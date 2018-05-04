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Выходные в Петербурге4 мая 2018

Концерт Славы КПСС, выставка Людмилы Таболиной и фестиваль BYOB Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных

Концерт Славы КПСС, выставка Людмилы Таболиной и фестиваль BYOB
На фотографии: The Retuses

Концерты

«Встречные»

Презентация альбома новой петербургской синтипоп-группы

Синтипоп-проект «Встречные» — новые герои лейбла Ionoff Music — в пятницу презентуют свой дебютный альбом «Бегущий по Невскому». Сюжеты и герои их песен взяты откуда-то из нулевых (здесь и «Лада без дверей», и «Дочь мента») и словно обращены к ностальгирующей публике постарше, так что для верности компанию на концерте «Встречным» составят более актуальные группы — Die Konfekte и «Лензвук».

Когда

4 мая, 20:00

Где

«Ионотека» (Лиговский пр-т., 50, корп. 16)

Стоимость

500 рублей

vk

The Retuses

Сентиментальный проект с новыми песнями

В «Эрарте» с концертом выступит группа The Retuses, известная надрывным фолком и построком на стихи поэтов Серебряного века. В этот раз концерт пройдет в составе дуэта: кроме солиста Михаила Родионова, на сцене будет только басист группы. Но зато, как обещают организаторы, музыканты исполнят не только свои хиты, но и новые песни.

Когда

5 мая, 20:30

Где

«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)

Стоимость

от 600 рублей

erarta

Слава КПСС

Трикстер русского рэпа

В воскресенье в клубе Aurora выступит Слава КПСС, только что выпустивший новый альбом «Взрослая танцевальная музыка». После предыдущей экспериментальной пластинки «Солнце мертвых» Вячеслав Машнов сделал пару уверенных шагов назад — к просвещенному нигилизму и программной повестке движения «Антихайп»

Когда

6 мая, 19:00

Где

Aurora (Пироговская наб., 5/2)

Стоимость

от 800 рублей

aurora-hall

На фотографии: Borys

Вечеринки

«Кислоты»

Уже традиционная вечеринка с диджеями из Москвы и Ижевска

В клубе «Клуб» в субботу пройдет шестая по счету вечеринка «Кислоты». В этот раз в роли хедлайнеров выступают Настя Реигель, которая отыграет шестичасовой сет, и Okkultative — в прошлом резиденты московской «Рабицы». Также в течение ночи на площадке пройдет шоу-кейс от ижевских промоутеров ABCD.

Когда

5 мая, 23:00

Где

«Клуб» (Боровая ул., 116)

Стоимость

500 рублей

facebook

Borys

Заметный киевский музыкант

В клубе Blank на заводе «Арсенал» субботняя ночь будет посвящена украинской электронике. Там выступит диджей Borys — резидент киевского клуба Closer и один из основных участников серии вечеринок «Схема». Также в клубе с лайвом выступит петербургский музыкант Кузьма Палкин.

Когда

5 мая, 23:00

Где

Blank (Арсенальная наб., 1)

Стоимость

200 рублей

facebook

На фотографии: «Земля Ладыгино». Выставка Людмилы Таболиной

Выставки

Alter idem

Замечательный петербургский художник в подвале

До конца следующей недели в катакомбах Петрикирхе проходит выставка Петра Швецова — одного из лучших петербургских художников, отличного графика и любителя мрачных сюжетов и темных материй. В экспозиции — подборка работ из знаковых проектов разных лет, а кроме того, некоторые совсем новые произведения.

Когда

28 апреля — 12 мая

Где

Петрикирхе (Невский пр-т., 22–24)

Стоимость

бесплатно

facebook

«Земля Ладыгино». Выставка Людмилы Таболиной

Деревенские сюжеты в интерпретации легенды петербургского пикториализма

Живой классик петербургской фотографии Людмила Таболина свою карьеру начала еще в середине 60-х, участвовала в легендарном клубе «Зеркало» и занималась преимущественно портретной съемкой. На выставке в «Эрарте» покажут более 70 работ, сделанных в небольшой деревне Ладыгино Тверской области, где Таболина провела все свое детство и куда позднее регулярно приезжала. Серия охватывает более 50 лет — с 1964 года и по сегодняшний день.

Когда

5 мая — 18 июня

Где

«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)

Стоимость

500 рублей

erarta

На фотографии: кадр из фильма «Летят журавли»

А также

Спецпоказ фильма «Летят журавли»

Премьера отреставрированной копии великого фильма о войне

Перед Днем Победы журнал «Искусство кино» проводит в «Родине» спецпоказ недавно отреставрированной ленты «Летят журавли» — одного из самых пронзительных и искренних советских фильмов о войне, снятого в 1957 году Михаилом Калатозовым. По традиции перед сеансом с короткой лекцией выступит кинокритик и главный редактор журнала Антон Долин.

Когда

5 мая, 19:00

Где

Киноцентр «Родина» (ул. Караванная, 12)

Стоимость

300 рублей

rodinakino

BYOB

Мини-фестиваль видеопроекций и световых инсталляций

В «Порту Севкабель» в воскресенье состоится петербургский этап гастролирующего проекта BYOB — однодневного фестиваля, придуманного голландским художником Рафаэлем Розендалем, название которого расшифровывается как «Bring your own beamer» — «Принеси свой проектор». Для молодых медиахудожников это мероприятие — возможность проявить себя, а для посетителей — отличный повод не только взглянуть на актуальные видеопроекции и световые инсталляции, но и послушать лекции, рассказывающие о феномене цифрового искусства.

Когда

6 мая

Где

«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)

Стоимость

бесплатно

byob.mediamateria

Фотографии: обложка – Слава КПСС, 1 – The Retuses, 2 – Ivan Chernov / closer, 3 – ERARTA, 4 – Каннский кинофестиваль

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