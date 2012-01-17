Посетителей ВВЦ проведут в подземный город С марта на ВВЦ начнут водить тематические экскурсии — посетители услышат легенды Всероссийского выставочного центра и смогут побывать в катакомбах, бомбоубежище и подземном городе.
Администрация ВВЦ решила возродить экскурсии по территории Центра. Начнутся они в марте, пока разработано шесть тем: «Сохраненные шедевры ВВЦ», «Легенды и мифы ВДНХ», «Вечерняя прогулка по ВВЦ», «Сердце „Каменного цветка“», «Зеленый наряд и ландшафтный дизайн», «Гастрономический тур по ВВЦ».
Проводить тематические прогулки будут профессиональные гиды, которые обещают рассказать посетителям неизвестные легенды и истории о Всероссийском выставочном центре, а также показать катакомбы, бомбоубежище и подземный город. Длительность каждой экскурсии — полтора-два часа, а стоимость — от 200 до 350 рублей в зависимости от маршрута. А вот работу неаккредитованных фирм на своей территории ВВЦ отныне запрещает, сторонним экскурсоводам придется пройти в апреле специальную аккредитацию.
Также ВВЦ открывает собственную школу экскурсоводов. Первые занятия начнутся 26 марта. Стать учеником «Школы молодых экскурсоводов» может каждый в возрасте от 18 лет, обучение платное, длительность занятий — 1 месяц. Лучших учеников пригласят работать внештатными гидами центра. Записаться в школу можно по телефону: (495) 748-34-20.
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Инга Степашова, главный специалист Департамента досуговых и спортивных программ ГАО «ВВЦ»: «Первая экскурсия пройдет уже 5 февраля. Вообще это идея администрации ВВЦ, она предложила создать специальный департамент — досуговых и спортивных программ. Досуговая часть отвечает непосредственно за экскурсии, цель которых — просветить посетителей ВВЦ, заинтересовать их историей этого легендарного места. Организация подобных экскурсий — это прежде всего имиджевая политика общества».
Кроме того, с февраля на ВВЦ можно будет приобрести билеты на тематические экскурсии по Москве продолжительностью до семи часов, которые будут стоить до тысячи рублей с человека. Расписание экскурсий по городу:
5 февраля — «Мировые религии»;
11 февраля — «Тайны Дома на набережной»;
12 февраля — «Масоны. Легенды и были»;
18 февраля — «Кукуй — Лефортово — Серебряный остров»;
19 февраля — «Магия кино».
Расписание мартовских прогулок составляется. 15 февраля на ВВЦ откроется касса, где можно будет приобрести билеты на все мероприятия. Заказать экскурсию можно по телефонам: +7 (495) 544-34-47 (доб. 17-61), +7 (903) 136-71-76.
Комментарии
Не сочтите за рекламу, но самые лучшие экскурсии по Москве для Москвичей это Москва-ход 3 час пролетают как один миг. Смотришь потом на город совсем другими глазами.
У меня мечта по подземельям Москвы на экскурсию сходить =)
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