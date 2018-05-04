Концерт Славы КПСС, выставка Людмилы Таболиной и фестиваль BYOB

Концерты

«Встречные»

Презентация альбома новой петербургской синтипоп-группы

Синтипоп-проект «Встречные» — новые герои лейбла Ionoff Music — в пятницу презентуют свой дебютный альбом «Бегущий по Невскому». Сюжеты и герои их песен взяты откуда-то из нулевых (здесь и «Лада без дверей», и «Дочь мента») и словно обращены к ностальгирующей публике постарше, так что для верности компанию на концерте «Встречным» составят более актуальные группы — Die Konfekte и «Лензвук».

Когда 4 мая, 20:00 Где «Ионотека» (Лиговский пр-т., 50, корп. 16) Стоимость 500 рублей vk

The Retuses

Сентиментальный проект с новыми песнями

В «Эрарте» с концертом выступит группа The Retuses, известная надрывным фолком и построком на стихи поэтов Серебряного века. В этот раз концерт пройдет в составе дуэта: кроме солиста Михаила Родионова, на сцене будет только басист группы. Но зато, как обещают организаторы, музыканты исполнят не только свои хиты, но и новые песни.

Когда 5 мая, 20:30 Где «Эрарта» (29-я линия В.О., 2) Стоимость от 600 рублей erarta

Слава КПСС

Трикстер русского рэпа

В воскресенье в клубе Aurora выступит Слава КПСС, только что выпустивший новый альбом «Взрослая танцевальная музыка». После предыдущей экспериментальной пластинки «Солнце мертвых» Вячеслав Машнов сделал пару уверенных шагов назад — к просвещенному нигилизму и программной повестке движения «Антихайп»