В Петербурге с 26 февраля по 1 марта пройдёт второй Международный фестиваль зелёного документального кино «Экочашка». В кинотеатре «Аврора» на Невском, 60 и арт-клубе «Книги и кофе» на Гагаринской, 20 покажут шесть полнометражных фильмов из Испании, Франции, Германии, Бразилии и США.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке. В числе фильмов — «Трагедия е-мусора», документальное расследование о том, что происходит с надоевшими телефонами и сломанными утюгами после попадания в мусорное ведро. Картина «Следы войны» покажет последствия двух мировых войн — от полей, где ничего не вырастет, до тысяч сброшенных в море снарядов, жестяная оболочка которых всё больше истончается.

Режиссёр Марси Крават представит зрителям свой фильм «Ангел Азул» — историю работы британского художника и эколога Джейсона де Кайрис Тейлора, который создаёт первые в мире подводные парки скульптур. Режиссёр Эндрю Гаррисон привезёт в Петербург фильм «Мусорные танцы», в центре которого история женщины-хореографа, находящей красоту и вдохновение в огромных мусорных машинах и людях-мусорщиках.



На фестивале будут представят также короткометражные картины. Большинство из них имеют престижные международные награды и будут впервые показаны в России. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.