Эрарте» с концертом выступит группа The Retuses, известная надрывным фолком и построком на стихи поэтов Серебряного века. В этот раз концерт пройдет в составе дуэта: кроме солиста Михаила Родионова, на сцене будет только басист группы. Но зато, как обещают организаторы, музыканты исполнят не только свои хиты, но и новые песни.
Когда
5 мая, 20:30
Где
«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)
Стоимость
от 600 рублей
Слава КПСС
Трикстер русского рэпа
В воскресенье в клубе Aurora выступит Слава КПСС, только что выпустивший новый альбом «Взрослая танцевальная музыка». После предыдущей экспериментальной пластинки «Солнце мертвых» Вячеслав Машнов сделал пару уверенных шагов назад — к просвещенному нигилизму и программной повестке движения «Антихайп»
Когда
6 мая, 19:00
Где
Aurora (Пироговская наб., 5/2)
Стоимость
от 800 рублей
Вечеринки
«Кислоты»
Уже традиционная вечеринка с диджеями из Москвы и Ижевска
В клубе «Клуб» в субботу пройдет шестая по счету вечеринка «Кислоты». В этот раз в роли хедлайнеров выступают Настя Реигель, которая отыграет шестичасовой сет, и Okkultative — в прошлом резиденты московской «Рабицы». Также в течение ночи на площадке пройдет шоу-кейс от ижевских промоутеров ABCD.
Когда
5 мая, 23:00
Где
«Клуб» (Боровая ул., 116)
Стоимость
500 рублей
Borys
Заметный киевский музыкант
В клубе Blank на заводе «Арсенал» субботняя ночь будет посвящена украинской электронике. Там выступит диджей Borys — резидент киевского клуба Closer и один из основных участников серии вечеринок «Схема». Также в клубе с лайвом выступит петербургский музыкант Кузьма Палкин.
Когда
5 мая, 23:00
Где
Blank (Арсенальная наб., 1)
Стоимость
200 рублей
Выставки
Alter idem
Замечательный петербургский художник в подвале
До конца следующей недели в катакомбах Петрикирхе проходит выставка Петра Швецова — одного из лучших петербургских художников, отличного графика и любителя мрачных сюжетов и темных материй. В экспозиции — подборка работ из знаковых проектов разных лет, а кроме того, некоторые совсем новые произведения.
Когда
28 апреля — 12 мая
Где
Петрикирхе (Невский пр-т., 22–24)
Стоимость
бесплатно
«Земля Ладыгино». Выставка Людмилы Таболиной
Деревенские сюжеты в интерпретации легенды петербургского пикториализма
Живой классик петербургской фотографии Людмила Таболина свою карьеру начала еще в середине 60-х, участвовала в легендарном клубе «Зеркало» и занималась преимущественно портретной съемкой. На выставке в «Эрарте» покажут более 70 работ, сделанных в небольшой деревне Ладыгино Тверской области, где Таболина провела все свое детство и куда позднее регулярно приезжала. Серия охватывает более 50 лет — с 1964 года и по сегодняшний день.
Когда
5 мая — 18 июня
Где
«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)
Стоимость
500 рублей
А также
Спецпоказ фильма «Летят журавли»
Премьера отреставрированной копии великого фильма о войне
Перед Днем Победы журнал «Искусство кино» проводит в «Родине» спецпоказ недавно отреставрированной ленты «Летят журавли» — одного из самых пронзительных и искренних советских фильмов о войне, снятого в 1957 году Михаилом Калатозовым. По традиции перед сеансом с короткой лекцией выступит кинокритик и главный редактор журнала Антон Долин.
Когда
5 мая, 19:00
Где
Киноцентр «Родина» (ул. Караванная, 12)
Стоимость
300 рублей
BYOB
Мини-фестиваль видеопроекций и световых инсталляций
В «Порту Севкабель» в воскресенье состоится петербургский этап гастролирующего проекта BYOB — однодневного фестиваля, придуманного голландским художником Рафаэлем Розендалем, название которого расшифровывается как «Bring your own beamer» — «Принеси свой проектор». Для молодых медиахудожников это мероприятие — возможность проявить себя, а для посетителей — отличный повод не только взглянуть на актуальные видеопроекции и световые инсталляции, но и послушать лекции, рассказывающие о феномене цифрового искусства.
Когда
6 мая
Где
«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)
Стоимость
бесплатно
Фотографии: обложка – Слава КПСС, 1 – The Retuses, 2 – Ivan Chernov / closer, 3 – ERARTA, 4 – Каннский кинофестиваль