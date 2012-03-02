Долгое время проект существовал в офлайне — это была инсталляция из 8 таблиц с вопросами, на которые нужно было ответить односложно «да» или «нет» и опустить бюллетени в прозрачные избирательные урны. Но это не банальный опрос, ведь задача «Выбора» — подтолкнуть людей к размышлению. Среди вопросов есть, например, такой: «Является ли тот факт, что никто из русских художников не протестовал против войны с Грузией, основанием для того, чтобы изменить ваше отношение к современному русскому искусству?» или «Сказывается ли усиление цензуры и самоцензуры на качестве современного русского искусства?» Впервые Moscow Pool был представлен в галерее Paperworks в 2009 году, а спустя два года попал в номинанты престижной премии Кандинского. Тогда инсталляция была выставлена в ЦДХ, получила огромный отклик у зрителей и в итоге взяла приз в главной номинации «Проект года». Кстати, «Московский выбор» созвучен инсталляции Ханса Хааке MoMa Pool, которая была представлена в Нью-Йорке еще в 1970 году, — впрочем, это ни в коем случае не повтор. Юрий Альберт как раз известен тем, что своими работами переосмысляет произведения искусства прошлого.