Где кататься на коньках в Петербурге Самые красивые катки в городе и ближайших пригородах
В этом году декабрь в Петербурге выдался по-настоящему морозным. По прогнозам, устойчивый минус должен продержаться до конца новогодних праздников. А значит, каток в ближайшие пару недель становится лучшим способом провести свободное время на улице. The Village собрал гид по открытым ледовым площадкам, на которые стоит отправиться в первую очередь.
«Каток у моря» в «Севкабель Порту»
Адрес
Кожевенная линия, дом 40, лит. Д
Режим работы
11:00–22:30
Стоимость
250–450 рублей
Пожалуй, самый живописный городской каток работает в пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове, в окружении кафе, ресторанов, баров, выставочных пространств, ремесленных лавочек и мастерских. В этом году площадь ледового покрытия снова увеличили (до 2200 квадратных метров). Вокруг украшенных деревьев в центре катка теперь можно кататься тоже, а со стороны набережной появился видовой мост, с которого можно любоваться Финским заливом и следить за фигуристами.
Посетителям катка делают скидки в местных кафе и магазинах. Например, MNTN Coffee дает минус 15% на все напитки, а кафе Punk Monkey бесплатно наливает любой горячий напиток при заказе из основного меню. Плюс с 24 декабря по 9 января в «Севкабель Порту» работает новогодний базар, где можно будет купить подарки, а также еду и напитки. Бонус: доехать до кластера можно на бесплатном автобусе от станции метро «Приморская».
Еда: рядом с катком — фуд-траки, где можно поесть и выпить горячий кофе или глинтвейн. На территории самого кластера работают более 15 заведений на любой вкус — от отличной пиццерии Pio al Porto до вегетарианского ресторана ASG Cafe
Прокат: в аренду можно взять коньки от 25-го до 46 размера (350 рублей).
Коронавирусные ограничения: посетить каток можно без QR-кода — достаточно маски.
Каток на Новой Голландии
Адрес
наб. Адмиралтейского канала, 2
Режим работы
10:00–23:00
Стоимость
250–700 рублей
Каток площадью в две тысячи квадратных метров в самом популярном петербургском парке в этом году тоже стал еще наряднее. Как и прежде, его разместили на газоне у уличной сцены, а саму ее украсили диско-шарами и гигантской статуей фигуристки, стилизованной под советскую фарфоровую игрушку, которая крутится вокруг своей оси. Для тех, кто ждет очереди, вокруг ледовой площадки оборудовали зоны отдыха с жаровнями и креслами.
Лучшее время для катания — вечерние сеансы. В будни, с 20:00 по 21:00, резиденты радио NHI FM устраивают тематические заезды с итало-диско, американским джазом 50-х годов и саундтреками. А по выходным, с 22:00 по 23:00, проходит Silent Disco: каждый посетитель катка включает музыку в беспроводных наушниках, чтобы не нарушать закон о тишине. К слову, до 9 января на острове работает новогодний маркет: там продают посуду и домашнюю утварь, книги, елочные украшения, одежду, винил, стритфуд и елки из Ленобласти и Дании.
Еда: рядом с катком работает «Пирожковая» от авторов грузинского кафе «Дзамико». В киоске подают идеальные беляши и пирожки. Кроме того, на Новой Голландии есть кластер с едой: можно выпить кофе в Surf Coffee, попробовать китайский стритфуд в бистро Hagao, глотнуть настойки в «Рюмочной в „Бутылке“» или полноценно поесть в итальянском бистро Oggi либо ресторанах Kuzhyahouse и Cococo Bistro.
Прокат: можно арендовать хоккейные и фигурные коньки от 25-го до 48 размера (450 рублей)
Коронавирусные ограничения: посетить каток можно без QR-кода — достаточно маски.
«Лесной каток» в «Охта-парке»
Адрес
Деревня Мистолово, ул. Людмилы Кедриной
Режим работы
11:00–22:30 (в выходные и праздничные дни — с 09:00)
Стоимость
600–800 рублей
«Охта-парк» — горнолыжный курорт в 40 километрах от Санкт-Петербурга, куда едут покататься с горок, попариться в бане и погулять. Всю зиму здесь работает «Лесной каток», напоминающий праздничный лабиринт: среди украшенных гирляндами елей и сосен проложены извилистые ледяные дорожки на пять тысяч квадратных метров. За счет системы искусственного охлаждения льда катания в лесу продолжаются до апреля.
Рядом с катком — цепочная карусель и колесо обозрения, откуда можно осмотреть местность с высоты. Горожане со своими коньками могут воспользоваться отдельным входом на лед, для остальных работает прокат. Кроме того, для новичков предусмотрены аренда защитных шлемов и специальная зона для катания.
Еда: рядом с катком работает кафе «БЛИН#FACTORY» и фуд-траки от кулинарной студии Food Loft, где подают хот-доги, бургеры и кофе.
Прокат: в аренду можно взять хоккейные и фигурные коньки от 25-го до 48 размера в будние дни (400 рублей), а также в выходные и праздники (600 рублей). Камера хранения на два часа стоит 200 рублей в будни, 300 рублей — в выходные и праздники. Каждый последующий час обойдется в 100 рублей.
Коронавирусные ограничения: посетить каток можно без QR-кода — достаточно маски.
