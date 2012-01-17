Проводить тематические прогулки будут профессиональные гиды, которые обещают рассказать посетителям неизвестные легенды и истории о Всероссийском выставочном центре, а также показать катакомбы, бомбоубежище и подземный город. Длительность каждой экскурсии — полтора-два часа, а стоимость — от 200 до 350 рублей в зависимости от маршрута. А вот работу неаккредитованных фирм на своей территории ВВЦ отныне запрещает, сторонним экскурсоводам придется пройти в апреле специальную аккредитацию.

Также ВВЦ открывает собственную школу экскурсоводов. Первые занятия начнутся 26 марта. Стать учеником «Школы молодых экскурсоводов» может каждый в возрасте от 18 лет, обучение платное, длительность занятий — 1 месяц. Лучших учеников пригласят работать внештатными гидами центра. Записаться в школу можно по телефону: (495) 748-34-20.