Где кататься на коньках в Петербурге

Пожалуй, самый живописный городской каток работает в пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове, в окружении кафе, ресторанов, баров, выставочных пространств, ремесленных лавочек и мастерских. В этом году площадь ледового покрытия снова увеличили (до 2200 квадратных метров). Вокруг украшенных деревьев в центре катка теперь можно кататься тоже, а со стороны набережной появился видовой мост, с которого можно любоваться Финским заливом и следить за фигуристами.

Посетителям катка делают скидки в местных кафе и магазинах. Например, MNTN Coffee дает минус 15% на все напитки, а кафе Punk Monkey бесплатно наливает любой горячий напиток при заказе из основного меню. Плюс с 24 декабря по 9 января в «Севкабель Порту» работает новогодний базар, где можно будет купить подарки, а также еду и напитки. Бонус: доехать до кластера можно на бесплатном автобусе от станции метро «Приморская».

Еда: рядом с катком — фуд-траки, где можно поесть и выпить горячий кофе или глинтвейн. На территории самого кластера работают более 15 заведений на любой вкус — от отличной пиццерии Pio al Porto до вегетарианского ресторана ASG Cafe

Прокат: в аренду можно взять коньки от 25-го до 46 размера (350 рублей).

Коронавирусные ограничения: посетить каток можно без QR-кода — достаточно маски.