Конькобежный стадион имени Бориса Шилкова
Адрес
Демьяна Бедного, 19, корп. 2
Режим работы
Каток открыт по будням с 11:00 до 13:30, в субботу с 17:00 до 21:30, в воскресенье с 09:30 до 21:30 (перерыв с 12:30 до 13:30). Вход только по предварительной записи по телефону +7 (812) 665–21–52
Стоимость
250 рублей; занятие с тренером — 1200 рублей
Открытый стадион имени Бориса Арсеньевича Шилкова, советского конькобежца и олимпийского чемпиона 1956 года, подойдет тем, кто живет на севере Петербурга, хочет почувствовать себя конькобежцем-профессионалом или сыграть в хоккей.
На стадионе работают 400-метровая кольцевая трасса с тремя беговыми полосами, а также два хоккейных поля, которые можно арендовать для товарищеского матча. Каток открывается для горожан только в часы, свободные от спортивных тренировок. Для тех, кто хочет стать увереннее на льду, доступны индивидуальные занятия с тренером. Кроме того, на территории стадиона работают бассейн и фитнес-клуб.
Еда: рядом со стадионом есть булочная «Сестры» — сайд-проект сети пекарен «Цех-85»
Прокат: можно арендовать коньки (200 рублей; нужно оставить в залог 2000 рублей или водительские права).
Коронавирусные ограничения: чтобы пройти на стадион, нужно показать QR-код или ПЦР-тест.
Каток в Удельном парке
Адрес
Аккуратова, 7д
Режим работы
Каждый день проходят три сеанса — 10:30–13:00, 14:00–16:30, 17:30–20:00
Стоимость
400 рублей, студенческие и льготные билеты — 200 рублей
Еще один открытый каток на севере Петербурга расположен в Удельном парке — где, помимо прочего, можно погулять по тихой березовой роще, покормить белок, подышать чистым воздухом и покататься на лыжах. Ледовая площадку заливают на месте беговых дорожек, которые окружают футбольное поле. Поверхность поддерживают морозильные установки, поэтому каток работает до конца марта. Для посетителей катка есть раздевалки со шкафчиками и прокат снаряжения.
Еда: возле Удельного парка есть мини-пекарня «Теплого хлеба» от «Буше». Также работает торговый центр «Сити-молл» с фуд-кортом. Внутри — пельменная «Лепим и варим», кондитерская «Буше», эклерная Lavanda Eclair, китайская еда от Hagao и мексиканская кухня ресторана San Diego.
Прокат: можно взять в аренду коньки (200 рублей; нужно оставить в залог 2000 рублей наличными или водительские права). Доступна камера хранения (100 рублей; залог — 500 рублей наличными). Заточка коньков — 200 рублей за одну пару.
Коронавирусные ограничения: чтобы пройти на каток, нужно показать QR-код или ПЦР-тест.
Каток в Пушкине
Адрес
Пушкин, Треугольная площадь
Режим работы
12:00–21:00
Стоимость
Взрослый билет на час в будни — 200 рублей, выходные — 300 рублей. Для детей до 10 лет билет стоит 100 и 200 рублей
Каток на Треугольной площади в Царском Селе — простенький, но не лишенный известного очарования. Ледовая площадка расположена между Екатерининским и Александровским парками и прямо перед знаменитым Екатерининским дворцом в стиле позднего барокко. Зимой ехать сюда имеет смысл не только ради катка, но и чтобы погулять и осмотреть достопримечательности.
На катке работают профессиональные инструкторы, которые обучают детей и взрослых кататься на коньках и играть в хоккей. Как и в других точках, в Пушкине используют искусственное охлаждение льда, каток работает до середины марта. На территории есть теплая раздевалка и прокат оборудования. Площадь катка — около тысячи квадратных метров.
Еда: поесть и выпить горячий напиток на площади можно в кафе «Треуголка».
Прокат: можно взять в аренду взрослые коньки (300 рублей в час) и детские (200 рублей в час). Детские мастер-классы стоят 300 рублей.
Коронавирусные ограничения: посетить каток можно без QR-кода — достаточно маски.
Каток в гольф-клубе Strawberry Fields
Адрес
Деревня Кукушкино, ул. Клубная, 1
Режим работы
11:00–22:30
Стоимость
250–450 рублей
Совсем новый каток в гольф-клубе в 45 минутах езды от центра Санкт-Петербурга. В Strawberry Fields можно приехать на целый день: покататься на коньках и лыжах (а еще на собачьих упряжках!), сыграть в зимний гольф, перекусить в местном ресторане «Земляничные поляны» и погулять по новогодней ярмарке (которая вот-вот откроется). К слову, для любителей беговых лыж в зимнем парке подготовили трассы на два, пять и семь километров в двух вариантах — классика и конек, причем воспользоваться лыжней могут все желающие, вход бесплатный.
Сам каток площадью в 640 квадратных метров имеет необычную форму круговой дорожки с двумя выходящими из нее петлями. По субботам здесь устраивают диджей-сеты. Вещи можно оставить в теплой раздевалке, а после катания посетить сауну.
Еда: поесть и выпить можно в кафе Strawberry Fields — там подают русскую и европейскую кухню.
Прокат: можно арендовать коньки на день (350 рублей) или заточить свои (300 рублей)
Коронавирусные ограничения: посетить каток можно без QR-кода — достаточно маски.
Фотографии: обложка, 2 — Виктор Юльев, 1 — Севкабель Порт, 3 — Охта Парк, 4 — СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», 5 — Самый большой каток в Удельном парке, 6 — Царскосельский Каток, 7 — Strawberry Fields